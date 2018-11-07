 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С-300 лишают Ближний Восток мирного неба. Израиль гундит и жалуется, - И.Субботин
08:46 08.11.2018

Израиль предупреждает РФ о рисках военных поставок Сирии

Приведенные в среду в боевую готовность три дивизиона комплексов С-300 в Сирии могут сыграть против Москвы. Такое мнение высказывают представители израильского руководства, комментируя последствия сентябрьской трагедии с российским Ил-20 в Сирии. Власти еврейского государства уверены: оружием могут воспользоваться проиранские силы, которые не только не отказались от стратегии по укреплению своего влияния в Арабской Республике, но и продолжают использовать тактику, ставящую под удар военных РФ.

"Сам факт размещения С-300 в Сирии мы считаем большой ошибкой", – заявил на встрече с российскими журналистами член узкого военно-политического кабинета Израиля Зеэв Элькин, комментируя решение российского руководства отправить вооружение официальному Дамаску в ответ на трагедию с Ил-20. "Нам не мешает наличие этих ракет в руках российских военных, – подчеркнул политик, который также является сопредседателем российско-израильской межправительственной комиссии. – Но их передача в руки сирийцев, на мой взгляд, опасна по ряду причин. Во-первых, как мы уже видели в истории с российским самолетом, сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки". Элькин обращает внимание, что С-300 может иметь более серьезные последствия, чем то оружие, которым сирийцы пользовались ранее.

"При неправильном использовании могут быть сбиты и гражданские самолеты, – полагает Элькин. – У (российского. – "НГ") комплекса очень большой радиус попадания. Если сирийские военные будут столь же "метки", как это было в истории с российским самолетом, то авиаперевозки в этом регионе могут подвергнуться опасности. Второе: радиус С-300 покрывает территорию Израиля, а это значит, что сирийцы при желании могут воспользоваться установкой, чтобы попытаться сбить военный или гражданский самолет на израильской территории. С учетом того бардака, который есть в сирийский армии, с учетом того, что целый ряд террористических организаций – таких как "Хезболла" – открыто влияют на сирийское командование или имеют доступ ко всему, чем располагает командование, нам кажется все это достаточно опасным".

В конце октября Минобороны РФ отчиталось: комплекты управления силами и средствами ПВО "Поляна Д-4" отправлены в Сирию вместе с комплексами С-300. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, в частности, пояснил журналистам: "В настоящее время российскими советниками ведется подготовка сирийских военнослужащих к боевой работе на данных современных средствах ПВО. Считаем, что "горячим головам" целесообразно адекватно оценивать сложившуюся обстановку в регионе и воздержаться от провокационных действий на территории Сирии".

Впрочем, Израиль вряд ли откажется от ограниченных ударов по территории Сирии, потому что, по оценке представителей израильских властей, Иран не оставил амбиций по превращению Арабской Республики в свой военный плацдарм. Более того, он и подконтрольные ему военные формирования в Сирии продолжают применять старую тактику. Так, отвечая на вопрос "НГ", Элькин обратил внимание, что проиранские формирования по-прежнему прикрываются российскими военными как "живым щитом". "Ситуация, когда Иран и "Хезболла" цинично используют российских военных, чтобы прикрываться ими, и пытаются наносить ущерб безопасности граждан Государства Израиль, нас очень тревожит, – заявил политик. – Но последнее, чего мы хотим, чтобы при наших попытках защитить себя пострадали российские граждане".

Впрочем, на встрече с российскими журналистами член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова отметила, что после инцидента с российским самолетом, который был сбит по вине сирийских военных, новых тактических приемов Иран в Сирии не продемонстрировал. "То, что они делали раньше, они делают и сегодня, – пояснила Светлова, отвечая на вопрос "НГ". – Я не видела данных, подтверждающих, что Иран получил некий карт-бланш в Сирии. Я не думаю, что это выгодно России в первую очередь. Иран, безусловно, партнер (России. – "НГ"), но еще и соперник в экономическом плане. Например, в вопросе восстановления Сирии. Есть данные, что повстанцы переходят на сторону "Хезболлы". Связано ли это с падением самолета и с ухудшением отношений (РФ и Израиля. – "НГ")? Нет, не думаю, что это связано. Динамика, за которой мы наблюдаем, началась не вчера. Это все долгосрочный план по действиям на территории Сирии".

Иерусалим

Игорь Субботин

7.11.18

Источник - ng.ru
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