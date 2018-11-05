Туркменистан рапортует о сборе млн тонн хлопка

09:48 07.11.2018

Туркменское государственное информагентство сообщило о сборе миллиона тонн хлопка. Всего в этом году Туркменистан планирует собрать 1 миллион 50 тысяч тонн сырца.



Также национальная пресса страны продолжает публиковать подробный отчет о выполнении госзаказа по районам и областям страны.



Как сообщали накануне корреспонденты радио Азатлыка в Туркменистане, в сборе принимают участие сотрудники государственных организаций и предприятий, а также солдаты срочной службы.



В частности, как сообщил корреспондент в Лебапской области, преподавателей, врачей и медсестер даже в выходные дни выгоняют на хлопковые поля. Региональные заводы и предприятия также обязали вывести часть своих сотрудников на сбор хлопка.



"Обычно, в день требуется собрать 30-50 килограммов хлопка. Но это требование невозможно выполнить. Бывают случаи, когда за целый день люди не могут собрать даже 5 килограммов хлопка", - рассказал преподаватель одной из школ, беседовавший на условиях анонимности.



Из практики предыдущих лет сбор хлопка в Туркменистане продолжатся до декабря. Госслужащие и солдаты срочной, которых организованно вывозят на поля, вручную собирают остатки хлопка.



Так, в соответствии с постановлениями президента Туркменистана Гурбангыл Бердымухамедова, начиная с 2019 года, повышены государственные закупочные цены на пшеницу и хлопок. Из пахотных земель дайханских объединений созданы специальные земельные фонды сельскохозяйственного назначения – для выращивания пшеницы, хлопка и других культур, подлежащих сдаче государству, а также овощных и бахчевых культур, картофеля, винограда и плодовых деревьев. Из данных фондов в пользование акционерным обществам Туркменистана, дайханским хозяйствам, другим юридическим лицам и гражданам выделяются земельные участки сроком до 99 лет.