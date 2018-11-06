 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.11.2018
12:26  Батька Махно - герой Анархической революции (история), - А.Кречетников
12:19  "QAZAQSTAN": В Казахстане введен обновленный вариант государственного герба
11:45  Председатель парламента Монголии ответил отказом на предложение президента о самороспуске
09:48  Туркменистан рапортует о сборе млн тонн хлопка
09:44  В отелях Узбекистана планируют внедрить стандарт "узбекский завтрак"
09:34  Впервые в истории в Палату представителей Конгресса США избрались 2 мусульманки
09:11  "Мы может гордиться великой историей Кыргызстана", – президент Жээнбеков
09:03  Полит-Хаос в США усилится. Республиканцы и демократы расходятся вничью на выборах
08:53  Убийство Хашогги вбивает клин между суннитами, - Фархад Ибрагимов
08:52  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию
08:46  РФ засекретила условия передачи КНР уникальных технологий
08:37  Захар Прилепин о революции. 12 пунктов
08:34  Как Xрущев претворял в жизнь идеи Троцкого (история), - М.Новик
07:16  За "торговлю влиянием". В Монако задержан рос-олигарх Рыболовлев. Усманову/Махмудову на заметку
00:50  Станет ли узбекский суд самым гуманным судом в мире?
00:26  Кто и когда может пригласить Азербайджан в ОДКБ?
00:00  В Казахстане напишут первый общенациональный диктант на латинице
Вторник, 06.11.2018
23:46  Билл Гейтс притащил на трибуну бизнес-форума в Шанхае банку с какашками
23:40  В Казахстане химически кастрировали первого неисправимого педофила. Хорошо бы по самые уши...
23:25  Устоит ли в Киеве памятник его освободителю генералу Ватутину? - Ю.Рубцов
20:42  Аркадаг пересел на велосипед и... ждет японских вливаний
17:42  Службу правительственной связи КНБ Казахстана возглавил Тамерлан Жумагалиев
17:37  Узбекистан и Украина: разгорается торговый конфликт
17:34  Прозвучали выстрелы. Напряженность на таджикском Памире не спадает, - Еurasianet
17:27  Кого из депутатов Жогорку Кенеша и за что выгоняли из партий и фракций, - 24.kg
17:24  Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль
15:01  Тайны Виндзорского двора – о подковерной борьбе вокруг английского трона, - В.Прохватилов
14:58  Кок-Жайлау: за и против. Продолжаются бурные дебаты о строительстве горного курорта над Алма-Атой
14:54  WhatsApp убивает казахстанский Kaspi Bank
13:55  Марифат Давлатова - художница, рисующая обнаженных женщин в Таджикистане
13:46  Кровавая нефть. Как работает теневой рынок черного золота
13:44  ИИ-оружие. Стартовала гонка вооружений в области искусственного интеллекта, - Къ
13:30  Таджикистан предложил поставлять питьевую воду Сареза Арабским Эмиратам. Воздушно-капельным путем?
13:23  ПентАгония. Как китайцы поставили армию США на колени, - И.Данилов
12:48  Индия перевооружит свою армию на новые АК-103. "Калаш" - это сила!
11:41  Судим-рядим... В Узбекистане создан "Международный арбитражный центр"
11:03  Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства Киргизии
10:44  Приказ Трампа – мигрантов брать живьем! - В.Щербаков
10:02  Не-е-спеша-а-а... Елбасы и эстонский премьер Ратас торжественно открыли Astana Hub
09:46  Манап не той системы. В Бишкеке переименовали улицу "великого предка" экс-президента Акаева
09:43  Бесконечная реформа. Кыргызское ГАИ опять реорганизуют, - Кыргыз Туусу
09:30  Астана. Задержан гендиректор Казнацкомпании "КазМунайГаз" Кулмурзин
08:39  За взятку в 115 тысяч евро задержан первый замакима Мангистауской области Казахстана Амангалиев
08:33  Выборы в США вышли на обвинительную прямую, - К.Белянинов
07:52  Выборы в США: чем они закончатся и что изменится для Трампа и России. Три сценария, - ВВС
07:16  Россия отправилась за китайским "куском пирога", - А.Башкатова
00:51  Фукуямина яма. США готовят новую "демо"-пакость на Кавказе, - С.Тарасов
00:49  Персидский гамбит Трампа: санкции вступают в силу, - А.Эскин
00:02  Назиржан Хасанов возглавил компанию "Узбектелеком"
Понедельник, 05.11.2018
23:53  ОДКБ подобрали госсекретаря. Генсеком организации может стать глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась
20:58  Аршавин покинул казахстанский "Кайрат"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию
08:52 07.11.2018

6.11.2018

Алексей Балашов

Известный программист и один из создателей блокчейн-платформы Augur Мэтт Листон объявил о создании новой религии, которую он назвал "Зеро экс омега". По словам Листона, на создание нового движения его вдохновили возможности блокчейн-технологий для достижения консенсуса как в больших, так и в малых группах.

На презентации своего "учения" Листон раздал присутствующим 40 (сакральное число!) экземпляров "пламенной бумаги" (flame paper): документа, в котором разъясняется модель управления новой религией.

По идее Листона, такая форма организации станет новым способом "поощрения роста осведомленности" о высоких технологиях и воссоздания модели коллективного сознания на базе консенсуса, достигаемого при помощи блокчейна. Сам себя Листон не называет пророком, хотя и не отрицает своей ведущей роли в новой структуре: "Было бы неправильным говорить о том, что я не имею никакого значения в религии, которую сам же и основал. Но тем не менее мне не нравится то, как меня пытаются называть".

Листон подчеркивает, что его учение-система на блокчейне (за основу взята платформа Ethereum) подойдет как для новообращенных, так и для приверженцев давно сформировавшихся систем верований. "Мы повысим уровень индивидуального взаимодействия с религиозной структурой по принципу группового участия в коллективном сознании, где сама структура является богом", – говорится в заявлении основателя блокчейн-культа.

С помощью проекта верующие смогут участвовать в выборах религиозных лидеров, отдавать десятину, финансировать религиозные проекты и делать пожертвования.

Главное, что роднит крипторелигию с другими движениями, по мнению Листона и его соратницы художницы Эйвери Сингер, – это приоритет коллективного разума над индивидуальным.

На первый взгляд затея Листона кажется не более чем пиар-акцией обиженного ИТ-гуру. Однако ценность мероприятия в том, что программист впервые попытался внедрить блокчейн в такую тонкую и тяжело поддающуюся инновациям сферу, как религия. Не выдвигая никаких революционных идей, моральных норм и не создавая новую обрядность, Листон попытался дать религиозным движениям то, чего им так не хватает в последнее время и что приводит их к кризисам и оттоку адептов, – подобие горизонтальной сети в структуре и участие каждого верующего в решении важнейших вопросов религии.

В связи с этим у специалистов и просто наблюдателей возник вопрос: сможет ли идея Листона применить блокчейн в духовной сфере, преодолеть историческую иерархичность традиционных религий и победить саму тягу к выстраиванию такой иерархии?

Обычно, говоря о крушении вертикально организованного мира, упоминают транснациональные корпорации и Интернет. Действительно, сетевая организация и разветвленность этих структур помогают им в успешном функционировании, в том числе и в борьбе с контролем со стороны государственных органов.

Однако в последнее время наметилась иная тенденция. Все больше правозащитных организаций и сторонников сетевой свободы бьют тревогу: по всему миру ужесточается законодательство в области Интернета. Пионерами здесь традиционно выступают Китай, Иран, КНДР. В последнее время в этом направлении активно движется и Россия. Под угрозой блокировки и уголовного преследования по всему миру ведется наступление на политически, идеологически или нравственно неугодную информацию. Отдельные материалы и целые сайты блокируются по решению судов и без оных.

Под предлогом заботы о сохранности персональных данных пользователей, а также борьбы с терроризмом во всем мире ужесточаются требования к хранению данных, их локализации, что само по себе наносит серьезный удар по сетевой организации Интернета. Кроме того, ведется наступление на приватность в Сети: блокируются мессенджеры, использующие недоступное для спецслужб шифрование, власти и бизнес все чаще получают внесудебный доступ к переписке и другим пользовательским данным.

Дело дошло до того, что один из создателей Интернета – Тим Бернерс-Ли, разочаровавшись в пути развития своего детища, объявил о создании нового проекта Solid. Новая сеть призвана дать второй шанс децентрализованному и анонимному обмену данными. Пока же романтики первопроходцы Интернета пытаются выжить в жестком капиталистическом и постмодернистском мире, глобальная Сеть движется в направлении все большего контроля, централизации и иерархичности.

И так же как в Сети локализуют данные, политические силы во всех странах стремятся "локализовать" национальные церкви, избавив их от влияния из-за рубежа. Такие ситуации мы наблюдаем в последнее время с православной церковью в Украине, с католической общиной в Китае, с исламом во Франции и России.

Однако в случае с Интернетом национализация его сегментов играет против его всемирной сетевой структуры, создает полузакрытые интранеты. В то время как для мировых религий выход отдельных общин и национальных церквей из-под влияния материнских кафедр (Московского или Вселенского патриархатов, Ватикана, иранских аятолл или аравийских муфтиев) работает на развитие отдельных ячеек Всемирной сети без единого центра.

Таким образом, один и тот же процесс дает совершенно разные эффекты в религиозной и технологической сферах. И хотя консервативное крыло в традиционных религиях изо всех сил старается сохранить строгую иерархичную структуру, порой прибегая для этого к помощи властей и различных политических сил, вызовам XXI века невозможно противостоять, оставаясь в косной структуре минувших тысячелетий. Сможет ли стать Интернет помощником в преодолении иерархичности и выстраивании принципиально новой сетевой структуры традиционных религий, покажет время. Ныне же можно с уверенностью говорить лишь о том, что транспарентность современного общества, немалую роль в которой играет Всемирная сеть, ставит перед религиозными организациями вызовы совершенно другого уровня.

Скандалы различного уровня и накала всегда сотрясали закрытые жреческие корпорации всех религиозных организаций – от Древнего Египта и шраманского периода в Индии до Православной российской церкви в начале XX века и Католической церкви в начале века XXI. Сегодня, с развитием Всемирной сети и невозможностью долго сохранять тайное, закрытой иерархической корпорации духовенства нанесен серьезный удар. Например, в октябре с.г. компания InfoWatch опубликовала статистику утечек из информационных систем религиозных организаций. Помимо компрометации персональных данных членов сообщества, в СМИ за две недели до официального опубликования утек отчет о педофилии в Католической церкви Германии.

Религиозные организации вынуждены становиться более открытыми, принимать непопулярные в среде духовенства решения. На сегодня, на мой взгляд, у ситуации есть два выхода: более строгий отбор в священство и контроль за священнослужителями; в противном случае при дальнейших попытках замалчивать и скрывать неподобающее поведение клира религиозные организации неизбежно почувствуют отток прихожан, которые "проголосуют ногами".

Еще один вызов, который преподносят новые технологии современному обществу и в том числе религиозным организациям, – проблема этики в искусственном интеллекте. Нет сомнений, что появятся идеи вслед за блокчейном внедрить в религиозную жизнь и технологии, основанные на искусственном интеллекте. А эта область скользкая, вторгающаяся в сферу разума и сознания, и к тому же она может привести к весьма специфическим результатам в этическом плане.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541569920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев обсудил с Премьер-министром Эстонии перспективы развития двусторонних связей
- Н.Нигматулин встретился с Премьер-Министром Эстонии Ю.Ратасом
- Более 77 тыс. семей улучшили жилищные условия
- Кадровые перестановки
- Е. Досаев обсудил с вице-премьером Сингапура Т. Шангмуратнамом вопросы углубление сотрудничества в сфере экономики и инвестиций
- Архимед Мухамбетов высказался против переименования Костанайской области
- Заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой
- Республиканцы и демократы возвысили голоса
- Судный день или Почему так важны промежуточные выборы в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  