В Казахстане напишут первый общенациональный диктант на латинице

00:00 07.11.2018

В министерстве культуры и спорта отметили, что акция направлена на популяризацию латинской графики. Оценки ставить не планируется



АСТАНА, 6 ноя - Sputnik. Первый диктант на латинице планируют провести по всему Казахстану 14 ноября, сообщил Sputnik Казахстан руководитель управления координации перевода на латиницу министерства культуры и спорта Республики Казахстан Жомартбек Айменов.



Диктант, по его словам, начнется в 11.00 по всей республике. Проводиться он будет в специально отведенных аудиториях, подготовленных региональными управлениями по развитию языков, а также при помощи онлайн-трансляций в социальных сетях и прямого эфира на республиканских радиостанциях, отметил он. Длительность акции составит 30 минут.



"Это первая общереспубликанская акция, направленная на популяризацию и широкое распространение латинского алфавита. Мы инициировали проведения диктанта, чтобы проанализировать, как общественность воспринимает новую графику казахского языка. Мы не предусматриваем оценок за диктант", - отметил Айменов.



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Точного количества участников в акции глава управления назвать не смог. "Участвовать в диктанте может каждый желающий, организовать места для проведения диктанта могут также инициативные группы граждан", - отметил он.



Вместе с тем на сайте столичного акимата сообщается, что в Астане диктант будут писать 50 тысяч человек.



"В мероприятии примут участие все граждане, достигшие 15 лет. В общенациональном диктанте от Астаны запланировано задействовать 50 тысяч человек. Написание диктанта будет проходить в один день одновременно. В данное время проводится предварительная информационная работа по написанию диктанта и раздача дидактического материала (алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, специальные листы)", – сообщает сайт со ссылкой на городское управление по развитию языков и архивному делу.



Утвержденный текст диктанта объемом примерно в 80-90 слов планируется распространить посредством аудиозаписей, которые будут транслироваться в специально отведенных местах, а также в эфирах радио "Шал?ар", "?аза? радиосы".



Организаторы предусмотрели возможность написать диктант в удаленном режиме. Для этого достаточно пройти во время акции пройти по ссылкам на сайтах emle.kz, tilalemi.kz для прослушивания аудиозаписи диктанта. На этих же сайтах по завершении акции можно будет посмотреть правильный вариант текста. Чтобы получить обратную связь, "удаленные" участники должны будут отсканировать или сфотографировать написанный текст и отправить по адресу tilalemi.kz@gmail.com.



Ранее школьники Астаны соревновались в знании латиницы.