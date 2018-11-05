"QAZAQSTAN": В Казахстане введен обновленный вариант государственного герба

12:19 07.11.2018

На Гербе Казахстана в Акорде появилось название страны на латинице



Теперь название нашей страны на государственном символе пишется на латинской графике QAZAQSTAN.



Такие изменения вступили в силу с 1 ноября 2018 года согласно Закона "О государственных символах Республики Казахстан".



Также обновленный Герб появился на зданиях Парламента и Правительства РК.



Напомним, 12 сентября 2018 года состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова, в результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение № 1 к СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия".









Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Қазақстан" на латинской графике "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE.



Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории Государственного Герба и конструкторская документация, разработанная автором Государственного Герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком.



Изменения были разработаны в соответствии с Указом Президента Нурсултана Назарбаева "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".