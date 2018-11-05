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Станет ли узбекский суд самым гуманным судом в мире?
00:50 07.11.2018

Суд как отдельная ветвь власти может оказать значительное влияние на положительное развитие других ветвей власти, прежде всего исполнительной

Президент Узбекистана постановлением распорядился создать Ташкентский международный арбитражный центр, в функции которого входит разрешение споров, возникающих у отечественных субъектов предпринимательства и иностранных инвесторов.

Постановление издано в целях формирования максимально благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане, создание благоприятных правовых условий для деятельности инвесторов, особенно иностранных, а также укрепления международных экономических связей.

Суд в Узбекистане

Суд - как отдельная ветвь власти - может оказать значительное влияние на положительное развитие других ветвей власти, прежде всего на исполнительную, создав тем самым благоприятные условия для развития государства и общества в целом.

Вместе с этим, судебная власть должна обладать подлинной независимостью, а судьи иметь такие качества, как честность, порядочность, объективность, непредвзятость, быть смелыми и открытыми людьми.

В Узбекистане с первых дней независимости в документах, прежде всего в Конституции страны, декларировалась независимость судебной власти, однако суды все эти годы находились в прямой зависимости от исполнительных органов, а также такой значимой в Узбекистане структуры, как аппарат президента.

Крайне скептически к заявлениям о независимости судов относится и население республики, если среди граждан будет проведен независимый опрос о доверии к судам, то служители Фемиды окажутся не в самом лучшем свете.

Граждане страны рассматривают суды прежде всего как репрессивный орган, одно из подразделений "дворцовой стражи", которая всегда встанет на сторону сильных мира сего.

О постулате, что узбекский суд рассматривает споры между более слабыми и сильными субъектами, как между равными, по крайней мере, до недавнего времени, не могло идти и речи.

Вместе с этим, с приходом к руководству страной нового президента Шавката Мирзиеева, в судебной сфере началось небольшое движение, был принят ряд документов и заявлений, направленных на реформирование судебной системы.

Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что верховенство закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.

Также, один из пяти пунктов принятой Стратегии развития страны на 2017?2021 годы обозначен, как "обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг".

Кроме того, судьи Узбекистана выступили с коллективным обращением к народу страны, в котором они пообещали честно и добросовестно исполнять свои обязанности, расширить практику постоянного прямого и открытого диалога с народом, принять меры для восстановления нарушенных прав граждан путем оказания активного содействия в решении их проблем и утверждения справедливости.

"Мы критически проанализируем нашу деятельность, обеспечим надежную защиту прав и свобод граждан, решительно устраним препятствия в отправлении правосудия, направим все свои знания и опыт на превращение суда в настоящую "Обитель справедливости". Гарантируем, что по каждому обращению граждан в суд будет вынесено справедливое решение", говорится в обращении судей, датированным июлем 2017 года.

В документе, судьи торжественно пообещали рассматривать дела беспристрастно, объективно и справедливо, "как требует судейский долг и велит совесть" и дали обет, что "каждое принятое нами решение будет законным, обоснованным и отвечать принципам справедливости и гуманизма".

"Мы сформируем судейский корпус, способный в любой ситуации обеспечить правосудие, состоящий из судей, отличающихся крепкой волей и честностью, высокой духовностью и профессионализмом. За это мы все несем ответственность", - подчеркивается в послании.

Блюстители закона также пообещали "рассматривать любое противозаконное действие, порочащее честь судьи, как "чрезвычайное событие" и хранить чистоту своих рядов".

"Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность станут для нас повседневной нормой, основными критериями нашей деятельности. Обещаем честно и добросовестно исполнять возложенные на нас ответственные обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть всегда верными нашей клятве, данной народу и президенту", говорится в послании судей народу.

Изменились ли суды, пока говорить рано, однако приведу пример из собственной практики по взаимодействию с судебными органами.

В 2015 году решением Высшего хозяйственного суда республики, по обвинениям, основанным на домыслах и предположениях, не имеющих под собой никаких доказательств, была закрыта первая в стране независимая газета "Новый Век".

Собственники газеты, после новых заявлений руководства страны о реформировании судов, подали апелляцию на прежнее решение суда. Подача апелляции происходила дважды, ввиду того, что суд возвращал документы, ссылаясь на старый, проверенный метод - бумажки не хватает.

Вместе с этим, тот факт, что газета была закрыта судом без наличия "многих бумажек", судьями, которые заявили о своем новом мышлении и мировоззрении, во внимание принят не был.

Конечно, ничего удивительно в этом нет, по крайней мере, для нас, жителей Узбекистана. Представители судебных органов привыкли жить по старинке, а привычка, как известно - это вторая натура. Однако есть и другой постулат - время лечит Политическая воля нового президента, несомненно даст свои плоды, но пока, по мнению многих аналитиков, старая судебная система будет оказывать яростное сопротивление новым веяниям.

Ташкентский международный арбитражный центр

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что суды в Узбекистане пока не способны объективно и беспристрастно рассматривать споры, в которых, как было отмечено выше, почти всегда выигрывает "сильнейший". От этого сильно страдает инвестиционный климат страны, который руководство Узбекистана всеми силами пытается улучшить.

Президент Шавкат Мирзиеев подписал накануне постановление о создании Ташкентского международного арбитражного центра.

Как отмечается в документе, новый механизм призван обеспечить гарантии защиты прав и законных интересов субъектов бизнеса в Узбекистане, улучшения деловой среды и повышения инвестиционной привлекательности страны, так как в стране "пока имеется ряд системных проблем, препятствующих эффективной защите прав и интересов субъектов предпринимательства, прежде всего иностранных инвесторов, дальнейшему улучшению деловой среды и повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана".

В частности, указано на отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование деятельности международных арбитражей на территории Узбекистана, "что приводит к увеличению издержек иностранных инвесторов и отечественных субъектов предпринимательства, вынужденных обращаться за разрешением споров в международные арбитражи, находящиеся на территории иностранных государств".

"Действующее законодательство, в том числе закон Республики Узбекистан "О третейских судах", ограничивает возможности сторон по рассмотрению споров, связанных с инвестициями, с привлечением иностранных арбитров и применением иностранного права, как это предусмотрено стандартами в области международного арбитража", говорится в постановлении.

Кроме того указано, что не сформированы четкие правовые механизмы исполнения международных арбитражных решений в Узбекистане, "что негативно сказывается на доверии иностранных инвесторов к судебно-правовой системе страны".

Ташкентский международный арбитражный центр будет создан при Торгово-промышленной палате республики со статусом негосударственной некоммерческой организации.

Его основными задачами являются организация посредством международного арбитража разрешения споров между коммерческими организациями, которые находятся в разных государствах, в том числе иностранными инвесторами, включая споры, связанные с инвестициями, интеллектуальной собственностью и блокчейн технологиями.

В качестве арбитров, помимо граждан Узбекистана, к разрешению споров могут привлекаться и арбитры - граждане иностранных государств, а по соглашению сторон может применяться и право иностранного государства.

Судам поручено оказывать содействие арбитражному центру в осуществлении разбирательств в части получения, сбора доказательств, принятия мер по обеспечению исполнения решений арбитров центра. В качестве стимула для иностранных арбитров, они освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в части средств, полученных в качестве гонорара за выполнение функций арбитра.

Кроме того, иностранным арбитрам не требуется получение разрешений на право трудовой деятельности на территории Узбекистана.

При Центре будет образован Наблюдательный совет из числа ведущих международных и отечественных специалистов, что конечно же, значительно ослабит коррупционные потуги местных судей.

Абу-Али Ниязматов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541541000
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