Кто и когда может пригласить Азербайджан в ОДКБ?

00:26 07.11.2018 Взгляд из Баку



8 ноября в Астане пройдет сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо пленарного заседания будут и переговоры в узком составе. Есть большая вероятность того, что предметом обсуждений станет изменение устава организации с тем, чтобы стало возможным принять в нее в статусе партнера или наблюдателя другие государства или международные организации.



Этот вопрос муссируется в СМИ, в экспертном сообществе и в правительственных кулуарах уже давно. Особо упоминается, что такой формат может стать приемлемым для Баку, который в 1999 году вышел из ОДКБ, обвинив ее в отсутствии помощи странам-участницам в разрешении конфликтов, хотя официальные структуры и первые лица Азербайджана и стран - членов организации официальных заявлений на этот счет пока не делали. Одним из первых о целесообразности возвращения Баку заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по правовым вопросам и госстроительству, руководитель российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества Али Гусейнли. По его мнению, в создавшихся после смены власти в Армении новых геополитических условиях, с учетом роста военной мощи самого Азербайджана и тесного сотрудничества Баку с Москвой в военной сфере "можно рассмотреть даже участие Баку в ОДКБ". Депутат отметил, что основные члены организации - Россия, Казахстан, Белоруссия и Таджикистан - сегодня являются партнерами Азербайджана и дружественными ему. Подчеркнул, что с учетом такого расклада сил "присутствие в этой организации позволит Баку не только наблюдать, но и влиять на процессы в ОДКБ".



Заявление парламентария, высказанное в интервью, моментально подхватили азербайджанские и российские СМИ. Ряд российских экспертов не только поддержал это намерение, но и подчеркнул необходимость такого шага для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе и установления мира в регионе в целом. В Армении такую возможность исключают как политики, так и политологи. Новый руководитель страны Никол Пашинян заявляет, что "Азербайджан никогда не будет членом или даже наблюдателем в ОДКБ - Армения не допустит этого". Пашинян при этом ссылается на необходимость консенсуса при решении подобных вопросов, а также на право вето своей страны. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли Баку вступать в Организацию, отметил, что Баку проводит сбалансированную внешнюю политику и ведет диалог со всеми государствами - членами ОДКБ, естественно, за исключением Армении. А российский эксперт Михаил Александров еще 27 сентября в интервью "Ритм Евразии" предположил, что на позицию бакинских политиков относительно ОДКБ могли повлиять обострение ситуации вокруг Ирана и возможность военного конфликта между Ираном и США.



В повышении градуса напряженности не состоящий ни в одной организации по безопасности Азербайджан видит серьезные угрозы своей стабильности. В зоне внимания Баку и действия нынешних властей Армении, "судорожно мечущихся", как образно выразился эксперт, между Западом и Москвой, что значительно ослабило позиции Еревана в глазах России. Глава бакинского клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде возросший в последний период в азербайджанском обществе интерес к ОДКБ считает вполне обоснованным и имеющим под собой определенные основания. "Возможный интерес определенной части азербайджанского общества к этой организации можно объяснить тем, что в последний период у Азербайджана появилось много партнеров в ОДКБ, и с членами организации установлены тесные дружеские отношения. В тот период, когда Азербайджан состоял в ОДКБ, таких тесных отношений и сотрудничества с Россией, Казахстаном, Белоруссией у Баку не было. Российское руководство занимало тогда активную проармянскую позицию. Одним из обстоятельств, которые подтолкнули Азербайджан к выходу из организации, стала передача Россией Армении в безвозмездное пользование вооружения на сумму 1 миллиард долларов. И сделано это было во время активных военных действий в Нагорном Карабахе. В этих условиях Азербайджан не мог оставаться в ОДКБ", - пояснил эксперт.



По его оценке, с тех пор Организация претерпела серьезную трансформацию - сегодня противником Азербайджана в военно-политическом аспекте в этой организации остается только Армения. Велизаде отмечает, что участие Баку в ОДКБ в любом статусе важно еще и для того, чтобы "пресечь попытки Еревана превратить эту организацию во враждебную Азербайджану структуру", хотя "армянская политическая элита пытается противопоставить ОДКБ Азербайджану, но этому активно сопротивляются другие члены организации. В Баку считают, что участием в Организации мы нивелируем цели Еревана по превращению этой организации во враждебную Азербайджану структуру". Для Баку будет полезно даже получение статуса партнера или наблюдателя ОДКБ, но решение этого вопроса эксперт увязывает с реформированием организации. "Все будет зависеть от проводимых в ОДКБ реформ и от того, будет ли создан такой статус. Думаю, что остальные члены ОДКБ найдут возможность убедить Армению согласиться на предоставление Азербайджану статуса партнера или наблюдателя", - заявил Велизаде.



По прошествии более чем месяца после этого интервью произошли значительные изменения в региональной геополитической ситуации. США продолжают активное наступление на Тегеран, 5 ноября были введены новые "жесткие" санкции, в санкционный список вошли более 700 лиц и иранских компаний, в том числе крупные банки, экспортеры нефти и судоходные компании. Ранее, с 22 по 25 октября, в Закавказье с целью "изучения существующей ситуации и лучшего понимания США своей политики в регионе" побывал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который в Азербайджане, согласно официальной информации, "обсудил шаги по сдерживанию Ирана", а в Армении в интервью "Радио Свобода" отметил, что "иранская граница станет важным вопросом" в армяно-американских отношениях, так как Вашингтон хочет "оказать максимальное давление на Иран". Кстати, в заявлениях азербайджанского президента Ильхама Алиева и Мамедъярова Тегеран не упоминался вовсе. Возникает вопрос, может ли в новых условиях измениться позиция Азербайджана в отношении ОДКБ?



Велизаде считает, что политика Баку в связи с последними событиями не претерпела изменений, на сегодняшний день имеет место сотрудничество Азербайджана с отдельными государствами ОДКБ, в том числе в военно-технической и военно-политической сферах. Баку успешно и очень долгое время взаимодействует в решении вопросов безопасности в рамках соответствующих структур СНГ, и это сотрудничество тоже продолжается, часть этих стран являются активными членами ОДКБ. На официальном уровне все еще вопрос о взаимодействии Азербайджана с ОДКБ в том или ином качестве не поднимался, никто из официальных лиц не говорил о намерении Азербайджана участвовать в структурах ОДКБ или стать ее членом, и со стороны участниц такого предложения Азербайджану тоже не поступало. Конечно, если такое предложение поступит, добавил политолог, оно станет предметом серьезного внимания и будет должным образом рассмотрено, у Азербайджана сохраняется интерес к взаимодействию со странами ОДКБ, эта структура не является для Азербайджана враждебной. В то же время цели и задачи внешней политики Азербайджана несколько отличаются от целей и задач ОДКБ.



Азербайджан является активным участником Движения неприсоединения, что предусматривает неучастие в различных военно-политических блоках, с этой точки зрения участие Азербайджана в ОДКБ не является в настоящее время приоритетным. Эксперт напомнил, что Армения на протяжении долгого времени пыталась создать из ОДКБ союз против Азербайджана, однако не столь очевидные, иногда робкие, иногда более активные попытки Еревана втянуть ОДКБ в военное противостояние с Азербайджаном были безуспешны и в будущем тоже обречены на провал. И сейчас, считает Велизаде, скорее всего, Армения всячески будет противодействовать интересу других стран ОДКБ к включению Азербайджана в процесс сотрудничества в качестве наблюдателя или партнера, однако решающим будут не усилия Армении, а позиция таких стран, как Россия, Казахстан, Белоруссия. Они при необходимости найдут возможность убедить Армению не действовать вопреки интересам основных участников. "Поэтому если будет подниматься вопрос о статусе наблюдателя или партнера в ОДКБ для государства, которое участвует в Движении неприсоединения, без членства в военно-политическом союзе, то решающим будет слово других государств ОДКБ, а не Армении", - подчеркнул Велизаде.



При этом эксперт напомнил, что Белоруссия также является членом Движения неприсоединения, но для нее, видимо, было сделано исключение. Белорусский политолог Сергей Марцелев, комментируя ведущиеся в кулуарах разговоры о возможном получении Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ, отмечает принципиальную трудность такого решения, напоминая, однако, о прецеденте в НАТО: "Два государства, члены альянса, Турция и Греция насмерть сцепились из-за Кипра. Остров до сих пор разделен. И ничего, никого из НАТО не выгнали. Но здесь ситуация сложнее. У Азербайджана неплохие отношения с Западом. Там поморщатся, если страна вступит в пророссийской милитарный блок. Или сделает шаг к вступлению, получив статус наблюдателя". Таким образом, с уверенностью можно предположить, что, в случае обсуждений в Астане вопроса о приглашении Азербайджана в организацию в том или ином качестве, голоса "за" отдадут Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан. Будем ждать.



Мира Гасанова Источник - REGNUM

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