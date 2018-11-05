Полит-Хаос в США усилится. Республиканцы и демократы расходятся вничью на выборах

09:03 07.11.2018

CNN и Fox News: демократы обходят республиканцев по числу мандатов в Палате представителей

Представители Демократической партии США пока лидируют на выборах в нижнюю палату Конгресса, получив 184 мандата, передает CNN. Республиканцы предварительно получают 170 мест. Для контроля партии необходимо иметь 218 мандатов. Согласно прогнозу канала, демократы близки к тому, чтобы получить большинство в Палате представителей впервые за восемь лет.



Fox News, основываясь на данных анализа предварительных результатов, также прогнозирует победу демократов.



В последние два месяца все социологические службы США заявляли, что на этих выборах демократы могут получить большинство в Палате представителей - для этого им нужно дополнительно выиграть 23 места. В настоящее время у республиканцев большинство в обеих палатах.



На выборах в Сенат, по прогнозам CNN и NBC, побеждает Республиканская партия.