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Новую казахстанскую авиа-компанию FlyArystan возглавил гастарбайтер Тим Джордан
20:21 07.11.2018

Назначен глава новой авиакомпании FlyArystan: им стал Тим Джордан
Президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер представил в Алматы главу новой бюджетной авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент Tengrinews.kz. Им стал Тим Джордан. Известно, что Джордан более 15 лет проработал в таких бюджетных авиакомпаниях, как Cebu Pacific и Virgin Blue.

"FlyArystan - авиакомпания для широких слоев населения, через этот проект мы хотим простимулировать новый сегмент рынка авиаперевозок в стране. Конечно, это потребует определенных изменений в законодательстве. В основном, это касается права на перевозку и выставление отдельного тарифа за перевозку багажа. Мы считаем, если у пассажира нет багажа, то он может выбрать более доступный тариф", - сказал Тим Джордан. По его словам, на лоукостере FlyArystan бесплатно можно будет провозить до 5 килограммов багажа.

По словам Фостера, новая авиакомпания не будет привлекать инвестиции акционеров, государственные субсидии или внешнюю финансовую поддержку. FlyArystan начнет выполнять рейсы в первой половине 2019 года.

"Эксплуатироваться будут самолеты Airbus A320 с конфигурацией 180 мест экономкласса. Бюджетная авиакомпания будет функционировать по классической лоукост-модели", - сообщил Питер Фостер.

Также он подтвердил, что билеты в новой авиакомпании будут в два раза дешевле действующих тарифов на рынке.

"Первое время FlyArystan будет эксплуатировать 4 самолета с увеличением флота до 15 самолетов к 2022 году", - добавил президент "Эйр Астаны".

В новой авиакомпании заявляют, что авиарейсы будут рассчитаны именно на тех людей, у которых раньше не было возможностей для перелетов самолетом.

"Новый сегмент FlyArystan - это люди из регионов, которые никогда не летали самолетом. По нашим опросам, самолетами летают 10 процентов населения, 90 процентов еще не летали", - отметила директор по маркетингу и продажам FlyArystan Жанар Жайлауова.

Рейсы будут совершаться из нескольких городов Казахстана.

"Расписание полетов, частота, направления будут доступны в начале марта 2019 года, любой гражданин сможет забронировать билеты именно в начале марта. В будущем мы, конечно, охватим все аэропорты Казахстана, которые будут соответствовать нашим требованиям. Самым дальним маршрутом у нас является Алматы - Актау - 3,5 часа, самолеты FlyArystan смогут без проблем выполнять данные полеты без дозаправки", - добавил директор по планированию авиакомпании FlyArystan Рафаэль Тайжанов.

Также он пообещал, что рейсы FlyArystan позволят вылететь из одного региона в другой напрямую, то есть минуя Алматы и Астану.

"Мы ожидаем увеличить ежегодный пассажиропоток FlyArystan и Air Astana с 2 до 5 миллионов человек к 2022 году", - добавил Питер Фостер.

Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким ценам. На днях в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию рассказали, сколько самолетов будет у новой бюджетной авиакомпании.

Источник - tengrinews.kz
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