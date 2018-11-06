"Причастен к хищению 215 миллионов тенге". КазГенпрокурор обвинил вице-министра энергетики Шкарупу

17:15 07.11.2018

Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров обвинил вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу в хищении средств, передает корреспондент



"Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру Анатолию Шкарупе, бывшему акиму Сарани (Карагандинская область - прим.). Он причастен к хищению 215 миллионов тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета в Сарани, где вообще нет центрального отопления", - сказал Кожамжаров на заседании Совета Безопасности в Акорде. По его словам, счетчики монтировались на пустые стены. По данному факту начато расследование.