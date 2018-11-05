Узбекистан и Украина: разгорается торговый конфликт

17:37 06.11.2018

Узбекистан и Украина угрожают друг другу импортными пошлинами на фоне разгоревшегося торгового конфликта

Киев утверждает, что Ташкент субсидирует своих автопроизводителей, нанося таким образом ущерб украинской автомобильной промышленности.



В Узбекистане обсуждается введение ограничительных мер в отношении импорта из Украины.



Официальные лица в Ташкенте утверждают, что это делается в ответ на угрозу со стороны Киева ввести ограничения на импорт в Украину узбекских автомобилей. Но также поговаривают, что раздувает конфликт Россия.



Депутаты узбекского парламента – который является по большей части символическим органом и позиции которого, как правило, совпадают с курсом исполнительной ветви – заговорили о необходимости обсуждения вопроса о введении запрета на импорт сахара и фармацевтических средств из Украины.



Торговый конфликт начался в начале октября, когда власти Украины начали расследование вопроса о том, предоставляет ли Узбекистан своим автопроизводителям субсидии и прочую помощь, давая им таким образом нечестное конкурентное преимущество. Расследование началось по ходатайству украинских автопроизводителей.



В последние несколько лет продажи узбекских автомобилей в Украине переживают бум. Согласно данным украинских властей за 2015-2017 годы, объем импорта транспортных средств из Узбекистана вырос на 760 процентов.



В заявлении украинских властей говорится, что узбекские машины дешевле автомобилей украинского производства. И это несмотря на введенные ранее меры по защите украинских производителей. В частности, в ноябре 2015 года Киев ввел пошлину в размере 12,12% на узбекские автомобили.



По словам посла Узбекистана в Украине Алишера Абдуалиева, заявления Киева беспочвенны.



"Здесь необходимо отметить, что доля узбекских легковых автомобилей, подобных производимым в Украине, составила всего лишь 0,35% в 2015 году, 0,22% в 2016 году и 0,87% в 2017 году. В 2017 году модель "Ravon" занял 10-е место по продажам. При таких объемах продаж непонятно, как "Ravon" мог нанести ущерб украинским автопроизводителям, – сказал посол новостному агентству "Интерфакс-Украина". – По моему наблюдению, это все является преднамеренной дискриминацией, точнее, вытеснение конкурента с рынка".



Члены узбекского парламента также выразили недовольство и указали на то, что сальдо торгового баланса между двумя странами склоняется сильно в пользу Украины.



"Объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", – приводит слова Эркина Халбутаева, члена фракции УзЛиДеП в нижней палате парламента Узбекистана, новостное агентство "УзА".



Другой член УзЛиДеП Расул Кушербаев намекнул на то, что Узбекистан может ограничить импорт украинского сахара.



"Среди стран-производителей идет активная борьба за получение доступа на внешние рынки. Одним из таких перспективных направлений является Узбекистан, – сказал Кушербаев. – При этом находятся страны-импортеры сахара на узбекский рынок, а именно Украина, которые пытаются ввести ограничительные меры в отношении нашего экспорта, несправедливо обвиняя нас в субсидировании отдельных секторов экономики".



Прочие официальные лица отметили, что Узбекистан может также запретить импорт украинской фармацевтической продукции, не прошедшей сертификацию соответствия стандартам ЕС.



То, что торговый конфликт разгорелся именно сейчас, представляется примечательным.



Россия 1 ноября ввела ряд финансово-экономических санкций в отношении Украины. Самым заметным шагом стала заморозка в России активов, принадлежащих представителям украинской элиты или связанным с ними лицам. Некоторым украинским компаниям также будет закрыт доступ к российскому рынку.



Как минимум один комментатор в Украине связал неожиданную враждебность Узбекистана по отношению к Украине со сближением Ташкента с Москвой.



"Страны, которые входили в Советский Союз, СНГ, являются военно-политическими союзниками России или экономически зависимыми – они находятся в фарватере этой страны", – сказал киевскому изданию "Обозреватель" политический комментатор и бывший советник украинского правительства Александр Хара.



"Санкции Кремля против Украины могут поддержать еще несколько республик бывшего СССР, в частности – страны Средней Азии", – говорится в статье.



Президент РФ Владимир Путин приезжал в Узбекистан с официальным визитом 18-19 октября, где подписал контрактов на 27 миллиардов долларов, тем самым продемонстрировав твердое намерение добиваться экономического сближения между Россией и Узбекистаном. Ухудшение торговых отношений с Украиной указывает на то, что вышеупомянутое сближение будет происходить за счет отношений с другими странами.



5.11.18