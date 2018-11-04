 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.11.2018
23:46  Билл Гейтс притащил на трибуну бизнес-форума в Шанхае банку с какашками
23:40  В Казахстане химически кастрировали первого неисправимого педофила. Хорошо бы по самые уши...
23:25  Устоит ли в Киеве памятник его освободителю генералу Ватутину? - Ю.Рубцов
20:42  Аркадаг пересел на велосипед и... ждет японских вливаний
17:42  Службу правительственной связи КНБ Казахстана возглавил Тамерлан Жумагалиев
17:37  Узбекистан и Украина: разгорается торговый конфликт
17:34  Прозвучали выстрелы. Напряженность на таджикском Памире не спадает, - Еurasianet
17:27  Кого из депутатов Жогорку Кенеша и за что выгоняли из партий и фракций, - 24.kg
17:24  Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль
15:01  Тайны Виндзорского двора – о подковерной борьбе вокруг английского трона, - В.Прохватилов
14:58  Кок-Жайлау: за и против. Продолжаются бурные дебаты о строительстве горного курорта над Алма-Атой
14:54  WhatsApp убивает казахстанский Kaspi Bank
13:55  Марифат Давлатова - художница, рисующая обнаженных женщин в Таджикистане
13:46  Кровавая нефть. Как работает теневой рынок черного золота
13:44  ИИ-оружие. Стартовала гонка вооружений в области искусственного интеллекта, - Къ
13:30  Таджикистан предложил поставлять питьевую воду Сареза Арабским Эмиратам. Воздушно-капельным путем?
13:23  ПентАгония. Как китайцы поставили армию США на колени, - И.Данилов
12:48  Индия перевооружит свою армию на новые АК-103. "Калаш" - это сила!
11:41  Судим-рядим... В Узбекистане создан "Международный арбитражный центр"
11:03  Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства Киргизии
10:44  Приказ Трампа – мигрантов брать живьем! - В.Щербаков
10:02  Не-е-спеша-а-а... Елбасы и эстонский премьер Ратас торжественно открыли Astana Hub
09:46  Манап не той системы. В Бишкеке переименовали улицу "великого предка" экс-президента Акаева
09:43  Бесконечная реформа. Кыргызское ГАИ опять реорганизуют, - Кыргыз Туусу
09:30  Астана. Задержан гендиректор Казнацкомпании "КазМунайГаз" Кулмурзин
08:39  За взятку в 115 тысяч евро задержан первый замакима Мангистауской области Казахстана Амангалиев
08:33  Выборы в США вышли на обвинительную прямую, - К.Белянинов
07:52  Выборы в США: чем они закончатся и что изменится для Трампа и России. Три сценария, - ВВС
07:16  Россия отправилась за китайским "куском пирога", - А.Башкатова
00:51  Фукуямина яма. США готовят новую "демо"-пакость на Кавказе, - С.Тарасов
00:49  Персидский гамбит Трампа: санкции вступают в силу, - А.Эскин
00:02  Назиржан Хасанов возглавил компанию "Узбектелеком"
Понедельник, 05.11.2018
23:53  ОДКБ подобрали госсекретаря. Генсеком организации может стать глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась
20:58  Аршавин покинул казахстанский "Кайрат"
19:20  Афганистан. Как найти выход из кризиса? - Ш.Газалиев
18:42  Казахстан запустит спутники на ракете Илона Маска. На кой Елбасы "Байтерек"?
13:05  Как смена поколений в американском госаппарате усиливает разногласия США и Китая, - Дуглас Паал
13:01  Загадка промежуточных выборов в США: где же русские? - New York Times
12:12  США готовят прорыв исламистов из Афганистана на север, - В.Прохватилов
12:11  Кто претендует на политическое наследство Ангелы Меркель? - Н.Меден
12:06  Олег кетсин! Из правительства Киргизии гонят последнего русского министра
12:01  "Атамбаев из Кыргызстана никуда не сбежит..", - Кундуз Жолдубаева
11:53  Мирзиеев кардинально меняет внешнюю политику Узбекистана, - 365info.kz
10:55  Если афганские талибы прорвутся в Туркмению обрушится вся ЦентрАзия, - Р.Иванов
10:28  Выполняя хэллоуинский трюк в ночном шоу. Скончался знаменитыйй казахстанский и голливудский каскадер Касым Жумагужин
10:13  В Бишкеке задержан за коррупцию начальник горотдела регистрации транспорта и водительского состава
09:24  "Талибан" захватил военную базу Таринкот правительственных сил в центральном Афганистане
09:14  Дональд Трамп: вызов хозяевам денег или очередная PR-акция? - В.Катасонов
08:15  Душанбе. Сын экс-министра энергетики Гула за хулиганство приговорен к году лишения свободы
00:55  США грозят Китаю "железным занавесом", - С.Кожемякин
Воскресенье, 04.11.2018
14:29  Эль-Мусейляха - ливанская "сторожка" (крепости мира), - П.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Билл Гейтс притащил на трибуну бизнес-форума в Шанхае банку с какашками
23:46 06.11.2018

Туалетная революция: Билл Гейтс показал новые разработки портативных туалетов

Филантроп и миллиардер Билл Гейтс выступил в Пекине на выставке, посвященной техническим новинкам в области бытовой канализации.

Он начал свое выступление с демонстрации банки, наполненной человеческими экскрементами.

За последние семь лет Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил более 200 млн долларов на разработки в области портативных туалетов.

На выставке Reinvented Toilet Expo представлены 20 новых санитарно-гигиенических изделий, который ставят целью решение проблемы распространения инфекций.

"Должен признаться, что еще десять лет назад я не мог предположить, что буду знать так много о фекалиях", - пошутил Билл Гейтс.

Основатель корпорации Microsoft был приглашен на открытие выставки в Пекине, которой китайское правительство уделяет большое внимание. Не так давно председатель КНР Си Цзиньпин объявил так называемую "туалетную революцию" первоочередной задачей в развитии страны.

Выставленные экспонаты представляют собой модели портативных устройств, которые способны работать автономно вдали от сетей канализации и эффективно разделять жидкие и твердые отходы жизнедеятельности, удаляя также вредные побочные продукты.

"Вопрос сейчас не в том, можем ли мы создавать принципиально новые туалеты и другие системы канализации, - сказал в своем выступлении Билл Гейтс. - Вопрос в том, насколько быстро мы можем реализовать и довести до массового потребителя эти новые устройства".

Он назвал показанные на выставке устройства наиболее значительным достижением в области санитарии за почти 200 лет.

Опасные бактерии
В начале выступления Гейтс указал на банку с экскрементами рядом с собой, которая, по его словам, содержит до 200 триллионов возбудителей ротавируса, 20 млрд бактерий вида Shigella и 100 тысяч яиц червей-паразитов.

Правообладатель иллюстрацииAFP
Image caption
Фон Билла и Мелинды Гейтс осуществляет благотворительные проекты в 130 странах мира
По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,3 млрд человек по всему миру до сих пор не имеют доступа к канализации.

Это способствует распространению таких опасных заболеваний как холера, дизентерия и диарея, от которых ежегодно гибнут сотни тысяч человек.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Билл Гейтс коснулся темы социального неравенства в этой сфере.

"В богатых странах у нас есть канализация, которая удаляет с помощью свежей воды отходы жизнедеятельности и направляет их на установки по переработке", - сказал миллиардер.

"Но по всему миру возникают новые города и поселения, где население не обладает высокими доходами и где такие системы канализации не строятся. Вопрос в том, можно ли обойтись без таких централизованных систем и заменить их портативными устройствами?"

Фонд Гейтсов выразил надежду, что новые образцы портативных туалетов будут применяться в ближайшее время в типовых зданиях школ и многоквартирных домах, а затем цены на них достигнут уровня, доступного рядовым домовладельцам.

"Такой туалет должен стоит несколько сот долларов, - может быть, 500 долларов, если он по-настоящему хорош", - сказал Билл Гейтс.

"Мы будем экономить на стоимости воды, на стоимости очистки сточных вод, но для этого нужно снизить цены раз в десять по сравнению с нынешним уровнем - но это не является уникальной задачей на рынке инновационных технологий".

В рамках нынешней поездки Билл Гейтс также выступил на Первой китайской международной импортной выставке в Шанхае.

Его выступления происходят на фоне обострившегося противостояния между США и Китаем в области торговли и протекционистских мер.

Источник - ввс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541537160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев обсудил с Премьер-министром Эстонии перспективы развития двусторонних связей
- Н.Нигматулин встретился с Премьер-Министром Эстонии Ю.Ратасом
- Более 77 тыс. семей улучшили жилищные условия
- Кадровые перестановки
- Е. Досаев обсудил с вице-премьером Сингапура Т. Шангмуратнамом вопросы углубление сотрудничества в сфере экономики и инвестиций
- Архимед Мухамбетов высказался против переименования Костанайской области
- Заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой
- Республиканцы и демократы возвысили голоса
- Судный день или Почему так важны промежуточные выборы в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  