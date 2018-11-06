В саудовской тюрьме зверски замучили еще одного журналиста аль-Джассера

14:48 07.11.2018

Еще одного журналиста жестоко убили в Саудовской Аравии - СМИ сегодня,



В Саудовской Аравии замучили до смерти журналиста и писателя Турки бин Абдул Азиз аль-Джассера. По данным издания Middle East Monitor, журналиста убили в тюрьме через месяц после расправы над Джамалем Хашукджи, сообщает Tengrinews.kz. В марте 2017 года Джассера арестовали за тайное ведение Twitter-аккаунта под названием Kashkool, который раскрывал нарушения прав человека должностными лицами и членами королевской семьи. По информации источников, шпионы, которые разоблачили журналиста в офисе Twitter в Дубае, были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани. Он был отправлен в отставку в связи с расследованием убийства Хашукджи. Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашукджи на территории дипучреждения. Государственные СМИ Эр-Рияда в ночь на 20 октября сообщили, что Хашукджи мертв. Отмечалось, что к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. В рамках расследования убийства задержали 18 человек.