Захар Прилепин о революции. 12 пунктов

08:37 07.11.2018 Рассуждая о революции, противники ее ходят по одному и тому же кругу, старательно воспроизводя одни и те же, на наш взгляд, ошибочные доводы.

1. Даже если вы очень любите монархию, надо как-то уже принять простой факт, что большевики не свергали царя. Большевики свергли либерально-западническое Временное правительство.

2. Борьбу против большевиков начали не люди, сражавшиеся за "Веру, Царя и Отечество", - а Лавр Корнилов, генерал, объявивший об аресте императрице и царской семье.

В числе его ближайших соратников был Борис Савинков - эсер, революционер, террорист, сделавший все для свержения монархии. Савинков пытался спасти Временное правительство в Зимнем. Служил комиссаром Временного правительства в отряде генерала Петра Краснова. Занимался формированием Добровольческой армии.

Другой виднейший деятель Белого движения - генерал Михаил Алексеев также был причастен к отстранению Николая II от власти; кроме того, как и многие деятели Временного правительства, Алексеев входил в масонскую ложу.

Вопрос, собственно, один. Люди, выступающие против большевиков и Ленина, действительно считают, что России было бы лучше, если б весь XX век ею управляли либералы, революционеры, практиковавшие террористические методы, и генералы, изменившие присяге?

3. Все сторонники идеи о том, что революция была совершена на деньги немецкие и британские, должны каким-то образом объяснить для начала самим себе, получили ли искомую выгоду первые и вторые, с какой целью и первые, и вторые участвовали в интервенции против Советской России, если большевики были их агентами, и что это за агенты такие, которые кидают своих, так сказать, кураторов и затем с ними воюют не на жизнь, а на смерть?

4. Памятуя о том, что часть аристократии, была изгнана из России, вместо которой пришли, как у нас иные любят говорить, "кухарки и бандиты", стоит отдавать себе отчет, что Ленин тоже был дворянином, равно как и множество виднейших большевистских деятелей и руководителей партии. Крестинский Н.Н. - из дворян, Куйбышев В. В. - потомственный дворянин, Орджоникидзе Г. К. - дворянин, Дзержинский Ф. Э. - сын мелкопоместного дворянина, один из виднейших деятелей НКВД - Бокий Г. И. - из старинного дворянского рода, сын действительного статского советника; и так далее. Не мешает помнить, что дворянская кровь текла в жилах не только оставивших Россию литераторов в лице Мережковского, Бердяева, Бориса Зайцева. Принявшие революцию в России Блок и Брюсов - были такими же дворянами. Неистовые революционные поэты Маяковский и Анатолий Мариенгоф - не поверите, также из дворян. Алексей Николаевич Толстой был дворянин, и Валентин Петрович Катаев - тоже дворянин.

В этом месте обязательно стоит напомнить, что в составе первого Советского правительства был один (1) еврей. Троцкий.

5. В Красной Армии служило 75 тысяч бывших офицеров (из них 62 тысячи - дворянского происхождения), в то время как в Белой около 35 тысяч из 150 тысячного корпуса офицеров Российской Империи. Привычка новейшего российского кинематографа (впрочем, позаимствованная у режиссеров советского времени) изображать красногвардейцев как людей из народа, а белогвардейцев, как "белую кость" - вульгарна и даже противоестественна с исторической точки зрения.

Возвращаясь к Троцкому и ряду деятелей революции из черты оседлости, стоит отметить следующее. Все утверждающие, что революция - дело рук этнически окрашенных групп, манипулировавших русским народом, - выступают, по сути, в роли русофобов. В том числе, по той элементарной причине, что считают десятки тысяч русских дворян - причем, офицеров - объектами манипуляции нескольких сотен потомков ремесленников и лавочников.

Напомним, что должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики занимал Сергей Сергеевич Каменев - кадровый офицер, закончил академию Генштаба в 1907 году, полковник Императорской Армии. С июля 1919 года и до конца Гражданской войны он занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин.

Начальник Полевого штаба Красной Армии - Павел Павлович Лебедев, - тоже был потомственным дворянином, дослужился до генерал-майора Императорской Армии. На посту начальника Полевого штаба он сменил Бонч-Бруевича (происходивший, кстати, из шляхтичей), и с 1919 года по 1921 год Полевой штаб возглавлял. С 1921 года он - начальник Штаба РККА.

Впоследствии многие царские офицеры и участники Гражданской войны - полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, - стали маршалами Советского Союза.

Вы все еще хотите поговорить о том, как кухарки и сиволапые бандиты обманом и нахрапом победили белолицых и прекрасных русских дворян, не изменивших присяге и верных императору?

6. Большевики не устраивали Гражданской войны и не нуждались в этой войне. Она началась не сразу после Революции, как иногда принято считать, а только в 1918 году, и к развязыванию ее большевики никакого отношения не имели. Инициаторами Гражданской войны были военные деятели, свергшие царя. В итоге, в Гражданской войне участвовали миллионы людей - представители самых разных этносов, политических группировок, сил; кроме того, надо помнить, что была осуществлена интервенция четырнадцатью (14!) странами - и в такой ситуации сваливать жертвы Гражданской войны на одних большевиков - несусветная дичь и откровенная манипуляция.

По факту: Гражданскую войну устроили - белые.

7. Первые законы, которые приняли пришедшие к власти большевики, не носили никакого репрессивного характера. 2 ноября 1917 года была принята декларация прав народов России, отменившая все национальные и национально-религиозные привилегии. 11 ноября был принят декрет об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства. 18 декабря был принят декрет о равноправии женщин в гражданском браке. Большевики явились во власть в качестве невиданных идеалистов, освободителей народа и в самом лучшем смысле слова, демократов.

8. Столкнувшись с возможностью распада империи и сепаратистскими движениями на национальных окраинах, большевики немедленно изменили тактику, и стремительно собрали империю, в итоге окончательно потеряв только Финляндию и Польшу, нахождение которых в составе России и ныне кажется не актуальным и чрезмерным. При всем желании, большевики не могут именоваться "разрушителями империи" - они всего лишь именовали свои наступательные походы "интернациональными", однако результатом этих походов было традиционное российское "приращивание земель".

Ряд преференций, которые были получены национальными субъектами от большевиков, надо воспринимать в контексте той обстановки (Первая Мировая, Гражданская, устроенная, повторяю, не большевиками, парад суверенитетов, интервенция и т. д.) Рассматривать эти вещи вне исторического контекста - не конструктивно.

Ничего кроме брезгливости не может вызвать поведение нынешней либеральной общественности, по сути, распустившей российскую империю в Советском изводе - и обвиняющих в этом распаде большевиков. Тех самых большевиков, что воевали самым героическим образом за национальные окраины, потерянные в 90-х годах в результате либерально-буржуазной революции без единого выстрела.

9. Один из наиболее часто воспроизводимых и либералами, и националистами довод о том, что большевики "подложили под империю бомбу", разделив Россию на республики, выводит исторический разговор в какое-то безвоздушное пространство: получается совершенно бессмысленная картинка - лежит себе империя, приходят большевики и кладут бомбу, чтоб потом взорвать собственное государство.

Между тем, императорской России уже не было, император оставил власть, и к власти пришло Временное правительство. Вопрос один: было бы лучше, если б в Гражданской войне победили генералы-февралисты?

Нет, все они знали об англо-французском соглашении от 23 декабря 1917 года - о разделе зон влияния в России: Великобритания получала Северный Кавказ, Франция - Украину, Крым и Бессарабию, США и Япония делили Сибирь и Дальний Восток.

Давайте еще раз разложим карты. Царя нет - это раз. Есть белые генералы, которые в целом были готовы на вышеизложенный расклад и распил страны - это два. И есть большевики, которые этому раскладу и распилу противостояли.



"Бомбу подложили?"

Процессы распада начались в Российской империи при Временном правительстве - в Польше, Финляндии, на Украине, на прибалтийских территориях - Российская империя, что ли, была поделена на советские республики?

Те империи, что распались до Российской и после ее - были поделены на советские республики? Отчего же они тогда распались? Кто бомбу подложил под них?

Про эту "бомбу" очень любили поговорить демократы в 90-е годы, посыл этих высказываний очевиден: они не желали быть виноватыми в распаде, им хотелось свалить вину на других.

Великий князь Александр Михайлович Романов говорил: "Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов, с другой стороны - на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи".

Вы кому больше доверяете? Великому князю Романову или демократам 90-х?

10. Патриарх Тихон предал большевиков анафеме, говорят нам. Нельзя большевиков поддерживать поэтому.

Но ведь патриарх Тихон и Белое движение не благословил, не принял.

И кого поддерживать? Царя нет, он отрекся. Белое движение делит Россию с японцами и французами.

Давайте из этой точки исходить и оперировать реальностью, а не маниловскими представлениями о том, как было бы лучше, если б большевиков не было вообще.

11. Основной конфликт Гражданской войны - не сражение "кухарок и бандитов" с аристократами духа. Большевики произвели национализацию промышленности - более всего они ущемили интересы крупного капитала, отдав предпочтение интересам трудящихся. Более всего в Гражданской войне был заинтересован, образно выражаясь, российский список "Форбс", и те зарубежные финансовые игроки, что имели свои интересы в России. Это был конфликт социализма и капитализма, проще говоря.

Ныне эту простейшую суть постоянно пытаются подменить песнями про поручика Голицына и хождением с портретом последнего императора.

12. В Гражданской войне победил, в первую очередь, русский народ. Русская революция, случившаяся 7 ноября 1917 года - и заслуга, и победа, и трагедия русского народа. Он несет за нее полную ответственность, и он вправе гордиться этим великим свершением, изменившим судьбу человечества. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541569020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- К. Токаев обсудил с Премьер-министром Эстонии перспективы развития двусторонних связей

- Н.Нигматулин встретился с Премьер-Министром Эстонии Ю.Ратасом

- Более 77 тыс. семей улучшили жилищные условия

- Кадровые перестановки

- Е. Досаев обсудил с вице-премьером Сингапура Т. Шангмуратнамом вопросы углубление сотрудничества в сфере экономики и инвестиций

- Архимед Мухамбетов высказался против переименования Костанайской области

- Заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой

- Республиканцы и демократы возвысили голоса

- Судный день или Почему так важны промежуточные выборы в США

