"Ведут себя как хотят", - Елбасы разгневался на безобразничающих монополистов

00:15 08.11.2018

Ведут себя как хотят - Назарбаев о монополистах



Президент потребовал от министра энергетики Каната Бозумбаева навести порядок в системе тарифообразования.



Глава государства Нурсултан Назарбаев на очередном заседании Совета безопасности устроил настоящий "разбор полетов" высокопоставленным чиновникам, не уследившим за неправомерным повышением тарифов на электроэнергию и не предотвратившим его. В числе особо провинившихся оказался министр энергетики РК Канат Бозумбаев, который, по мнению президента, виновен в "этом безобразии", передает корреспондент Total.kz.



"Ты же все это знаешь, понимаешь, человек серьезный, опытный, но почему так получается? Почему энергопроизводящие предприятия ведут себя как хотят, как будто над ними никого нет, никто не спрашивает. Почему так? Пожалуйста, говори", - потребовал Нурсултан Назарбаев.



В свое оправдание Бозумбаев вспомнил 2008 год, когда стоимость электроэнергии на станциях законодательно не регулировалась, а уровень износа основного оборудования составлял 80%. Тогда же были внесены поправки в закон об электроэнергетике в части введения нового механизма ценообразования для электростанций "тариф в обмен на инвестиции".



Благодаря проведенной в 2009-2015 годах масштабной кампании по реконструкции и модернизации, расширению существующих станций в энергосистеме был создан профицит мощностей.



"За период действия предельных тарифов с 2009-го по 2015 год было инвестировано 1 триллион 52 миллиарда 204 миллиона тенге, что позволило ввести в эксплуатацию 2957 мегаватт генерирующих мощностей. Износ основного оборудования станций на 1 января 2016 года по сравнению с 2008 годом снизился с 80% до 56%", - сообщил министр.



Но президента его доводы не удивили.



"Все это правильно, мне известно, что делали, как делали. У нас всего 43 энергопроизводителя. 43 на весь Казахстан! И что 43 нельзя проконтролировать министерству?" - возмутился глава государства.



Отвечая на вопрос Елбасы, Бозумбаев отметил, что с 1 января 2016 года на законодательном уровне была отменена норма по мониторингу и исполнению монополистами инвестиционных обязательств.



"Мы сейчас говорим о том, что население переплачивает. Деньги, которые население платит, направляете на другие цели. (…) Ты скажи мне, 43 энергопроизводителя можно проконтролировать, сколько по тарифам получили? (…) Ты находишься на той работе, ты за это отвечаешь. У тебя этот кусок работы по Казахстану. Ты у нас специалист №1. Почему это происходит, этому безобразию конец будет или нет? Ты можешь навести порядок в этом?" - возмутился Нурсултан Назарбаев.



Объяснить, почему ситуация с тарифообразованием на электроэнергию вышла из-под контроля, Бозумбаев так и не смог, но зато пообещал навести порядок.



Напомним, выступая на заседании Совбеза генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров сообщил, что 15 компаний-монополистов получили сверхприбыль в размере 51,5 млрд тенге благодаря завышенным тарифам.



07 ноября 2018,