В Казахстане химически кастрировали первого неисправимого педофила. Хорошо бы по самые уши...

23:40 06.11.2018

Насильник собственной дочери будет получать инъекции до конца жизни, если комиссия не изменит решение, передает МИА "Казинформ".



Химическая кастрация



Суд вынес решение по делу Олга Мухина, который неоднократно насиловал свою собственную 10-летнюю дочь после смерти супруги. Девочка терпела измывательства со стороны отца около года, затем решилась пожаловаться своей родственнице.



"Лицо получает в месяц три ампулы данной инъекции и данный препарат он получает пожизненно, то есть периодически комиссия решает продлевать ему химкастрацию либо прекращать", - пояснила Айгуль Мукушева, представитель управления здравоохранения Павлодарской области.



Сейчас с ребенком все хорошо. Девочка находится в приюте.



"Мухина Олега Александровича признать виновным, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Назначить принудительное лечение в виде химической кастрации", - заключил Нурлан Айтбаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.



Сергей Никитин