РФ засекретила условия передачи КНР уникальных технологий

08:46 07.11.2018

Будущий российско-китайский вертолет уже открыто называют китайским



Россия согласилась на не самый постыдный вариант передачи своих технологий в Китай. В отличие от Украины, которая продает и техническую документацию, и контрольные пакеты акций стратегических предприятий, РФ после многих лет переговоров поучаствует в создании перспективной модели тяжелого вертолета, однако его параметры будут мало отличаться от летающего с 70-х годов прошлого века тяжелого вертолета Ми-26.



После восьми лет переговоров Россия и Китай, возможно, в среду, а может, и через полгода заключат контракт на создание нового тяжелого вертолета. Во вторник появились противоречивые новости о вертолетном контракте РФ с КНР. "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter подпишут генконтракт по созданию тяжелого гражданского вертолета AHL в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 7 ноября", – сообщил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько. При этом глава холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский сказал во вторник, что контракт планируется заключить в ближайшие полгода. "Мы согласовали все технические вопросы, остались вопросы финансового характера", – сказал он.



В феврале 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил межправительственное соглашение о совместной разработке тяжелого вертолета. "Вертолеты России" и Avicopter должны создать перспективную машину для организации его серийного производства в КНР. По некоторым данным, планируется произвести 200 машин, и предназначены они в основном для китайского рынка. Машина должна поднимать до 15 т и лететь со скоростью 300 км/ч на максимальную дальность 630 км. Холдинг "Вертолеты России" инвестирует в проект технологии, разработает техническое предложение и некоторые системы машины. За китайцами будет реализация программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок.



О том, что Поднебесной нужен именно тяжелый вертолет, китайские представители заговорили еще в 2010 году. По словам Чжан Хунбяо, руководившего тогда комитетом по науке и технике Китайской авиационно-промышленной корпорации, промышленность уже к тому времени освоила производство вертолетов грузоподъемностью от 1 до 13 т. Отрасль развивается очень быстро, на днях стало известно об успешных испытаниях систем вооружения для китайского вертолетного беспилотного аппарата AV500W. Но ниша тяжелых транспортных вертолетов в Китае остается незаполненной, китайцы мечтали оснастить свои вооруженные силы фантастической машиной грузоподъемностью в 30 т, скорость которой должна достигать 700 км/час. Но в итоге после межправительственного соглашения с РФ 2018 года были согласованы не самые впечатляющие параметры новой тяжелой винтокрылой машины. По озвученным данным, ее дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость – 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 т, а при его размещении на внешней подвеске – до 15 т.



Китай вынужден обратиться к РФ, так как пальма первенства по грузоподъемности до сих пор принадлежит созданному в 70-е годы российскому Ми-26 по прозвищу "Корова", который поднимает 20 т груза и развивает скорость до 270 км/час. Китайцы, однако, уверяют, что новая модель вертолета будет значительно отличаться от Ми-26. По их мнению, она должна выделяться более передовыми технологиями и экономичностью. При этом, по подсчетам Чжан Хунбяо, общий объем инвестиций в проект составит около 2 млрд долл.



Однако двигатели для Ми-26 делали в Украине, а их производитель – завод "Мотор Сич" – отказался иметь дело с российскими партнерами. Впрочем, для глобального "пылесоса технологий", в который превратилась Поднебесная, это не явилось проблемой. В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) забила тревогу, так как народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев продал 56% акций компании китайским инвесторам. С тех пор прошло несколько заседаний суда, акции "Мотор Сич" пока находятся под арестом.



В пресс-службе "Ростеха" "НГ" заявили, что финансовые подробности контракта на текущий момент не раскрываются. При этом там считают, что участие в совместном проекте нельзя назвать продажей технологий. "Создание вертолета сверхтяжелого класса является уникальной задачей, которая предъявляет высокие требования к опыту, компетенциям и профессионализму разработчиков. Это полноценное, взаимовыгодное технологическое партнерство", – заявили в госкорпорации. "Ростех" сообщил, что при конструировании этого вертолета действительно будет использован опыт создания и эксплуатации Ми-26, но сама машина не будет просто адаптацией отечественного изделия для китайского рынка, для нее придется разработать целый ряд новых технических решений.



"Китай создает тяжелый вертолет для решения своих задач, которые требуют иных технических характеристик. Так, к примеру, один из заложенных в проект параметров – возможность работать на высоте до 5700 м, что позволит вертолету, например, доставлять грузы в высокогорья Тибета. В соответствии с требованиями китайской стороны вертолет будет иметь повышенные характеристики по дальности, эффективности, будет способен летать в неблагоприятных погодных и климатических условиях", – говорится в сообщении "Ростеха".



В госкорпорации "НГ" подтвердили, что на сегодняшний день китайская сторона выбрала в качестве основного поставщика двигателя "Мотор Сич": "Головным разработчиком AHL выступает КНР. Поэтому мы считаем, что взаимодействие "Мотор Сич" напрямую с китайской стороной оправданно. В качестве альтернативы мы готовы предложить турбовальный двигатель собственной разработки, к примеру – ПД-12В, который Объединенная двигателестроительная корпорация создает на базе газогенератора ПД-14".



Китай использует самые различные способы для получения чужих технологий. Для создания широкофюзеляжного гражданского самолета с Россией создано совместное предприятие, а вот для того, чтобы построить самый тяжелый самолет в мире, они просто купили всю документацию на украинский АН-225 ("Мрия"). При этом они перевезли на свою территорию инженеров конструкторского бюро "Антонов", построив под проект не только новый завод, но и целый город для сотрудников. Так что участие российской стороны в создании нового вертолета выглядит более выгодным для РФ вариантом продажи технологий. "Это выгоднее, чем если бы сотрудники "Ростеха" массово эмигрировали в КНР для создания двигателя, – сказал "НГ" первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. – По крайней мере не только получим за это деньги, но и улучшим свои инженерные кадры, а не потеряем их. Кроме того, интеллектуальное право на разработку, хотя бы формально, остается за нами".



Эксперт не видит больших проблем в том, что украинские и российские инженеры не будут вместе работать над проектом. "На вертолет планируется ставить Д-136 производства "Мотор Сич". Прямых контактов РФ с Украиной скорее всего не будет, ведь китайцы выкупили контрольный пакет "Мотор Сич", поэтому риски хотя и существуют, но они небольшие. Возможные проблемы: разрыв контрактов по поставке двигателя и ожидание, пока Россия доделает свой аналог – ПД-12В", – говорит Андриевский.



Анатолий Комраков

6.11.18