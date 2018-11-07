Американский СПГ и интересы России. Ч. 1, - П.Искендеров

00:28 08.11.2018 К оценке перспектив конкуренции американского и российского газа в Европе



Решение собравшейся в 2021 году на политический покой федерального канцлера Германии Ангелы Меркель оказать правительственную поддержку усилиям, направленным на открытие страны для американского сжиженного природного газа (CПГ) создает новую ситуацию на европейском газовом рынке. В середине октября канцлер проинформировала группу законодателей о том, что ее правительство решило принять участие в финансировании строительства на севере Германии портового терминала для СПГ стоимостью 500 миллионов евро.



От России потребуются новые активные усилия в плане обеспечения собственных интересов и позиций на газовом рынке Европы. Одним из таких действий может стать развертывание в Германии и других странах-членах Европейского союза собственной СПГ-инфраструктуры.



Важным шагом станет реализация проекта с участием российского ПАО "НОВАТЭК" и бельгийской компании Fluxys. Проект предусматривает сооружение терминала СПГ в восточногерманском Ростоке. Речь идет о соглашении, которое НОВАТЭК и Fluxys подписали с администрацией этого города об аренде земельного участка для строительства среднетоннажного приемно-перевалочного СПГ-терминала в порту Ростока мощностью 300 тысяч тонн сжиженного природного газа в год. Проектирование, строительство и финансирование объекта возьмет на себя совместное предприятие российской и бельгийской компаний. Fluxys получит в нем 51%, НОВАТЭК – 49%, говорится в сообщении бельгийской компании. Терминал будет принимать танкеры с завода "Криогаз-Высоцк", сооружаемого компанией "НОВАТЭК" в порту Высоцк в Ленинградской области; завод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2018 – начале 2019 г. "Одно из направлений нашей стратегии СПГ – среднетоннажные и малотоннажные проекты. Для нас важно построение эффективных маркетинговых каналов для реализации нашей продукции на различных рынках", – подчеркнул председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.



Приход на европейский рынок российского СПГ способен серьезно изменить конфигурацию газовых потоков и нанести удар по планам тех государств ЕС, которые сегодня видят в сжиженном природном газе средство освободиться от пресловутой "газовой зависимости" от России. Среди этих государств наиболее активна Польша, заключившая в октябре 20-летний контракт с американской компанией Venture Global на поставку 2 млн тонн СПГ (2,7 млрд кубометров газа после регазификации). Предполагается, что польская сторона сможет использовать это сырье и перепродавать ее третьим странам. СПГ будет поставляться с двух терминалов Venture Global в Луизиане на побережье Мексиканского залива; первый из терминалов будет готов к 2022 году, второй – к 2023 году.



Президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк уже заявил, что американский СПГ будет стоить на 20-30% дешевле получаемого в настоящее время Польшей российского трубопроводного газа. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий высказался более осторожно, оставив в стороне вопрос о цене и напирая на то, что польско-американское соглашение призвано "повысить независимость" Польши и "конкурентоспособность польского газового сектора".



Американо-польское соглашение является очередным этапом в реализации презентованного Дональдом Трампом проекта обеспечения американского энергетического доминирования (US Energy Dominance), в том числе путем агрессивного продвижения СПГ США на европейский рынок. Здесь следует напомнить итоги состоявшегося в июле текущего года саммита США – ЕС, участники которого договорились о закупках американского СПГ Евросоюзом и частичном финансировании за счет ЕС 14 СПГ-проектов дополнительной мощностью 15 млрд кубометров газа год. А в октябре американский сенатор-демократ Кристофер Мерфи (один из вероятных кандидатов Демократической партии на президентских выборах 2020 года) и сенатор-республиканец Рон Джонсон выдвинули в качестве законодательной инициативы "Акт о европейской энергобезопасности и диверсификации", предусматривающий выделение 1 млрд долларов в течение 2019-23 годов на финансирования европейских энергетических проектов, в том числе по сооружению в странах Восточной Европы терминалов по приему и регазификации СПГ, трубопроводов-интерконнекторов, реверсных мощностей и подземных газохранилищ.



При этом в Европе простаивают невостребованные мощности общим объемом 150 млрд кубометров газа в год. За вычетом Испании, целиком зависящей в силу ее географического расположения от поставок СПГ, загрузка мощностей регазификационных терминалов СПГ в Евросоюзе составляет около 25%. При этом лишь четвертая часть мощностей береговых терминалов по приему СПГ подключены к трубопроводам, необходимым для последующей транспортировки регазифицированного сырья конечным потребителям.



А главным вопросом в контексте оценки перспектив конкуренции американского и российского газа выступает вопрос о цене. Заявленная президентом польской нефтегазовой компании PGNiG Петром Возняком экономия в 20-30% рассчитана на условиях закупки СПГ на терминале в США и не учитывает последующие расходы на транспортировку, регазификацию и доставку газа от регазификационного терминала на побережье до потребителя в глубине страны. Данные расходы в совокупности превышают задуманную Варшавой экономию в 20–30%.



Следует также учитывать, что польско-американское соглашение предусматривает возможность перепродажи СПГ третьим странам в зависимости от рыночной конъюнктуры. А конъюнктура складывается сейчас таким образом, что основными потребителями СПГ выступают страны Азии. По состоянию на конец 2017 года ведущими мировыми потребителями сжиженного природного газа по-прежнему оставались Япония, Китай и Южная Корея. В совокупности на них приходится около 60% общемировых закупок СПГ, в том числе на долю Японии – 32%, Китая и Южной Кореи – по 14%. Российский трубопроводный газ выиграл глобальную конкуренцию за рыночную нишу на европейском газовом рынке у глобального СПГ, делает в связи с этим вывод главный экономист компании BP Спенсер Дейл.



Что же касается Германии, то даже американские СМИ весьма сдержанно прокомментировали инициативу Ангелы Меркель в отношении СПГ из США. Так, газета The Wall Street Journal напомнила, что американский сжиженный природный газ "добывается преимущественно из подземных осадочных пород. После добычи он сжижается и транспортируется в танкерах, длина которых составляет 300 метров. Для его выгрузки, хранения и превращения обратно в газообразное состояние требуются специальные терминалы. Из-за сложности перечисленных процессов СПГ оказывается примерно на 20% дороже российского газа, который транспортируется в Германию в основном по трубопроводу "Северный поток"… Правительственные чиновники Германии высмеивают некоторые немецкие проекты и считают их дорогостоящими и проблемными "белыми слонами", которые никогда не смогут приносить прибыль. Проведенное в 2016 году Кельнским университетом исследование показывает, что в краткосрочной перспективе немецкий терминал не будет жизнеспособным, поскольку потребности рынка в СПГ покрываются уже действующим терминалом в Голландии".



Тем не менее в долгосрочной перспективе угрозу, проистекающую от американского СПГ для российских интересов в сфере энергетики, недооценивать не следует. Реальность этой угрозы требует от России энергичного освоения новых рынков и развития маршрутов транспортировки собственного сжиженного природного газа.



(Окончание следует)



ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 07.11.2018 Источник - Фонд стратегической культуры

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