Коллективная глупость. Массовые психозы Америки, - А.Каутлер

Резюме: Эта книга о глупости и групповом мышлении как приводных ремнях массового психоза, охватившего американский политический класс и американские СМИ в связи с приходом к власти Дональда Трампа. В значительной мере она и о мыльном пузыре российской угрозы, превращенном в орудие борьбы против Трампа.



Эта книга о глупости и групповом мышлении как приводных ремнях массового психоза, охватившего американский политический класс и американские СМИ в связи с приходом к власти Дональда Трампа. В значительной мере она и о мыльном пузыре российской угрозы, превращенном в орудие борьбы против Трампа. "В значительной мере" потому, что в Трампа стреляют из всех орудий. Он-де и Гитлер и расист и жадина и неинтеллигентный человек, а совсем даже не только российский шпион. Следует также застолбить в сознании, что развенчание идиотизма американского не есть индульгенция его российскому аналогу.



Как и в каждой стране, в Америке есть своя специфика. Отчасти она заключается в том, что уютно устроившиеся в пригородных поместьях отпрыски политических и околополитических (юристы, консультанты, эксперты, журналисты) династий, давно образовавшие замкнутый кровосмесительный мирок, почуяли угрозу своему социальному статусу и безбедному существованию. И тому и другому стал угрожать патлатый, рыжеволосый и одутловато-вульгарный тип, сам всю жизнь ошивавшийся в этом мирке, но не приобретший присущего ему лоска и потому способный зажечь и повести за собой широкие народные массы, то есть плебс. Повести черт знает на что.



Как личность, Трамп неслучайно оказался полной противоположностью своему предшественнику в Овальном кабинете Белого Дома. У того, напротив, все ушло в лоск, выразившийся не только в манерах и ужимках, но и в ритмичном, отточенном ораторстве и в лицедейской способности внушать окружающим веру в свою благонамеренность и даже интеллект. В отличие от Обамы, интеллект Трампа не слеплен с академических и политтехнологических лекал, а вполне органичен и приземлен. Это интеллект почвы, а не университетского кампуса. Есть у него и благонамеренность, но вызывающее отсутствие лоска делают его легкой мишенью для тех, кто опасается за свой статус, и не хочет доверить свое опасение широкой публике. В таком случае сугубо эстетические неприятие Трампа, отторжение его кричащей неотесанности и нарочитой вульгарности становится стержнем, на который легко и непринужденно накручивается политическая демагогия. Будучи разнузданной и примитивной, она тем не менее способна сплотить и тех, кто действительно почуял угрозу, и измученных нарзаном либеральных обывателей, которым для самоутверждения нужно все время отстаивать права угнетенных и/или бороться с неким вселенским злом вроде глобального потепления.



Раньше на роль угнетенных масс претендовал пролетариат. Но он не оправдал доверия, так как вошел в сговор с буржуазией и сам обуржуазился. Усилиями либералов на освободившуюся вакансию выдвинулись расовые, этнические и сексуальные меньшинства. Туда же устремились реальные и потенциальные эмигранты, бежавшие или бегущие от несправедливости, бедности и насилия и привносящие те явления, от которых они бегут, в приютившие их страны. Справедливое, то есть более равномерное распределение несправедливостей по поверхности Земли – изнанка и основная цель либеральных устремлений. Культивация этих устремлений давно стала бизнесом, которым и живет значительная часть политического истеблишмента в Америке и в других богатых странах.



В этом замечательном деле лишь один момент не был продуман до конца. Когда окрыленные энергичной борьбой за свои интересы меньшинства и эмигранты воспряли духом, это можно было еще терпеть и даже энергично поддерживать. Но когда они стали воспринимать сделанные им поблажки как должное и требовать новых, сонное и поначалу благодушное большинство стало роптать. Оно тоже и совершенно небезосновательно почувствовало себя обиженным и угнетенным, и у него появились свои трибуны. Поскольку каждый понимает все в меру своей испорченности, каковая может и впрямь зашкаливать, первыми в борьбу за права большинства закономерно включаются всякие охломоны, призывающие народ к топору. Они могут быть расисты, антисемиты и ксенофобы всех мастей, а то и просто фрики, каковых немало и среди либералов, но ведь слетать с катушек можно во все стороны, а не только в левую. Посему общественное порицание этих варваров и головорезов рождается спонтанно, и предпринимаются настойчивые и небезуспешные попытки списать на него все недовольство обиженного большинства. А между тем, его обиды имеют реальные основания. Даже средняя продолжительность жизни среди белых в Америке впервые пошла вспять. Ну и эпидемия отравлений опиатами поразила несметное число малоимущих белых – эпидемия отчаяния. На этом фоне какофония либеральных лозунгов в защиту угнетенных меньшинств, не говоря уже о кампаниях более изысканых, скажем, за открытие специальных туалетов для лиц, сменивших пол, стала восприниматься многими в Америке как изощренное издевательство над здравым смыслом.



Идея всегда овладевает массами, когда появляется некий трибун, лучше всего из среды того самого респектабельного класса, который привычно управляет и устремлениями и порицаниями. Когда такой человек решает оседлать волну недовольства забытого большинства, он перестает восприниматься как фрик, это уже другой коленкор. Именно в таком качестве – лидера перезревшего массового отпора либеральным кликушам, и взошел на политический Олимп Дональд Трамп. Трамп удивительно легко переиграл своих товарищей по партии, потративших намного бОльшие, чем он, средства на политическую рекламу, но не принявших всерез чаяния социальных низов и части среднего класса. Так же элегантно он обыграл и безыскусную политмашину демократов, которую в 2016 г. оседлала прожженная и беспринципная политическая карьеристка. Талантливый хам победил крикливую, но крайне невыразительную и неумную стерву, обещавшую сильным мира сего, что все останется как раньше. Только две из ста крупнейших газет страны (!) поставили на Трампа, остальные девяносто восемь поддержали Хиллари. Трамп победил все равно.



И вот тут как раз начинается повествование Энн Каултер. Трампа стали дружно топить посредством тотального и опять же разнузданного вранья. То, что он расист и развратник, раскручивалось с самого начала его кампании, но не смогло настроить против него критическую массу избирателей. Более того, его поддержали религиозные борцы за нравственность, лидеры евангелических протестанских общин! Поддержали потому, что он в прямом и переносном смысле ближе к народу, то есть к обиженному большинству, чем жирные коты Лос-Анжелеса, Нью-Йорка и Вашингтона и чем либеральные кликуши в ранге университетских профессоров.



Я живу в Библейском Поясе, в той его части, что находится в юго-западной Вирджинии. У меня в городе 18 церквей на 16 тысяч жителей. По воскресеньям и средам парковки перед церквями всегда полны. Люди прислушиваются к тому, что им говорят пасторы, а пасторы слушают и слышат людей намного лучше, чем это можно было сказать о секретарях райкомов и партъячеек в стране Советов.



Хотя обвинения Трампа в расизме и разврате продолжают поступать с изумительной регулярностью, их было решено подкрепить обвинениями в сговоре с хитрым и коварным врагом, то есть в государственной измене. Как пишет Энн Каултер, впервые эта идея пришла в голову Хиллари Клинтон еще летом 2016 г., когда ей надо было унять скандал, вызванный появлением ее электронных мессиджей на сайте Викиликс. На протяжении десятилетий, всякий раз когда чета Клинтонов оскандаливалась, будь то в связи с вышедшими наружу злоупотребленимия с командировочными и с недвижимостью или в связи с легендарными по размаху и частоте сексуальными похождениями Билла, Хиллари всегда выдумывала и широко аннонсировала происки врагов, якобы нацеленные на дискредитацию всей ее семьи.



Россия, по мнению Каултер, просто подвернулась под руку. Более того, демократы, как она считает, наверняка предпочли бы обвинить Трампа в сговоре с Северной Кореей или с Исламским государством (запрещено в России. – Ред.). К великому сожалению Трамп никогда не имел с ними никаких дел. С Россией же, вроде бы, имел, так что на скорую руку решено было "женить" Трампа на Путине. После победы Трампа на ноябрьских 2016 г. выборах, теория заговора стала интенсивно раскручиваться. И вот уже 17 разведывательных агенств – откуда их столько! – в один голос заговорили о сговоре Трампа с Россией с целью привести его к победе на выборах. При этом никаких ральных свидетельств никто не обнародовал и до сих пор. В связи с их, как вы понимаете, секретностью.



Проводниками и главными исполнителями самых бессовестных и грубых попыток дискредитировать Трампа были назначены главные администраторы разведки и правоохранителей, в том числе плейбой и позер Джеймс Коми, возглавлявший ФБР, и бывший коммунист Джон Бреннан, возглавлявший ЦРУ при Обаме. Бывшего главного фэбээровца Роберта Мюллера назначили главным в расследовании возможных связей избирательной кампании Трампа с российскими спецслужбами при том, что для соответствующего подозрения не было никаких оснований, кроме упорных слухов, распускаемых демократами. Как выяснилось впоследствии, директор Коми на протяжении многих месяцев усиленно создавал впечатление, что ФБР ведет независимое расследование сговора Трампа с россиянами, хотя никакого расследования не велось. Более того, если сговор с какими-то россиянами и имел место, то партнерами россиян выступали как раз демократы! Это Национальный Комитет Демпартии нанял через подставную фирму бывшего британского разведчика Кристофера Стилла, судя по всему, такого же разгильдяя и плейбоя как и фэбээрщик Коми. В начале 1990-х гг. Стилл провел пару лет в Москве под дипломатическим прикрытием. Он и состряпал досье, в котором утверждалось, что Трамп в Москве развлекался с проститутками, а сотрудники его команды имели контакты с российской разведкой. Досье Стилла состряпано так грубо и бездарно, что не имело шансов на подтверждение, зато работало на поддержание волны праведного возмущения в среде наиболее легковерной и не приемлющей Трампа публики: Трамп-де попрал моральные нормы, он должен быть предан импичменту и осужден за измену. Бывший цэрэушник Бреннан, превратившийся в политического консультанта MSNBC, не уставал делать толстые намеки на информацию, якобы порочащую Трампа. Уничижительное описание методов работы ЦРУ заслуживает длинной цитаты из книги Каултер.



"Проблема ЦРУ уходит корнями в пост-Уотергейтские семидесятые годы, когда радикальные леваки, возглавившие Конгресс, поставили целью разрушить разведывательную деятельность презираемого и ненавидимого ими агенства. С тех пор оно уже не может задействовать свои "грязные методы" и таким образом единственно, чем занимаются сотрудники ЦРУ сегодня, это чтение иностранных газет и слив секретной информации в прессу. Такое, знаете, содружество тайных читателей газет. То есть, скажем, истинная причина, по которой никто в ЦРУ не увидел приближающейся трагедии 11 сентября, состоит в том, что газета Islamabad Post ничего не написалпа по этому поводу. Просто поразительно как мы выиграли холодную войну. Пока Советы крали наши секреты среди бела дня, наши цэрэушники принимали живое участие в деловых ланчах и размышляли о том, что бы такое написать в своих мемуарах. . . С тех пор ЦРУ не смогло обнаружить вражьих агентов в собственных рядах. Ларри Ву-тай Чин продавал военные секреты Китаю в течение 30 лет прежде чем ЦРУ напало на его след. Олдрич Эймс, чье предательство привело к казни десяти наших агентов в Советском Союзе, был пьяницей, жил не по средствам и провалил проверку на детекторе лжи. Все равно ЦРУ не могло его засечь.... Основываясь на ошибочной информации ЦРУ, в 1999 г. самолеты НАТО бомбили китайское посольство в Белграде... Конечно же, триллионы долларов, которые мы поратили на "разведку" окупились сторицей, когда наши ищейки вынюхали-таки и предотвратили теракт 11 сентября? Но нет, этого не произошло. Точно так же проспали они и теракт на бостонском марафоне – несмотря на многократные предупреждения от России, нашего самого ненавистного врага. Мораль: Когда наше разведсообщество говорит "верьте нам", мы должны ему верить! Придурки с кабельного телевидения сильно разгневаются, если мы откажем в доверии Докладу от 6 января [Каултер имеет в виду доклад под названием Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections] Благодаря Трампу наше разведсообщество вернулось к жизни! Этот спящий великан проснулся, чтобы втюрить обществу теорию заговора, придуманную Клинтоншей. Новообретенной миссией разведсообщества стало: убрать Трампа! В этой связи единственную хорошую новость можно усмотреть в том, что когда они в последний раз попытались убрать новоиспеченного лидера, на дворе было начало шестидесятых. Результат их неутомимой деятельности состоит в том, что Фидель Кастро просидел на своем посту дольше всех других глав государств" (сс. 80-81).



В таких же саркастических тонах Каултер описывает и другие правоохранительные и разведывательные агенства включая ФБР. Она сообщает читателю о том, что администрания Обамы превратила их и не только их в орудия борьбы против консерваторов. Такими орудиями стали налоговая служба, министерство юстиции, агенство по хране окружающей среды и даже полиция. "Гигантский аппарат слежения был откомандирован группой прохвостов для того, чтобы привести Хиллари к победе. И в данном случае мы должны быть благодарны за то, что верхушка ФБР оказалась столь ошеломляюще некомпетентной" (с. 93). "Из того, что с их точки зрения, Трамп – пренеприятный тип, – пишет Каултер, – Либералы делают вывод, что все, что он делает, подпадает под определение препятствования правосудию" (с. 106). И это несмотря на то, что у них больше шансов уличить Трампа в убийстве, чем в сговоре с русскими (с. 109).



Очень язвительна Каултер и в отношении специального прокурора Роберта Мюллера, призванного под знамена "движения сопротивления" Трампу с целью уличить-таки последнего в сговоре с русскими. По ее мнению, Мюллер олицетворяет не просто коррумпированность системы досудебного расследования, а ее специфически советскую (!) коррумпированность. "Мюллеровское расследование – это по сути образец советской юстиции", – пишет Каултер (с. 119). Советскость она видит в неподотчетности, неограниченности масштаба и в обвинительном уклоне расследования. "Если вы высадите десант из 15 прокуроров чтобы те проанализировали деяния одного человека, ясно что чего-нибудь они найдут. Вот только как далеко мы намерены идти в направлении банановой республики?"



В начале главы с язвительным названием Mueller’s the Russian приводится давно ставшая знаменитой цитата из предвыборных дебатов Клинтон и Трампа. "Клинтон: Вы знаете, как все же хорошо, что во главе нашей юстиции не стоит человек с темпераментом Дональда Трампа! Трамп: Ну да, потому что в этом случае ты была бы в тюрьме" (с.119). Хотя Трамп имел в виду подсудность использования домашнего сервера для отправки рабочей электронной почты госсекретаря, характер эпизода вызывает ассоциацию с "тебя посодют, а ты не воруй" из рязановского шедевра "Берегись автомобиля".



Согласно Каултер, одна из проблем, в которую упирается теория заговора, раскрученная Хиллари Клинтон, состоит в том, что у Трампа не было организованной кампании со штатными стратегами, социологами и другими консультантами, то есть такой кампании, которая была, скажем, у Марко Рубио, не говоря уже о Клинтон. План Трампа был прост: курсировать по стране в течение 18 месяцев, ежедневно произнося духоподъемные речи для многотысячных толп. При всем желании русские не могли состоять в сговоре с организацией, которой не было в природе. Таким образом, из всех теорий заговора, когда-либо сварганенных Клинтонами, эта оказалась самой абсурдной.



Впрочем, даже и те, кого Мюллер, за неимением состава преступления все же "оприходовал", то есть предъявил обвинения за действия, предпринятые вне связи с Трампом, оказались мыльными пузырями, надутыми для поддержания общественного внимания к расследованию. Пол Манафорт, который до Трампа работал на Виктора Януковича и которого обвинили в отмывании через офшоры десятков миллионов долларов, личность едва ли примечательная. "Для людей за пределами Вашингтона, – пишет Каултер, – деятельность, которой занимались Манафорт и Гейтс [бывший коллега Манафорта, которого вынудили сотрудничать со следствием] за границей, выглядит сомнительной, но вашингтонцам такая сомнительность, скорее, показалась бы уморительно смешной. В этом городе камня нельзя кинуть, чтобы не попасть в кого-нибудь жаждущего подрядиться в помощники к какому-нибудь диктатору. Американские политконсультанты работали в избирательных кампаниях доброй половины стран мира, если не больше" (с.138).



Еще более заурядны и вместе с тем контрпродуктивны и постыдны оказались действия ФБР в отношении Картера Пейджа, с которым ищейки ФБР "носились как с яйцом Фаберже российского сговора на протяжении почти всего 2017 года". ФБР-овцы даже добились разрешения на слежку за ним без каких-либо, как потом выяснилось, серьезных улик (с.141). Постыдны эти действия потому, что только при чрезвычайных обстоятельствах – по крайней мере так считается – можно подвергнуть слежке американского гражданина. За Картером Пейджем ничего чрезвычайного даже близко не было. Да, был в Москве; да, выступал с докладами; да, будучи в Москве, общался с россиянами. А с кем ему там еще общаться?



А сколько страстей понагнетали по поводу встречи Дональда Трампа Младшего с российской юристкой Натальей Весельницкой, похожей на радистку Кэт из "Семнадцати мгновений весны". Дональду-младшему она якобы предложила компромат на Хиллари и он сказал (написал имэйл), что был бы рад его получить. На эту тему праведные демократы долго посыпали головы пеплом! Как же так, ведь если иностранец предлагает вам компромат на вашего политического оппонента, первое, что вы должны сделать, это позвонить в ФБР! Каултер потешается над такой постановкой вопроса. "ОК, понятно. Надо звонить в ФБР, если вам предложили российский компромат на вашего оппонента. Но насколько мне помнится, когда Кристофер Стилл предложил Хиллари Клинтон российский компромат на ее оппонента, она сказала "спасибо, отлично!". Национальный Комитет Демократической Патрии (НКДП) сказал "спасибо, отлично". Даже само ФБР сказало то же самое. Диву даешься, почему ФБР не позвонило в ФБР!" (с. 156).



Не менее язвительна Каултер и в отношении основных американских СМИ. Например, девизом The New York Times, с ее точки зрения, могло бы стать "Затушевываем правдивую информацию с 1851 года". То есть газета, по мнению Каултер, достигла такого совершенства в области манипуляции, что, скажем, некролог Гитлера в их исполнении мог бы выглядеть так: "Ушел из жизни Канцлер Германии. Адольф Гитлер, отмеченный многими медалями герой войны и художник, умер во вторник, спасясь в своем берлинском убежище от авианалетов" Возможные упреки в порочности этого сообщения, были бы отражены газетой следующим образом: "А что! Мы не сказали чего-то такого, что не было бы правдой. У нас был лимит на длину текста. Ну может быть, мы слишком много внимания уделили живописи".



Примерно таким образом газета освещала возможный сговор Трампа с русскими. Даже когда стало доподлинно известно, что за досье, составленное Стиллом, заплатил НКДП, никто и не подумал поменять акценты в нарративе про этот сговор. Что и естественно, "ибо основной целью раскручивания истории, о которой идет речь, было присобачить к Трампу клише вечного и злостного правонарушителя. Несмотря на то, что поступки, которые ему вменяют, не суть преступление – даже, если то, что говорят, отвечает действительности. Однако имя Трампа должно навечно ассоциироваться со сговором с Россией" (с.169).



На самом деле все началось с того, как в июне 2016 г. на Викиликс появились электронные мессиджи НКДП, из которых следовало, что чиновники этого комитета ставили подножки Берни Сэндерсу, чтобы не допустить его победы над Хиллари Клинтон, победы, которая привела бы к его выдвижению в качестве демократического кандидата в президенты. Отчаянно пытаясь отмазаться от соответствующих обвинений, в июле 2016 г. демократы обвинили в краже этих сообщений Россию. В феврале 2018 г., Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам в электронном вмешательстве в американские выборы. При этом не было ни малейшего основания думать, что эти россияне когда-либо предстанут перед судом. Как пишет Каултер, единственной целью этого документа было упаковать слово "обвинение" в одно предложение со словом "руссские". Основополагающий тезис обвинения: компьютерные боты хитроумно спровоцировали избирателей поддержать Трампа. "Уж конечно, сами американцы никогда бы не пришли к выводу, что Хиллари – визгливая ведьма, если бы им об этом не сказали русские", – саркастически замечает Каултер. "Если бы русские действительно хотели помочь Трампу, им бы следовало просто прикупить для Хиллари побольше телевизионного времени". И еще: "Сама мысль о том, что сообщения, размещенные россиянами в социальных сетях, повлияли на электорат, отражает крайнюю степень презрения либералов к тем, кто голосовал за Трампа. То есть как бы говорится сдедующее: конечно же, образованные люди никогда бы не купились на размещенные русскими ботами посты, но идиоты, поддерживающие Трампа, - это совмем другое дело" (с. 177).



Для того, чтобы продать обществу обвинительное заключение Мюллера, подконтрольные либералам СМИ, а это львиная доля американских СМИ, должны были генерировать возмущение, призванное раздуть значение постов Фейсбука, размещенных русскими, до уровня подрывной деятельности Юлиуса и Этель Розенбергов. Вот например, какой жеребятиной поделился со зрителями Брайан Уильямс, ведущий новостей MSNBC, 16 февраля 2018 г.: "Главная новость сегодняшнего вечера состоит в потрясающем свидетельстве того, как же далеко Россия проникла в нашу жизнь, в наши СМИ и в наши президентские выборы. Пронзительное откровение мюллеровского обвинения состоит в рассказе о том, как русские приехали в нашу страну, чтобы настроить американцев друг против друга и чтобы вести информационную войну, которая отнюдь не закончилась с выборами" (с.179).



Русский заговор, иронизирует на эту тему Каултер, – это как глобальное потепление. Каковы бы ни были факты, они всегда доказывают глобальное потепление. Точно так же и здесь: неважно о чем говорят факты – все равно Россия химичила с нашими выборами. Атакуя Трампа, мы используем новый научный метод: сначала идет вывод, а потом идут данные, подтасованные так, чтобы они вели к этому выводу (с.184). Ну и последний гвоздь в крышку гроба с русским заговором: выходит, что "тринадцать русских намного могущественнее, чем почти стопроцентный контроль леваков за американскими СМИ" (с.188). Воистину анти-трамповское сопротивление нуждается в новом хобби.



Как и сам дьявол, истина, кроется в деталях. Детали же более чем красноречивы. Либералы всегда были настроены против ФБР, что бы оно ни делало. До тех пор пока ФБР не стало вести контр-разведывательную по сути операцию против Трампа! Дальше больше, либералы всегда обвиняли консерваторов в том, что те погрязли в мышлении времен холодной войны. Как только ни потешались они над Миттом Ромни, которого Обама победил на выборах 2012 года! Тогда в ходе одного из предвыборных дебатов, Ромни назвал Россию геополитическим врагом номер один. Джон Керри тотчас же отметил с ядовитой иронией: "Вон Сара Пейлин сказала, что видит Россию из своего дома на Аляске. Ну а Митт Ромни говорит так как будто он видел Россию только сквозь призму "Рокки-4"". Все СМИ, а среди них и New York Times и MSNBC и британская Би-Би-Си, отвесили тогда Ромни столько уничижительных тумаков! Но вот пришел Трамп – и все это ушло в небытие. Россия и ее правящий режим мигом превратились в источник невообразимого зла. Кто бы из предшественников Трампа в Белом Доме ни развивал контакты с Россией, либералы это всемерно приветствовали. Но стоило об этом заикнуться Трампу, и он сразу стал предателем. А между тем, Россия, говорит Каултер, это страна, прошедшая путь от массовых убийств и Гулага к тому, чтобы стать "нормальной коррумпированной страной" (с.205).



Если я задамся целью запротоколировать все то вранье, которое распространили по поводу Трампа, "я никогда не закончу эту книгу", жалуется Каултер ближе к ее концу. И тут же добавляет нечто такое, что уже российские либералы сочтут сочтут неполиткорректным и оскорбительным.



"Холодная война закончилась. Мы победили! Теперь оппонирование России не имеет ничего общего с угрозой мирового коммунистического господства, каковое леваки всячески поддерживали. Но идиоты из числа республиканцев считают, что если посмотреть Путину в глаза, можно увидеть КГБ и что сказать сие будет вполне по-рейгановски [неявная ссылка на реакцию покойного Джона Маккейна на слова Джорджа Буша младшего, увидевшего в путинских глазах его душу- Г.И.]. Вот интересно, когда они смотрят в глаза Меркель, не видят ли они там восточно-германскую Штази? …Путин родился в атеистическом СССР, он не выбирал где родиться. Тем не менее его крестили в церкви, когда он был ребенком. Меркель родилась в свободной Западной Германии. Тем не менее ее родители добровольно переселились на коммунистический восток страны. Там она вступила в союз коммунистической молодежи и выучила русский. Даже после горбачевской перестройки Меркель была убежденной коммунисткой, отвечавшей за агитацию и пропаганду в университете, где она получила степень магистра. Сегодня она активно разрушает Западную Европу, импортируя в нее миллионы мусульман (с.213)… Между тем, "враг номер один западной цивилизации – это ислам, а отнюдь не Россия… Россия борется с Исламским Государством в Сирии. Российские деятели безуспешно предупреждали наших некомпетентных лидеров про террористов, взорвавших бостонский марафон . . . Россия, вполне возможно, одна из немногих все еще остающихся христианских стран на Европейском континенте" (с.214). Тем временем Трампу предложено демонстрировать вновь и вновь, что он не контролируется Путиным. . . То есть для того, чтобы опрокинуть совершенно чумную теорию заговора, состряпанную Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси, наша внешняя политика призвана реализовать свою главную цель, которая заключается в том, чтобы доказать: Трамп не любит Путина" (с.215).



Трамп должен воспрять духом, заключает Каултер [книга вышла за три месяца до выборов в Конгресс] и реализовать свои предвыборные обещания. "Но даже если мы не извлечем из его президенства ничего кроме тотальной дискредитации наших СМИ, и то, как говрится, хлеб", считает Каултер. "Трамп может быть поверхностным, нарцистичным и грубым хвастуном, но он как химиотерапия для страны. Крайне неприятно через нее проходить. Вас тошнит, и у вас выпадают волосы, но она убивает раковые клетки и вы остаетесь жить" (с. 230).



Сарказм Каултер кажется оправданным. Возможно, далеко не все надо принимать за чистую монету, но ценность любой нетривиальной литературы в том, что она заставляет думать. Думать, а иногда еще и вспоминать. Лично я вспомнил свои задушевные беседы с давно уже ушедшим от нас профессором Джеймсом Милляром, экономистом-советологом из Университета Джорджа Вашингтона в американской столице. Как старший товарищ и ментор, Джеймс много для меня сделал. В конце 1990-х гг., он возил меня, тогда еще не вполне вошедшего в американский мэйнстрим иммигранта, в своей ярко красной спортивной машине – кажется это была "Мазда". Возил и рассказывал, рассказывал. Как ЦРУ в начале 1990-х гг. создало некую оценочную бригаду из ведущих советологов с целью понять, как это оно (ЦРУ) лопухнулось с предсказанием скоропостижной кончины СССР. Там было несколько специализированных групп, и Милляр возглавлял ту, что занималась экономикой. Они изучили тысячи документов, имевшихся в распоряжении разведки. И Джеймс Милляр много чего взял на заметку. Одно из откровений, которым он со мной поделился, состояло вот в чем. Чем выше гриф секретности того или иного документа разведки, касавшегося СССР, тем меньше профессионального доверия он вызывал. Что в общем и понятно: если документ секретный, он не подлежит широкому обсуждению. А это может означать бюрократическую апологию и всемерную поддержку невежеству, бессмысленности и глупости. Понятно, что этот вывод не для любителей шпионских романов и не для тех, кто всерьез верит, что Советский Союз взорвало ЦРУ. С этой и другими разновидностями слепой веры ничего, видимо, не поделаешь. Могу лишь порекомендовать книгу Энн Каултер. Попробуйте. Может, в чем-то и убедит. Источник - globalaffairs.ru

