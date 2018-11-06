Американский промежуток-2018. Республиканцы, демократы, геи, мусульмане, мертвые сутенеры... А нам-то какое дело?

07:19 08.11.2018

В Соединенных Штатах состоялись промежуточные (поскольку проводятся в промежутке между президентскими) выборы в Конгресс и выборы губернаторов в 39-ти штатах. Выбирали также 6073 членов законодательных собраний штатов, судей и членов советов школьных округов.



Демократическая партия впервые за 8 лет получила большинство в нижней палате - Палате представителей.



Республиканская партия сохранила контроль над верхней палатой - Сенатом.



"Потрясающий успех! Спасибо всем!", - написал президент-республиканец Дональд Трамп в Twitter. "Те, кто работал со мной на этих невероятных промежуточных выборах, сделали очень хорошо. Те, кто этого не сделал - попрощались! Очень большая победа, и все - в условиях давления грязных и враждебных СМИ!", - добавил он позднее.



"Завтра в Америке настанет новый день", - пообещала лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси. "В течение последних двух лет мы наблюдали, как эта администрация атакует и подрывает наши демократические институты и ценности. Сегодня мы говорим: хватит", - написала в Twitter Хиллари Клинтон.



В Конгресс от демократов прошли открытые гомосексуалисты, сомалийка в хиджабе Ильхан Умар, социалистка-мусульманка Рашида Тляйб, лесбиянка из индейского племени виннебаго Шэрис Дэвидс и прочие меньшинства. Открытый содомит еврейского происхождения Джаред Шульц Полис избран (тоже от ДП) губернатором штата Колорадо. Ну а республиканцы могут гордиться уверенной победой на выборах в ассамблею Невады сутенера, хозяина сети борделей Денниса Хофа по прозвищу "Трамп из Парампа". Не беда, что мистер Хоф скончался еще 3 недели назад (в одном из принадлежащих ему публичных домов).



Все празднуют, все довольны, все демонстрируют непоколебимую уверенность в собственных силах.



Фактическое двоевластие, как мы видим. Члены нижней палаты будут блокировать любые значимые инициативы Трампа. Они намерены предпринять новые расследования в его отношении. Но контроль над сенатом (где появились люди вроде генпрокурора штата Миссури Джоша Хоули, лично обязанные Трампу, преданные ему) позволит действующему президенту избежать импичмента.



Антироссийские тренды сохранятся и даже усилятся. Грядут очередные санкции. Однако, в целом - вряд ли событие стоит такого исступленного внимания, наблюдаемого в политических ток-шоу на наших федеральных телеканалах. Где закордонные выборы превзошли по популярности украинскую тему. Здравое замечание прозвучало только в ток-шоу "Место встречи" на НТВ, принадлежит оно дипломату и доктору исторических наук Николаю Платошкину: "Мне до фени. Потому что я - российский гражданин".

Алексей Иванов