"Мы может гордиться великой историей Кыргызстана", – президент Жээнбеков

09:11 07.11.2018

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 ноября, в связи с Днем истории и памяти предков посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где прочитал молитву в память о предках и покоящихся там соотечественниках, возложил венки к памятникам и сделал обращение к народу Кыргызстана. Сообщает пресс-служба главы государства.

"История Кыргызстана - это великая история, которой мы можем гордиться", - сказал президент.



Глава государства с уважением перечислил исторические вехи Кыргызстана, начиная с 1916 года – начало национально-освободительной борьбы. Затем Октябрьская социалистическая революция 1917 года в России сделали резкий поворот в судьбе кыргызского народа.

В 1924 году была образована автономная область, затем создана Кыргызская Советская Социалистическая Республика .

"Через многие века возродилась наша государственность. В советское время бурными темпами развивались экономика, культура, наука, образование и здравоохранение. Кыргызстан превратился в страну с развитой аграрно-промышленной экономикой.

В то же время советская эпоха сопровождалась политическими гонениями, ссылками и раскулачиванием, массовыми репрессиями. События того времени, наполненные глубоким драматизмом и трагедией, оставили неизгладимый отпечаток в истории кыргызского народа", - сказал президент.

Говоря о трагических событиях истории Кыргызстана, президент напомнил о трагедии в Чон-Таше.

"Ровно 80 лет назад, 5-7-8 ноября 1938 года здесь, в Чон-Таше, были расстреляны 138 выдающихся граждан Кыргызстана, среди которых были основатели нашего государства Жусуп Абдрахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Торекул Айтматов, Иманалы Айдарбеков и другие.

53 года никто не знал о захоронениях, и только в 1991 году Бубусара Кыдыралиева эже открыла страшную тайну старого кирпичного завода в Чон-Таше.

А 30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков жертв сталинских репрессий, найденных на Чон-Таше. На следующий день, 31 августа 1991 года была провозглашена независимость суверенного Кыргызстана.

Среди них были и останки отца великого нашего писателя Чынгыза Айтматова - Торекула Айтматова", - напомнил эту трагическую страницу в истории страны президент Жээнбеков.

Отметим, что в 2008 году, когда скончался Чынгыз Айтматов, он был похоронен рядом с отцом, на местности, названной им самим "Ата-Бейит" - "Могила отцов".

Жээнбеков напомнил, что согласно последним исследованиям, в 1930-е годы жертвами репрессий на территории Кыргызстана стали более 20 тысяч людей. Имена и места захоронения сотен жертв до сих пор пока остаются неизвестными.



Лишь в 1996–1997 годы были выпущены первые специальные сборники, где был опубликован список более 8 тысяч людей. Работы эти продолжаются и не завершатся до тех пор, пока не будет восстановлено имя каждой жертвы репрессий.

"Как говорил великий мыслитель и гуманист Чынгыз Айтматов, "Мы живы тем, что вспоминаем прошлое, заботимся о будущем". Мы сегодня собрались в национальном историческом-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", где покоится прах наших достойных сыновей, первых просветителей, тех, кто закладывал основы государственности Кыргызстана. Сегодня комплекс стал святым местом поклонения в Кыргызстане, где покоятся герои, которые своей жизнью и кровью сотворили историю", - сказал президент.