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    Туркменистан   | 
"Туркменнефть" более пяти лет не может расплатиться с кипрским подрядчиком
01:11 08.11.2018

С 2013 года госконцерн "Туркменнефть" не может рассчитаться с одним из своих подрядчиков – кипрской компанией I.C. Intercomplect Ltd. Об этом сообщает издание АНТ, ссылаясь на данные юридической фирмы CIS Debt Recovery Solutions.

В ноябре 2017 года сообщалось, что размер долга составлял $8,5 млн. Как рассказал представитель CIS Debt Recovery Solutions, защищающей интересы кипрской компании, Тарас Копий, в апреле 2018 года "Туркменнефть" выплатила 15% от общей суммы долга, но на этом выплаты остановились.

Председатель "Туркменнефти" Довлетдурды Хаджиев в середине сентября направил I.C. Intercomplect Ltd. официальное письмо, в котором заверил, что госконцерн "выполнит все свои обязательства по выплате средств за поставленное оборудование по контракту от 2013 года".

Ни сроков, ни причин задержки не называется.

Как пишет АНТ ссылаясь на источники в экономическом блоке Туркменистана, причина в том, что "с июля-августа во всем топливно-энергетическом комплексе Туркменистана деньги остались еще только у Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Все остальные концерны: "Туркменгаз", "Туркменнефть" и "Туркменгеология" разорены".

Согласно версии источника, чтобы выплатить 15% от долга, "Туркменнефть" обратилась с письмом к вице-премьеру правительства, курирующему весь ТЭК, чтобы тот дал распоряжение ТКНПЗ на перечисление необходимой суммы на счета "Туркменнефти".

06 ноября 2018

Источник - хроника туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541628660
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