Впервые в истории в Палату представителей Конгресса США избрались 2 мусульманки

09:34 07.11.2018

В Палате представителей будет рекордное число женщин

Число женщин-конгрессвумен в палате представителей побьет рекорд прошлого созыва, сообщает Ассошиэйтед пресс. Сейчас в Конгрессе 84 кресла из 435 занимают женщины. Как отмечает AP, их станет больше - голоса еще считают, но 80 мест в палате точно займут демократки и республиканки. Еще в нескольких округах, где результаты пока не объявлены, от основных партий также выдвинулись женщины.



Начиная с Марша женщин против Трампа в 2017 году после его инагурации до обвинений в сексуальных домогательствах, с которых началось движение #MeToo, - женский протест во многом определил политику Демократической партии в этом избирательном цикле. Более 230 женщин, многие из которых стали кандидатками, впервые боролись за кресла в конгрессе на этих выборах. Это в два раза больше, чем на промежуточных выборах в 2016 году, отмечает The Hill.



Среди женщин политиков много "первых" - впервые в палату представителей избрались мусульманки (и сразу две), впервые афроамериканка прошла в конгресс от Массачусетса, впервые Канзас будет представлять женщина из ЛГБТ-движения.