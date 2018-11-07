Пекин внедряет в мире свою модель контроля над Интернетом, - В.Скосырев

08:45 08.11.2018

Цель – подорвать монополию США на распространение информации



Владимир Скосырев

7.11.2018



В Китае открылась международная конференция по проблемам Интернета. Выступая на ней, глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин заявил, что КНР будет бороться против всех форм гегемонии в киберпространстве. Каждая страна должна избрать свой способ управления сетью. Форум проходит на фоне скандала в США вокруг агентства Bloomberg, сообщившего, что Китай запустил вредоносное оборудование в такие компании, как Apple, Amazon. Они эту версию опровергают.



Конференции по проблемам Интернета в городе Учжэнь (провинция Чжэцзян) проводятся ежегодно. Ранее в них принимали участие члены постоянного комитета политбюро Коммунистической партии.



В 2015 году перед собравшимися выступил председатель КНР Си Цзиньпин. На сей раз он ограничился письменным обращением к конференции, которое зачитал начальник отдела пропаганды. Си подчеркнул, что у всех стран, несмотря на различия между ними, есть "общие интересы в вопросах реагирования на вызовы в сфере интернет-безопасности и общее стремление укреплять систему управления Интернетом".



Газета South China Morning Post отмечает, что на сей раз совещание проходит в довольно скромном формате. Ни один член постоянного комитета политбюро не присутствует. Это можно объяснить тем, что тяжеловесы мировой IT-индустрии, такие как глава Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи, прислали лишь вице-президентов или руководителей региональных отделений.



Ведущие технологические компании Запада недовольны ужесточением контроля над Интернетом в КНР. Она продолжает блокировать Google, Facebook, Twitter. Китайское видение Интернета сфокусировано на суверенитете и контроле. А Запад проповедует свободу Сети.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Китай, как и Россия, призывает к более коллективному, многостороннему контролю над Интернетом со стороны международного сообщества и ослаблению монополии США. При этом Китай обращает особое внимание на угрозы внутренней стабильности, связанные с управлением Интернетом, и хочет иметь возможность контролировать свой сегмент. Фактически китайцы этого достигли. Интернет у них в значительной степени отгорожен от остального мира и обеспечен собственной инфраструктурой".



Китай установил эффективную систему мониторинга политических настроений в обществе. США делают примерно то же самое, но американцам не нравится, что у китайцев существует независимая от них система. В принципе сейчас три страны имеют независимую инфраструктуру – США, Китай и Россия в несколько меньшей степени. И это нарушает американскую монополию, заключил Кашин.



По мнению заместителя директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрея Карнеева, в Китае в силу политических причин нет пока полной свободы высказываний в Интернете. "В ближайшие годы власти КНР не собираются смягчать свою позицию. Так что противостояние с Западом в этой области сохранится", – сказал "НГ" эксперт.



Форум в КНР проходит на фоне обострения торговых споров между Пекином и Вашингтоном. В этой связи в обеих странах продолжают комментировать скандал с публикацией агентством Bloomberg расследования под заголовком "Большой взлом". Авторы материала утверждали, что китайские заводы вставили крохотный чип в материнские платы компьютеров и продали их десяткам американских компаний. Эта шпионская операция имела своим результатом то, что такие компании, как Apple, Amazon, Super Micro (производитель материнских плат), стали использовать их в своих продуктах.



Упомянутые выше компании выступили с заявлением, где обвинение отвергается. Ключевой аргумент автора опирается на единственный анонимный источник, говорится в опровержении. Главы Apple, Amazon, SuperMicro потребовали, чтобы Bloomberg дезавуировал свой материал.



Чиновники правительства выразили компаниям поддержку. Крис Рэй, директор ФБР, предположил: "Нет доказательств, что китайский шпионаж скомпрометировал американскую технологию". "Большой взлом" – это самое большое надувательство в освещении информационной безопасности, сказал Томас Рид, профессор университета Джона Хопкинса.



Но Bloomberg не дезавуировал расследование. Агентство заявило, что работа над ним длилась более года. За это время было получено более 100 интервью.