 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.11.2018
23:46  Билл Гейтс притащил на трибуну бизнес-форума в Шанхае банку с какашками
23:40  В Казахстане химически кастрировали первого неисправимого педофила. Хорошо бы по самые уши...
23:25  Устоит ли в Киеве памятник его освободителю генералу Ватутину? - Ю.Рубцов
20:42  Аркадаг пересел на велосипед и... ждет японских вливаний
17:42  Службу правительственной связи КНБ Казахстана возглавил Тамерлан Жумагалиев
17:37  Узбекистан и Украина: разгорается торговый конфликт
17:34  Прозвучали выстрелы. Напряженность на таджикском Памире не спадает, - Еurasianet
17:27  Кого из депутатов Жогорку Кенеша и за что выгоняли из партий и фракций, - 24.kg
17:24  Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль
15:01  Тайны Виндзорского двора – о подковерной борьбе вокруг английского трона, - В.Прохватилов
14:58  Кок-Жайлау: за и против. Продолжаются бурные дебаты о строительстве горного курорта над Алма-Атой
14:54  WhatsApp убивает казахстанский Kaspi Bank
13:55  Марифат Давлатова - художница, рисующая обнаженных женщин в Таджикистане
13:46  Кровавая нефть. Как работает теневой рынок черного золота
13:44  ИИ-оружие. Стартовала гонка вооружений в области искусственного интеллекта, - Къ
13:30  Таджикистан предложил поставлять питьевую воду Сареза Арабским Эмиратам. Воздушно-капельным путем?
13:23  ПентАгония. Как китайцы поставили армию США на колени, - И.Данилов
12:48  Индия перевооружит свою армию на новые АК-103. "Калаш" - это сила!
11:41  Судим-рядим... В Узбекистане создан "Международный арбитражный центр"
11:03  Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства Киргизии
10:44  Приказ Трампа – мигрантов брать живьем! - В.Щербаков
10:02  Не-е-спеша-а-а... Елбасы и эстонский премьер Ратас торжественно открыли Astana Hub
09:46  Манап не той системы. В Бишкеке переименовали улицу "великого предка" экс-президента Акаева
09:43  Бесконечная реформа. Кыргызское ГАИ опять реорганизуют, - Кыргыз Туусу
09:30  Астана. Задержан гендиректор Казнацкомпании "КазМунайГаз" Кулмурзин
08:39  За взятку в 115 тысяч евро задержан первый замакима Мангистауской области Казахстана Амангалиев
08:33  Выборы в США вышли на обвинительную прямую, - К.Белянинов
07:52  Выборы в США: чем они закончатся и что изменится для Трампа и России. Три сценария, - ВВС
07:16  Россия отправилась за китайским "куском пирога", - А.Башкатова
00:51  Фукуямина яма. США готовят новую "демо"-пакость на Кавказе, - С.Тарасов
00:49  Персидский гамбит Трампа: санкции вступают в силу, - А.Эскин
00:02  Назиржан Хасанов возглавил компанию "Узбектелеком"
Понедельник, 05.11.2018
23:53  ОДКБ подобрали госсекретаря. Генсеком организации может стать глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась
20:58  Аршавин покинул казахстанский "Кайрат"
19:20  Афганистан. Как найти выход из кризиса? - Ш.Газалиев
18:42  Казахстан запустит спутники на ракете Илона Маска. На кой Елбасы "Байтерек"?
13:05  Как смена поколений в американском госаппарате усиливает разногласия США и Китая, - Дуглас Паал
13:01  Загадка промежуточных выборов в США: где же русские? - New York Times
12:12  США готовят прорыв исламистов из Афганистана на север, - В.Прохватилов
12:11  Кто претендует на политическое наследство Ангелы Меркель? - Н.Меден
12:06  Олег кетсин! Из правительства Киргизии гонят последнего русского министра
12:01  "Атамбаев из Кыргызстана никуда не сбежит..", - Кундуз Жолдубаева
11:53  Мирзиеев кардинально меняет внешнюю политику Узбекистана, - 365info.kz
10:55  Если афганские талибы прорвутся в Туркмению обрушится вся ЦентрАзия, - Р.Иванов
10:28  Выполняя хэллоуинский трюк в ночном шоу. Скончался знаменитыйй казахстанский и голливудский каскадер Касым Жумагужин
10:13  В Бишкеке задержан за коррупцию начальник горотдела регистрации транспорта и водительского состава
09:24  "Талибан" захватил военную базу Таринкот правительственных сил в центральном Афганистане
09:14  Дональд Трамп: вызов хозяевам денег или очередная PR-акция? - В.Катасонов
08:15  Душанбе. Сын экс-министра энергетики Гула за хулиганство приговорен к году лишения свободы
00:55  США грозят Китаю "железным занавесом", - С.Кожемякин
Воскресенье, 04.11.2018
14:29  Эль-Мусейляха - ливанская "сторожка" (крепости мира), - П.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане химически кастрировали первого неисправимого педофила. Хорошо бы по самые уши...
23:40 06.11.2018

Насильник собственной дочери будет получать инъекции до конца жизни, если комиссия не изменит решение, передает МИА "Казинформ".

Химическая кастрация

Суд вынес решение по делу Олга Мухина, который неоднократно насиловал свою собственную 10-летнюю дочь после смерти супруги. Девочка терпела измывательства со стороны отца около года, затем решилась пожаловаться своей родственнице.

"Лицо получает в месяц три ампулы данной инъекции и данный препарат он получает пожизненно, то есть периодически комиссия решает продлевать ему химкастрацию либо прекращать", - пояснила Айгуль Мукушева, представитель управления здравоохранения Павлодарской области.

Сейчас с ребенком все хорошо. Девочка находится в приюте.

"Мухина Олега Александровича признать виновным, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Назначить принудительное лечение в виде химической кастрации", - заключил Нурлан Айтбаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Сергей Никитин

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541536800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев обсудил с Премьер-министром Эстонии перспективы развития двусторонних связей
- Н.Нигматулин встретился с Премьер-Министром Эстонии Ю.Ратасом
- Более 77 тыс. семей улучшили жилищные условия
- Кадровые перестановки
- Е. Досаев обсудил с вице-премьером Сингапура Т. Шангмуратнамом вопросы углубление сотрудничества в сфере экономики и инвестиций
- Архимед Мухамбетов высказался против переименования Костанайской области
- Заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой
- Республиканцы и демократы возвысили голоса
- Судный день или Почему так важны промежуточные выборы в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  