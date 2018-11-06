 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как и 100 лет назад, продажная "элита" своим поведением возмущает народ на Революцию, - С.Удальцов
00:26 08.11.2018

Сергей Удальцов: Политика Кремля приближает новые потрясения

Как и 100 лет назад, продажная "элита" своим поведением возмущает народ

Накануне очередной, уже 101-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции, в официозных СМИ, как всегда, велись разговоры о роли немецких (японских, американских и т. д.) денег и зарубежных спецслужб в событиях 1917 года. Основная мысль, которая внедряется в головы российских граждан, проста до неприличия - Российскую империю и династию Романовых обрушили коварные революционеры-большевики, действовавшие на деньги иностранных государств. Теория не новая, но уж очень примитивная. Однако удивляться не приходится, все другие объяснения событий столетней давности для действующей российской власти крайне опасны.

Но если отойти от пропагандистских штампов, то становится совершенно очевидным, что революция 1917-го года была практически неизбежна, так как система самодержавия в России прогнила до основания, не могла решить самые острые вопросы того времени (земельная реформа, бесправие и нищета основной массы рабочих, чудовищное социальное расслоение), а царская элита погрязла во взяточничестве и разврате. Ну а начавшаяся в 1914 году мировая война, которая дестабилизировала финансовую систему и нарушила производственные процессы в стране, что привело к тотальному падению уровня жизни населения, только приблизила бесславный конец российской монархии.

Поэтому крах династии Романовых не может вызывать никакого удивления, он был абсолютно закономерен, а его главные причины никак не связаны с деятельность иностранных разведок.

Хотелось бы также обратить внимание еще на один аспект. Начало XX века сопровождалось сильнейшим вырождением военной и политической элиты Российской империи. Дворянство, являвшее собой основной оплот государственной системы царской России, на глазах деградировало. Появилось огромное количество приспособленцев и беспринципных карьеристов, стремительно карабкающихся по служебной лестнице. Да и сам император Николай II подавал не лучший пример. В частности, по свидетельствам очевидцев, он занимался государственными делами максимум 2?3 часа в день, а большую часть времени проводил во дворцах, на охоте, катался на яхтах. По такому же сценарию жили и представители царской династии Романовых, которые вообще в основном пребывали за границей, изредка наведываясь в Россию.

В итоге, общественность сформировала четкое представление о том, что императорский дом представляет собой средоточие коррупции, роскоши, разврата и других злоупотреблений. Одна история Григория Распутина чего стоит! Поэтому к 1917 году авторитет царской власти в глазах основной массы населения был крайне низким, так что падение монархии народ встретил в большинстве своем с одобрением, что совсем не удивительно.

Эти исторические примеры я привожу не случайно. Буквально за последние несколько дней уже в современной России чиновники разных уровней умудрились сделать целую серию вызывающих заявлений, вызвавших волну негодования в обществе.

Так, депутат городской думы Ярославля от "Единой России" Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Лично я за отмену вообще понятия „пенсионный возраст" и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии", - заявил господин Петровский.

Буквально вслед за ним "отличилась" директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде заявила следующее: "На сегодняшний день получилось так, что среди молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - сообщила опешившим молодым людям чиновница.

Ну а предшествовало этим "выступлениям" шокирующее заявление федерального министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который поведал россиянам о том, что "заработные платы в России растут беспрецедентными темпами - и в реальном, и в номинальном выражении".

Характерно, что такие безумные высказывания делаются представителями власти регулярно, как будто по какому-то циничному графику. И все это происходит на фоне повышения пенсионного возраста, роста цен, увеличения налогов и бесконечных коррупционных скандалов с участием высокопоставленных чиновников. Такое ощущение, что в российской "вертикали власти" появилась фракция тайных революционеров, которая разжигает в народе ненависть по отношению к самим себе и к государственной системе в целом.

Если же говорить серьезно, то как и в 1917 году, нынешняя так называемая "элита" имеет крайне низкое качество и подвержена всевозможным порокам и недугам. Государственная система, сформировавшаяся за последние 25 лет (после расстрела Верховного Совета в 1993-м году), испытывает сильнейший кадровый дефицит, система тяжело больна. Несменяемость власти, как и 100 лет назад, приводит к деградации правящей верхушки, что в ответ порождает лишь ненависть населения.

Поэтому главные "революционеры" сегодня - это, безусловно, обитатели Кремля. В советское время шутили насчет того, что "Николаю Второму нужно посмертно присвоить орден Октябрьской Революции - за неоценимый вклад в дело разрушения монархии". Так и сегодня - именно сами руководители страны своей антисоциальной, антинародной политикой и вызывающим, циничным поведением расшатывают "президентский трон" и готовят новые социальные потрясения. И пусть потом не говорят, что их не предупреждали…

Сергей Удальцов

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541625960
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