Убийство Хашогги вбивает клин между суннитами, - Фархад Ибрагимов

08:53 07.11.2018

Громкое преступление усугубило кризис в отношениях двух исламских центров



На протяжении всего октября одной из главных тем на лентах мировых информационных агентств остается убийство журналиста американской газеты Washington Post Джамаля Хашогги. Предполагаемые действия властей Саудовской Аравии, которых подозревают в организации этого преступления, привели к тому, что и без того неспокойный регион Ближнего Востока погрузился еще в одну проблему, которая может иметь самые неожиданные последствия. Речь идет о нарастающем конфликте между Турцией и Саудовской Аравией, который происходит и без указанных событий.



Разные взгляды на вопрос урегулирования сирийского кризиса, а также блокада Катара и агрессия в Йемене со стороны Саудовской Аравии создают напряженность в отношениях между Анкарой и Эр-Риядом. Не было бы лишним и упомянуть тот факт, что по данным социологического опроса, который проводил исследовательский центр Pew Research Center, более половины (а именно 53%) жителей Турции относятся к Саудовской Аравии негативно. Нельзя не затронуть и кардинально разные подходы к суннитскому исламу у Турции и Саудовской Аравии. Если в Турции трактуют суннитский ислам с несколько либеральным подходом, то в случае Саудовской Аравии все гораздо консервативнее и строже.



Ислам в королевстве интерпретируется в соответствии с учениями, которые проповедовал еще в XVIII веке богослов Мухаммад ибн Абд-аль Ваххаб, целью которого провозглашалось возрождение "истинного ислама". Впоследствии учение стало называться ваххабизмом, которому, собственно, и следовали все последующие правители Саудовской Аравии. Хотя открыто в Саудовской Аравии об этом не заявляют, всячески причисляя себя к суннитам ханбалитского мазхаба. Таким образом саудовский режим создает напряженность между суннитами и шиитами. Сунниты-ханбалиты наиболее враждебно относятся к шиитам, считают их отступниками от ислама и периодически призывают весь суннитский мир на борьбу с ними. Говоря о шиизме как таковом, в первую очередь подразумевается Иран, который служит мировым политическим центром шиитской идеологии.



Однако идеи саудовской элиты в основном не находят поддержки в мусульманском мире. Многие мусульманские страны, особенно те, в которых форма правления светская, считают, что в исламе нет места для войны друг с другом, напротив, следует объединяться. В свое время президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган не раз заявлял о том, что его "религия – это не суннизм и не шиизм, а ислам". Но такие заявления явно не устраивают власти Саудовской Аравии.



Унаследовав титул "Хранитель двух святынь" (священных городов Мекки и Медины) от короля Фахда, король Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд считает себя главным правителем всего исламского мира. Исходя из этого, он полагает необходимым бороться с врагами ислама любыми способами. И неважно, где эти враги находятся – внутри королевства или на территории других государств. Тут необходимо было бы уточнить, кого подразумевает под "врагом ислама" саудовский король. Еще вопрос, действительно ли этот условный враг представляет реальную угрозу исламской религии или это все же обычные противники режима в Саудовской Аравии. Покойного журналиста Хашогги вряд ли назовешь врагом Саудовской Аравии. Действительно, последние пару лет он активно критиковал королевскую семью, но не более того. В сентябре 2017 года он покинул Саудовскую Аравию после того, как получил окончательное "предупреждение". Новым местом проживания выбрал для себя Соединенные Штаты, считая, что эта страна сможет ему обеспечить безопасность и те условия, которые необходимы для жизни. При этом критиковал политику президента США Дональда Трампа. Вел колонку в одной из самых влиятельных американских газет Washington Post. Несколько лет назад в интервью немецкому журналу Spiegel он рассказал о своей дружбе с Усамой бин Ладеном. К тому же Хашогги признался в том, что разделял его убеждения, по сути, придерживался норм исламского радикализма, однако спустя годы изменил свое мнение. Впоследствии Хашогги даже был дважды отстранен от работы в саудовской газете Al-Watan за критику салафизма – учения об "истинном исламе", которое приветствуется на территории Саудовской Аравии.



Тот, кто принял решение о физическом устранении Хашогги, наверняка понимал, на что он идет, убивая его не где-нибудь, а в Турции. Анкара уже успела выдвинуть Эр-Рияду требование выдать 18 подозреваемых по делу об убийстве Хашогги. Глава МИД королевства, в свою очередь, ответил турецкой стороне отказом, мотивируя его тем, что все подозреваемые являются гражданами Саудовской Аравии и судить их будут исключительно на территории королевства. Не факт, что отношения между двумя государствами останутся прежними. Напротив, все идет к тому, что Анкара и дальше будет предъявлять претензии Эр-Рияду и добавлять остроты станет религиозный разлад, который продолжается не одно десятилетие.



К тому же в Саудовской Аравии не скрывают своего недовольства из-за сближения Турции с Ираном, которое мы наблюдаем последние два года. Во-первых, Анкара и Тегеран совместно с Москвой активно контактируют в вопросе сирийского урегулирования, в том числе по линии астанинского процесса. Во-вторых, Тегеран последовательно поддержал Эрдогана во время попытки государственного переворота в ночь на 16 июля 2016 года – турецкий лидер об этом прекрасно помнит, отношения после этого немного укрепились. Рост товарооборота между Ираном и Турцией растет. В-третьих, обе страны оказывают поддержку Катару, который находится в блокаде со стороны Саудовской Аравии из-за его принципиальной позиции по многим вопросам, которая расходится со взглядами Эр-Рияда. К тому же, как было отмечено выше, в понимании саудовских властей истинные сунниты не могут поддерживать отношения с "отступниками", то есть с Ираном. Убийство журналиста Хашогги в этом смысле может стать продолжением внутримусульманского конфликта, который с большой долей вероятности будет периодически вспыхивать.



Не останется в стороне и Иран. Как известно, в ближайшие дни ожидается введение Вашингтоном нового пакета антииранских санкций. В сложившейся обстановке Тегеран предпримет попытки отвлечь мировое сообщество от себя и направить все внимание на Саудовскую Аравию. Иран ищет любую возможность, которая могла бы нанести урон саудовскому режиму. К тому же если под давлением американской общественности и Конгресса Дональд Трамп воспользуется санкционными возможностями в отношении Саудовской Аравии, то изоляция Ирана, о которой так мечтают в Эр-Рияде, может быть поставлена под вопрос.



Об авторе: Фархад Эльшанович Ибрагимов – аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

06.11.2018