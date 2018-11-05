Председатель парламента Монголии ответил отказом на предложение президента о самороспуске

11:45 07.11.2018

6 ноября председатель парламента Монголии Миэгомбын Энхболд дал ответ на официальное письмо президента Халтмагийна Баттулги с предложением о роспуске монгольского парламента, сообщает Montsame.



"Нет оснований полагать, что парламент Монголии, который был сформирован в соответствии с конституцией страны не выполняет свои обязательства. Заседания постоянных комитетов, подкомитеты и временные комитеты функционируют согласно правилам и своевременно решают актуальные вопросы экономики и общества. Мажоритарная группа в парламенте обсудила предложение президента и так же придерживается вышеупомянутой позиции. Через это письмо я передаю свое несогласие по поводу самороспуска парламента", - говорится в ответном письме председателя парламента Монголии.



Глава монгольского государства считает, что нынешний состав парламента и правительства экс премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата и действующего премьер-министра страны Ухнаагийна Хурэлсуха, созданные большинством в парламенте, не выполнили и не выполняют обязательства и обещания, данные ими своему народу.



Баттулга пригрозил устроить голодовку, если парламент страны не объявит о самороспуске. Об этом он заявил в интервью передачи "Цензургүй яриа" (Разговор без цензуры).