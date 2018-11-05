За "торговлю влиянием". В Монако задержан рос-олигарх Рыболовлев. Усманову/Махмудову на заметку

07:16 07.11.2018

В Монако задержан российский миллиардер

Рыболовлева подозревают в коррупции, фактах "торговли влиянием" и соучастии этим преступлениям, ведется расследование.



Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба "Монако", задержан по требованию прокуратуры княжества, пишет газета Le Monde.



Рыболовлева подозревают в коррупции, фактах "торговли влиянием" и соучастии этим преступлениям, ведется расследование. В его апартаментах в жилом комплексе в Монте-Карло прошли обыски.



Голландское издание nrc.nl со ссылкой на данные платформы Football Leaks сообщал, что глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play.



Контракт был заключен в 2014 году. Де Роос обещал принести "Монако" 1,4 миллиарда евро в течение 10 лет, то есть десятикратное увеличение дохода. Средства при этом должны были быть возвращены компании.



Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций ФК "Монако" в 2011 году. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, как отмечает nrc.nl, УЕФА и ранее считала источники финансирования клуба сомнительными.