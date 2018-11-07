Новый расклад после выборов в США. Риски только растут, - СП

00:04 08.11.2018 Трамп прихлопнет Кремль "вторым пакетом"

Демократы "взяли" Палату представителей, и потребуют усилить нажим на Россию



Андрей Полунин

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Никита Масленников



Вашингтон собирается ввести новые санкции против Москвы в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом 6 ноября заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.



"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает применение дополнительных санкций", - сказала она. Науэрт отметила, что накануне внешнеполитическое ведомство проинформировало Конгресс США, что "не может подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования, предусмотренные законом".



В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Рой заявил, что Москва "не соблюла требования закона", и раскритиковал администрацию президента Дональда Трампа за отсутствие плана действий по второму раунду ограничительных мер. По его словам, Белому дому необходимо действовать быстро, чтобы "подтвердить собственную решимость".



Напомним: судьбу второго пакета санкций - "очень жесткого", по словам помощника госсекретаря США Манишы Сингх, - связывали с результатами промежуточных выборов в Конгресс, итоги которых подводят 7 ноября. Очень многое - и выбор конкретных опций второго пакета, и сроки ввода его в действие, - зависят лично от Дональда Трампа. А от расклада в Конгрессе по итогам выборов зависит, насколько сильным будет политическое давление на американского лидера, и насколько широким будет у него поле для маневра.



Грубо говоря, от выборов зависит, сможет ли Трамп выбрать из предложенного набора мер против РФ относительно мягкие, вроде запрета на полеты "Аэрофлота". Или же ему придется максимально ужесточать санкционный режим, чтобы избежать обвинений в лояльности Кремлю.



Во втором случае Трамп может выбрать самую жесткую опцию - прямой запрет американским контрагентам на расчеты с госбанками РФ. В том числе Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком, Промсвязьбанком. Эта мера для экономики России крайне болезненна - наши банки не смогут рассчитываться в долларах с контрагентами в странах, которые так или иначе подпадают под санкционный режим США.



Причем, в такой ситуации мы вряд ли найдем спасение на восточном направлении. Азиатские банки и сейчас де-факто тщательно соблюдают санкционный режим - сильнейшим образом затягивают проверку платежных поручений. После введения Вашингтоном запрета на операции с российскими госбанками, надо думать, банки Азии и вовсе блокируют расчеты с РФ.



Словом, на кону выборов в Конгресс стоит немало. И вот как выглядят предварительные результаты. Представители Демократической партии США на выборах в Палате представителей получают большинство впервые за восемь лет - 218 мандатов (на 11 мск.), передает CNN. Республиканцы предварительно получают 192 места. На выборах в Сенат побеждает Республиканская партия: 51 место против 44 мест демократов.



По мнению аналитиков AMP Capital Investors, президент Трамп может расценить победу демократов в Палате представителей как ограничение своей власти и отреагировать на нее новым потоком популистских мер. "В этом, вероятно, заключается наибольший риск. Возможно, он даже ужесточит позицию в отношениях с Китаем", - приводит слова Шейна Оливера из AMP Capital агентство Bloomberg.



Как выборы повлияли на позиции Трампа, как теперь выглядят перспективы второго пакета санкций против России?



- Выборы в Конгресс создают новую ситуацию с точки зрения рисков, а также направлений, на которых Трамп будет прилагать основные усилия, - отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. - И первый вывод, который можно сделать - Дональд Трамп теперь должен ощущать большую уверенность, поскольку результаты выборов снимают риск импичмента.



Демократы, потеряв несколько мандатов в Сенате, утратили даже теоретическую возможность обеспечить 2/3 голосов при рассмотрении вопроса об импичменте в верхней палате парламента. Неслучайно Трамп назвал промежуточные итоги "потрясающим успехом" - он решил главную для себя проблему. И до конца президентского срока он теперь гарантировано усидит.



"СП": - Аналитики уже заговорили о том, что выборы раскололи власть в США. Как новый расклад сил в парламенте будет влиять на политику Трампа?



- С усилением демократов в Палате представителей все инициативы Трампа во внутренней политике будут теперь оспариваться, тормозиться или откладываться в долгий ящик. Так уж исторически сложилось в Америке, что без контроля над Палатой представителей невозможно реализовать внутриполитическую повестку.



Это означает, что Трампу вряд ли удастся реализовать планы по сокращению налогов на физлиц из среднего класса. Плюс демократы будут ставить палки в колеса на пути увеличения госдолга США, и проект бюджета будет проходить через Конгресс долго и трудно.



Замечу, по итогам нынешнего финансового года ожидается вдвое больший прирост госдолга, чем в прошлом году. Надо думать, усилия демократов будут сосредоточены на его минимизации - традиционно именно они считаются более умелыми финансистами. Напомню, во времена демократа Билла Клинтона бюджет США был вообще бездефицитным.



Не удастся Трампу отменить реформу здравоохранения, которую провел Барак Обама, и ужесточить миграционное законодательство. А его план возвести стену на границе с Мексикой может уйти в никуда.



С другой стороны, Сенат традиционно отвечает за международную повестку: объявление войн, введение разного рода санкций, торговые переговоры. И на этих направлениях Трамп получает теперь большую свободу рук.



Именно это обстоятельство всех сейчас напрягает: не вполне ясно, как и что Трамп будет делать?



"СП": - США пойдут на обострение торговой войны с Китаем?



- Несмотря на жесткую риторику главы Белого дома, на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября запланирована встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Я мало верю, что лидеры подпишут какой-то торговый договор, но они, по крайней мере, договорятся о пути выравнивания отношений.



Кроме того, можно ожидать инициатив Трампа по присоединению США к реформе ВТО. Думаю, он воспользуется случаем, чтобы продвинуть процесс перезагрузки правил международной торговли - так, как сам его видит. Это дает Трампу возможность подать себя избирателю, с прицелом на будущие выборы, как конструктивного политика.



В итоге, отношения США и Китая будут оставаться на прежнем уровне, и резкого ужесточения торговой войны все постараются избежать.



"СП": - Будет ли Трамп ужесточать антироссийские санкции?



- 11 ноября Трамп намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Это будет встреча "на ногах", но она, как ожидается, будет прологом полномасштабной двусторонней встречи лидеров. Такая встреча возможна в Аргентине на саммите G20.



Думаю, пока не будет результатов этих переговоров, ситуация с санкциями кардинально не изменится. Да, Госдеп пообещал "включать механизм" второго пакета санкций. Но на практике термин "включать" означает весьма длительную процедуру: изучение влияния санкций, парламентские слушания, обсуждения в экспертном сообществе. Совершенно точно "включение механизма" не означает принятия экстренных мер.



Правда, многое зависит от того, какую линию поведения изберут демократы - именно в Демократической партии сконцентрированы наиболее яростные противники России. Упустив шанс на импичмент, они могут резко усилить критику Трампа за его якобы дружбу с Кремлем. Но и тогда, скорее всего, в рамках второго пакета мы получим что-то эффектное, но не слишком разрушительное с точки зрения экономики.



И надо понимать: Россия с точки зрения демократов - все-таки периферийная тема. Так что главный удар по Трампу его противники, возможно, будут наносить на внутриполитическом направлении, а не на российском.



7.11.18 Источник - svpressa.ru

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