Прозвучали выстрелы. Напряженность на таджикском Памире не спадает, - Еurasianet

17:34 06.11.2018

Таджикистан: в Горном Бадахшане прозвучали выстрелы, планируются протесты

Неформальные лидеры ГБАО покинули область впервые за пять с лишним лет, предположительно отправившись на переговоры.



Напряженность в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) впервые вылилась во вспышку насилия, когда известный высокопоставленный офицер милиции якобы открыл огонь по группе местных жителей.



По словам Субхона Сабзалиева, проживающего в столице ГБАО Хороге, инцидент произошел незадолго до полуночи 4 ноября, когда он гулял с друзьями неподалеку от центра города.



Сабзалиева утверждает, что к ним подъехал автомобиль марки "Мерседес", из окна которого офицер ОМОНА открыл по ним огонь из травматического пистолета (это тип огнестрельного оружия, наносящий серьезные, но обычно не смертельные ранения).



"Все произошло очень неожиданно. Мы стали убегать. А что еще делать, когда в тебя стреляют? Мне попали в ногу, еще одному парню – в ребра", – сказал Сабзалиев Eurasianet.org.



Официальных заявлений по поводу данного инцидента пока не прозвучало.



Напряженность в ГБАО не снижается с 15 сентября, когда президент Эмомали Рахмон во время визита в Хорог устроил нагоняй местным силовикам за якобы царящее в области беззаконие.



За заявлениями Рахмона последовало усиление режима безопасности, в рамках которого жителям ГБАО настоятельно рекомендовали не собираться в группы. Пока не ясно, стрелял ли офицер в людей в исполнение этого приказа, который формально относится к подозреваемым в бандитизме, но по факту применяется практически ко всем жителям.



По словам Сабзалиева, он опознал стрелявшего в него человека – это был командир ОМОНА Хуршед Мухаммадзода. Сабзалиев добавил, что Мухаммадзода является известной личностью, и жители часто его видели на различных КПП в Хороге.



"Этот генерал часто вытаскивал свой пистолет и наставлял его на людей. Но до сих пор он ни в кого не стрелял", – добавил он.



Рахмон заявил, что ставит целью нейтрализовать кучку местных неформальных лидеров, которые, по его словам, несут ответственность за всплеск преступности в регионе. Но предыдущая, предпринятая в 2012 году попытка задержать этих людей (которые, по утверждению властей, стоят во главе группировок, занимающихся контрабандой наркотиков и драгоценных камней) закончилась неудачей. В рамках редкой для Таджикистана акции гражданского неповиновения тысячи памирцев, этнически отличающихся от таджиков, вышли на улицы в знак протеста против того, что они восприняли как попытку правительства еще больше урезать их автономию.



Жители Хорога сказали Eurasianet.org, что сейчас планируется новая акция протеста с требованием убрать ОМОН с КПП в Хороге. Сами КПП появились после визита Рахмона в середине сентября.



"Нам надоело видеть в нашей области спецназ, бойцов "Альфы" и ОМОН. Длина города [Хорог] – всего шесть километров, но на этом расстоянии находится девять КПП. Здесь что, Сирия?" – сказал Eurasianet.org один житель, говоривший на условиях анонимности.



После событий 2012 года власти особенно нетерпимо относятся к публичным проявлениям недовольства и расширили силовое присутствие в ГБАО. В этой связи проведение мирной манифестации представляется маловероятным.



Все это происходит на фоне сообщений о том, что неформальные памирские лидеры покинули пределы ГБАО.



Пока понятно только то, что вышеупомянутая группа неформальных лидеров – Толиб Аембеков, Едгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев, Зоир Раджабов, Мамадбокир Мамадбокиров, Хурсанд Мазоров и Амриддин Аловатшоев – покинула родные края впервые за пять с лишним лет. Хотя никто в судебном порядке не запрещал им покидать ГБАО, считается, что они должны были оставаться в области согласно негласным условиям соглашения, достигнутого после вспышки насилия между правительственными войсками и вооруженными местными жителями.



В СМИ циркулируют самые различные версии того, куда направились памирские лидеры.



Работающий из Праги веб-сайт "Ахбор", часто публикующий информацию, полученную из, судя по всему, хорошо информированных источников, сообщил 27 октября, что лидеры уехали в Душанбе на переговоры с президентом Рахмоном. Через несколько дней, 31 октября, тот же сайт заявил, что организацией встречи занимались бизнесмены, близкие к сыну Рахмона и мэру Душанбе Рустаму Эмомали, которого считают наиболее вероятным преемником президента.



Также 27 октября государственное новостное агентство "Ховар" опубликовало статью, в которой категорически отрицалось проведение подобной встречи.



В статье детально обсуждалось утверждение, что 22 октября памирские лидеры пришли в прокуратуру ГБАО, где признались, что создали сеть преступных группировок.



"Преступник - есть преступник. И когда, 22.10.2018 все они признали свою вину, им только и осталось, как идти на все четыре стороны. [Они дали] слово, что перестанут заниматься преступной деятельностью, организовывать и участвовать в беспорядках", – говорится в материале.



Также в статье утверждалось, что неформальные памирские лидеры в прокуратуре ГБАО "письменно поклялись, что не будут совершать преступления", а "взамен в отношении них не будет проведена спецоперация по их ликвидации".



Еще более запутало и без того не особо ясную ситуацию Радио "Озоди", процитировавшее 29 октября одного из неформальных лидеров, а именно Раджабова, заявившего, что он ездил в Душанбе, а потом в близлежащий Варзобский район, просто отдохнуть.



В тот же день издание "Азия-Плюс" сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах ГБАО, что государственные чиновники в Душанбе пригласили памирских неформальных лидеров в санаторий "Бахористон" в Согдийской области, предположительно на переговоры. Согласно тому же сообщению, лишь немногие из группы неформальных лидеров согласились на это.



Пока неясно, как понимать отъезд из области такого большого числа местных лидеров на фоне обвинений в незаконном поведении силовиков и угроз провести акции протеста. Но в любом случае обстановка в ГБАО успокоится еще не скоро.



6.11.18