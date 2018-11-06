Российско-китайское продвижение. Санкции и торговые войны помогли переговорам Москвы и Пекина, - "Къ"

09:03 08.11.2018

В Пекине прошла первая после смены правительства России межправительственная встреча РФ-КНР. Основные итоги переговоров - открытие рынка Китая для российского мяса птицы, совместное планирование агроразвития Северо-Востока КНР и Дальнего Востока РФ, интеграция таможенного мониторинга, предстоящая резкая интенсификация университетских обменов. До конца года может состояться подписание межправсоглашения по расчетам в национальных валютах. Оно позволит наладить обмен между российской и китайской альтернативой SWIFT.



23-я межправительственная встреча России и КНР завершила несколько недель подготовительных мероприятий на уровне вице-премьерских подкомиссий, ведомственных встреч, форумов и других заседаний. Это первая встреча в существующем уникальном формате после смены состава правительства РФ весной 2018 года. В последние дни большая часть правительства (включая первого вице-премьера Антона Силуанова, вице-премьеров Максима Акимова и Татьяну Голикову, министров экономики Максима Орешкина и промышленности Дениса Мантурова) работала в Шанхае на выставке CIIE (см. "Ъ" от 5 ноября) и в Пекине с коллегами из Госсовета КНР и китайских ведомств. Главный результат работы - все проекты РФ-КНР стали "значительно более определенными".



Накануне возможного расширения санкций со стороны США России (по крайней мере, конъюнктурно) важно продемонстрировать конструктивность взаимоотношений с Китаем, который, отметим, и сам находится в состоянии торговой войны с США и в силу этого вполне заинтересован в главном российском "антисанкционном" тезисе ("санкции вызваны исключительно протекционистскими намерениями США"), хотя напрямую представители КНР его не высказывают. Между тем совокупность политической конъюнктуры и наработок предыдущих 22 межправительственных встреч в ноябре 2018 года позволила значимо расширить уровень сотрудничества: в протоколе встречи зафиксировано множество вопросов, ранее неофициально считавшихся перспективными, но "подвисших".



Главная ожидавшаяся договоренность - о расширении расчетов в национальных валютах - откладывается, но в хорошей версии: по данным "Ъ", правительства обсуждали проект коммюнике в этой сфере, но в том числе по настоянию председателя КНР Си Цзиньпина, высказанного на встрече с Дмитрием Медведевым, готовится межправительственное соглашение по этому вопросу. По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, "будет хорошо", если такое соглашение будет подписано до конца года, это достаточно реальный срок. Технически соглашение будет в том числе предусматривать интеграцию новой платежно-расчетной системы Банка России и китайского аналога SWIFT.



Согласно коммюнике встречи, подписанному секретарем Госсовета КНР Ли Кэцяном и Дмитрием Медведевым, прямой результат переговоров - более десяти соглашений, среди которых, видимо, наиболее значимы соглашения в образовательной сфере, соглашение по торговле услугами, соглашения по таможенному контролю и ряд договоренностей по расширению агроэкспорта из РФ в КНР.



Блок соглашений в агросфере предполагает в первую очередь снятие ряда ограничений на экспорт из России в КНР мяса птицы (российский рынок этой продукции с 2015–2016 годов де-факто насыщен, этот вид экспорта во многом альтернативен экспорту зерна) и молочной продукции. Кроме того, агроминистерства двух стран договорились о беспрецедентном шаге - подготовке совместного плана развития агросектора Северо-Востока КНР и Дальнего Востока РФ. Премьер-министр РФ анонсировал возможности замещения Россией части импорта Китая сои из США (общий объем импорта - 95 млн т в год, доля США - 35 млн т). Это предполагает развитие производства сои в Приморье и в соседних регионах.



Отметим, программа взаимодействия правительств КНР и России в силу ее долгосрочности не выглядит яркой, тем не менее ее воздействие на исторически достаточно сложное и ограниченно развитое взаимодействие двух экономик скорее недооценивается. По итогам встречи Ли Кэцян и Дмитрий Медведев осторожно подтвердили следующую долгосрочную цель взаимодействия - расширение товарооборота РФ и КНР с нынешних $100 млрд до $200 млрд.



Дмитрий Бутрин, Пекин



О чем еще договорились в Пекине



"Гуманитарный" блок соглашений между РФ и КНР - это в первую очередь расширение университетского сотрудничества и обменов. По словам Дмитрия Медведева, сейчас в РФ учатся около 30 тыс. китайских студентов, в Китае - 18 тыс. российских. Предполагается, что их число будет увеличено в сумме до 100 тыс. (это в случае РФ уже несколько процентов от общего числа российских студентов). Меморандум по сотрудничеству в торговле услугами стороны комментировали мало, оно, судя по всему, позволяет активизировать работу по "цифровым платформам" электронной торговли РФ-КНР. ФТС России и таможенное управление Китая договорились, в том числе, о совместном использовании возможностей систем спутникового контроля при перемещении грузов в трансграничной торговле.



В сфере инвестиционного и энерго- сотрудничества прямые соглашения как таковые не подписывались, но, по данным "Ъ", итоги переговоров достаточно важны. Так, по словам Игоря Шувалова, принимавшего участие в части переговоров, китайская сторона активно обсуждала вхождение компаний КНР в российскую нефтепереработку и нефтедобычу (подробности не приводятся, ранее такие переговоры ограничивались "мегаконтрактами" "Роснефти" и "Транснефти"). В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил усложнение формата инвестсотрудничества двух стран. Так, он подтвердил покупку Российско-китайским инвестфондом (РКИФ) и АФК "Система" фармкомпании "Оболенское" (у UFG и Газпромбанка, сумма инвестиций - 19 млрд руб.), равно как и инвестиции Саудовской Аравии в РКИФ.



Дмитрий Бутрин

Газета "Коммерсантъ" №205 от 08.11.2018, стр. 2