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Аркадаг пересел на велосипед и... ждет японских вливаний
20:42 06.11.2018

Туркменистан: президент разъезжает на велосипеде, Dragon платит деньги
Опять оседлав велосипед, Бердымухамедов отдает распоряжения о новых памятниках в Ашгабате.

По мнению государственного агентства новостей, этот массовый велопробег по Ашгабату подтвердил приверженность туркменистанцев здоровому образу жизни.

Потенциально важное для Туркменистана развитие событий кроется в репортаже дубайской газеты Khaleej Times. Газета сообщает, что компания Dragon Oil, дочернее предприятие государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов (ENOC), планирует существенно увеличить свои инвестиции, потратив в ближайшие десять лет около $13 млрд на разработку действующих месторождений. Деятельность Dragon Oil в основном сосредоточена в Туркменистане. Проекты меньшего масштаба у нее есть также в Ираке, Тунисе, Алжире, Египте и Афганистане. Как заявил глава Dragon Oil Али Рашид Аль-Джарван, к 2025 году компания намерена нарастить добычу более чем в три раза, до 300 тыс. баррелей в сутки.

В 1999 году Dragon Oil подписала с Туркменистаном соглашение о разделе продукции сроком на 25 лет, предусматривающее разработку прибрежного нефтеносного блока Челекен в Каспийском море. Как заявляет компания, с тех пор она вложила в Туркменистан почти $6 млрд. По словам Аль-Джарвана, компания планирует к 2025 году увеличить добычу в Туркменистане до 100 тыс. баррелей в сутки.

Естественно предположить, что последнее заявление указывает на намерение Dragon Oil расширить существующее соглашение, но есть некоторые основания, способные поубавить энтузиазм. Самые последние данные, полученные от компании Dragon Oil, как указано в ревизионном отчете за 2015 год, свидетельствуют о том, что в 2014 году компания ежедневно добывала около 78 790 баррелей нефти и прогнозировала увеличение добычи до 92 тыс. баррелей в сутки.

Другими словами, нефтедобыча в Туркменистане, вероятно, уже достигла или вот-вот достигнет своего пика. Даже если основной объем добычи компании Dragon Oil сейчас приходится на Туркменистан, похоже, деятельность в Ираке ей представляется более перспективной.

Стремясь привлечь побольше инвестиций, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 22-23 октября посетил Японию, где встретился с премьер-министром Синдзо Абэ и некоторыми другими руководителями профильных министерств. Делегация также провела встречи с представителями Японского банка международного сотрудничества и Государственного экспортно-кредитного агентства Японии (NEXI).

Токио – зачастую малозаметный, но важный инвестор в Центральной Азии в целом и в Туркменистане в частности. Абэ побывал с визитом в Ашгабате в 2015 году (ровно в те же дни, когда Мередов совершил свою нынешнюю поездку в Японию – странное, но, безусловно, намеренное совпадение), чтобы подписать контракты на $18 млрд. Как тогда же написал в своем обзоре аналитический отдел медиакомпании The Economist Group: "Интересы Японии в Центральной Азии, судя по всему, продиктованы желанием противостоять влиянию Китая в этом регионе, а также обеспечить возможность деятельности японским компаниям, которые ориентированы как на сырье, – где сосредоточено китайское присутствие, – так и на промежуточные продукты и потребительские товары".

Нефтехимический завод в поселке Киялны стоимостью в $3,4 млрд, который на прошлой неделе был торжественно открыт президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, построен на японские деньги.

Но каких-либо новых японских денежных вливаний не стоит ожидать в скором времени – есть даже соблазн предположить, что задача Мередова состояла в том, чтобы активизировать застопорившиеся проекты из вышеупомянутого пакета на $18 млрд.

Тем временем люди в Туркменистане сталкиваются все с той же привычной рутиной. Радио "Азатлык", туркменская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", сообщило, что по-прежнему наблюдается нехватка муки, о чем подробно рассказывалось на прошлой неделе в связи с Дашогузской и Лебапской областями. Та мука, которую все же можно купить, привезена из России, и ее цена в десять раз превышает установленную государством.

Эти репортажи звучали столь настойчиво, что проправительственное новостное издание Arzuw сочло необходимым на них ответить и 25 октября опубликовало статью, в которой рассказывается, что полки в гастрономах Ашгабата на самом деле ломятся от продуктов. В доказательство, что это утверждение не голословно, статья сопровождается фотографиями безупречных, нетронутых магазинных полок и рыночных прилавков, заставленных соком, чаем, подсолнечным маслом, фруктами и многим другим.

Однако работающее в Вене издание "Хроника Туркменистана" настаивает, что фотографии, размещенные на портале Arzuw, в действительности сделаны не в государственных магазинах и что в опубликованном материале не упоминается тот факт, что цены существенно растут.

И дорожают не только продукты. Радио "Азатлык" сообщило, что в столице уже начали запасаться автомобильным топливом в преддверии ожидаемого роста цен.

Вероятно, жителям Туркменистана следует вдохновляться примером Бердымухамедова в том, что касается сокращения бюджета. Президент вновь поддался своей страсти к велопрогулкам. 24 октября он совершил, как описывали государственные СМИ, 12-километровую "рабочую поездку" по столице.

Целая вереница чиновников, дипломатов, бизнесменов и студентов тянулась за Бердымухамедовым, сопровождая его, пока он осматривал столицу. Мысли президента заняты памятниками. Туркменистан планирует возвести монумент в честь Всемирного дня велосипеда. На монументе будут изображены, в частности, "оливковые ветви" как символ нейтралитета страны, "пять грациозных и резвых ахалтекинских скакунов" и велосипедисты.

Но это не все. Планируется также соорудить еще один памятник поэту и философу Махтумкули Фраги, который должен быть возведен на ближайшем холме. По информации портала Infobad, одного из нескольких появившихся за последние несколько лет лояльных власти изданий, работы по возведению памятника уже начались; он будет возвышаться на 60 м над своим основанием и на его создание потребуется 1000 тонн бронзы.

Велопрогулка превратилась в путешествие по дороге воспоминаний.

Во время своей поездки президент отдал распоряжение переделать позолоченный памятник покойному президенту Сапармурату Ниязову, который расположен у подножия "Тропы здоровья". Сооружение под этим названием, построенное по инициативе Ниязова, представляет собой чудовищную бетонную лестницу, которая якобы должна способствовать укреплению здоровья. Идея состояла в том, что граждане, дабы обеспечить себе долголетие, должны прогуливаться по одному из двух маршрутов, проходящих по пересеченной местности, – протяженностью 8 км и 37 км соответственно. Говорят, что по крайней мере один раз, в 2000 году, Ниязов заставил свой кабинет министров совершить изнурительную прогулку пешком, а сам в это время добрался до вершины Копетдага на вертолете. На самом же деле, хотя памятник и являет нам Ниязова, облаченного в хорошо скроенный спортивный костюм, он был кем угодно, только не образцом здорового образа жизни. В действительности он умер от внезапной сердечной недостаточности в декабре 2006 года, в возрасте 66 лет. Как именно должен быть переделан памятник, не сообщается.

Среди всей этой возни с памятниками затерялся примечательный факт, что Бердымухамедов поручил мэру рационализировать потребление электроэнергии в столице – верный признак того, что правительство ощущает необходимость в сокращении бюджета. Президент также отметил, что "работа фонтанов" должна быть оптимизирована.

Не имея отношения ко всем этим волнениям, исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря Соединенных Штатов Эмилия Пума, в чью сферу полномочий входит Южная и Центральная Азия, 26 октября прибыла с кратким визитом в Ашгабат, чтобы принять участие в ежегодной сессии двусторонних консультаций США-Туркменистан. Никаких крупных заявлений не было сделано. Со стороны Министерства иностранных дел прозвучало какое-то количество ничего не значащих слов о "возможностях активизации сотрудничества между двумя странами в частном секторе, основываясь на инициативах, выдвинутых в ходе совместного бизнес-форума в Нью-Йорке". Это был намек на то, как Бердымухамедов упражнялся в налаживании контактов с бизнесом после своего участия в сессии Генассамблеи ООН.

2.11.18

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541526120
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