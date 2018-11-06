 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грязными манипуляциями Македония превращается в..., - Г.Сысоев
07:57 08.11.2018

Македония собралась с голосами
Поправки к конституции страны будут приняты к Новому году

Македонский парламент запускает на этой неделе процедуру принятия поправок к конституции, которые открывают республике дорогу в НАТО и ЕС. Этот процесс может занять около двух месяцев, однако, по информации близких правительству Македонии источников "Ъ", власти уже обеспечили необходимое для принятия поправок парламентское большинство в две третьих. США и ЕС приветствуют будущую евроатлантическую интеграцию Македонии, в России же процесс принятия ею поправок к конституции называют "грязными манипуляциями". С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

Текст поправок к конституции в конце минувшей недели правительство Македонии утвердило и направило в парламент страны, на этой неделе там начнется их рассмотрение. Всего поправок четыре. Главная из них - первая, которая предусматривает переименование страны в Республику Северная Македония. Это ключевой пункт подписанного в июне македоно-греческого соглашения. Оно ставит точку в продолжающемся более четверти века споре между двумя странами из-за названия бывшей югославской республики - в обмен на ее переименование Афины готовы снять вето на членство страны в ЕС и НАТО. Остальные поправки гарантируют уважение республикой суверенитета, территориальной целостности и независимости соседей, а также заботу о правах македонцев, в том числе за рубежом, без вмешательства в дела других государств.

Утверждению поправок правительством предшествовало голосование парламента о запуске процедуры конституционных изменений, для чего было необходимо большинство в две трети голосов. Помимо 72 депутатов правительственной коалиции за проголосовали и восемь парламентариев из оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. Причем депутатам в ночь на 20 октября пришлось голосовать дважды: сначала прошло тайное голосование, а потом по требованию оппозиции было проведено открытое голосование, но в обоих случаях было получено нужное большинство - 80 из 120 голосов. Поддержавшие правительство оппозиционеры тут же лишились партбилетов, после чего создали новую парламентскую группу, которая активно участвовала в разработке изменений в конституцию.

Теперь парламент должен утвердить текст всех четырех поправок, на обсуждение каждой ему отводится три дня. Проблем здесь возникнуть не должно: для принятия решения требуется обычное большинство. Затем пройдет общественное обсуждение поправок, по итогам которого они вновь вернутся в парламент для окончательного принятия. Предполагается, что весь процесс может занять до двух месяцев.

Хотя при заключительном голосовании по поправкам будет снова необходимо большинство в две трети голосов, особой тревоги власти, судя по всему, не испытывают. Близкий правительству Македонии источник "Ъ" заверил, что властям "удастся не только сохранить сформированное большинство в 80 депутатов парламента, но и, возможно, даже несколько расширить его". Собеседник "Ъ" пояснил, что многие депутаты от оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ, несмотря на решение партии голосовать против поправок, активно поддерживают членство Македонии в ЕС и НАТО, и это может стать для них определяющим мотивом.

Если процесс принятия поправок пойдет в соответствии с планом правительства, в начале 2019 года республика получит обновленную конституцию и новое имя - Северная Македония. А уже в феврале НАТО подпишет с ней протокол о вступлении, после ратификации которого всеми государствами-членами альянса страна станет 30-м членом альянса. Переговоры о ее вступлении в ЕС должны начаться будущим летом.

Формирование в македонском парламенте необходимого большинства для принятия конституционных поправок, открывающее республике путь в НАТО и ЕС, приветствовали Евросоюз и США. Общее мнение выразил глава Европейского совета Дональд Туск: "Македония сделала огромный шаг, чтобы занять свое место в нашем трансатлантическом сообществе". В заявлении же МИД РФ процесс принятия македонских поправок был назван "грязными манипуляциями". На Смоленской площади утверждают, что необходимые голоса в парламенте Македонии "были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов".

Западные представители на Балканах и македонские власти считают российские утверждения "голословными". "Обвинения из Москвы прозвучали серьезные, однако никаких конкретных доказательств не представлено",- заявил дипломатический источник "Ъ" в регионе. А балканские эксперты объясняют жесткую реакцию Москвы ее неприятием евроатлантической перспективы Скопье. Так, известный белградский политолог Миливой Бешлин заявил "Ъ": "Интересам России отвечает продолжение греко-македонского конфликта. Пока он не урегулирован, двери в НАТО и ЕС для Скопье закрыты".

Геннадий Сысоев
Газета "Коммерсантъ" №205 от 08.11.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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