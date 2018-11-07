Все - впереди. О будущем коммунизма, - С.Кургинян

09:22 08.11.2018

раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей каждого человека или нисхождение



На поверхности мирового процесса преобладает именно то, что глобалисты называют концом Истории. Налицо все слагаемые такого конца. Оргия потребления… Пренебрежение к любого рода невещественности… Культ Золотого тельца… Распад моральных и иных социальных норм, позволяющих создавать крупные общности… Так называемый кризис национального государства…



Но, во-первых, это все происходит на поверхности мирового процесса.



А во-вторых, когда такие процессы происходят хотя бы на поверхности, то обернуться это может только быстрым превращением таких процессов в нечто гораздо худшее. А это худшее уже вовсю шевелится на глубине. И меня потрясает нечувствительность наших либералов и церковнослужителей к тому, что происходит на этой самой глубине.



Бог с ними, с либералами. Поговорим о церковнослужителях. У них есть обоснованная обида на советскую власть. Они предъявляют ей вполне обоснованный счет. Но при этом почему-то забывают, что и им можно предъявить соответствующий счет за то, что они предали и конкретного царя, и монархию в целом. А они на уровне церковной элиты, конечно, сделали именно это. А к самому царю тоже можно предъявить счет за то, что не предотвратил крах государства.



Эти взаимные претензии можно разворачивать до бесконечности. И, право, вместо подобного бесплодного коловращения взаимных претензий стоило бы обратить внимание на другое. На то, что десоветизация - это пролог к дехристианизации. И что сначала некие силы займутся коммунистами, а потом - священниками. Пушкинский герой говорил: "Для меня так это ясно, как простая гамма". А неужели священникам нашим это не ясно? Неужели это не ясно в Ватикане? Стоит только одним глазом посмотреть на глубину - и сразу станет видно, что это именно так и что на глубине говорят только об убийстве культа, то есть убийстве Христа.



Прислушайтесь к тому, что исходит из современной рок-культуры соответствующего розлива, центром которой постепенно становится ранее суперхристианская Польша. Но ведь не только о Польше речь. То же самое происходит, прежде всего, по всей Восточной Европе, но и одной Восточной Европой все не ограничится.



Десоветизация - это дехристианизация и дегуманизация. Неужели остались еще мало-мальски мыслящие люди, которые этого не понимают? Или же все понимают и этого хотят?



Есть верующие люди, которые могут себе представить, что конец Истории без прихода мессии может быть чем-нибудь, кроме пролога к приходу Антихриста, что раскручиваемый культ Золотого тельца, культ Содома и Гоморры и прочего, не обернется культом тех, кто скажет: "Кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?". Или же верующие считают, что они не могут сопротивляться неизбежности прихода Зверя и должны только готовиться к жертвенной смерти в лапах оного?



Но этому противоречит вся концепция катехона, то есть удерживателя от прихода Зверя. Это ведь глубоко христианская, и прежде всего православная концепция. Притом, что слишком стало ясно - единственным катехоном, сколь угодно ущербным, деформированным и скверным, но все же катехоном является Россия, пусть слабо, но сопротивляющаяся и концу Истории, и тому, что возникнет после этого конца.



Ну и как в этой ситуации надо относиться к коммунизму? Потворствовать десоветизации, зная, что ты следующий? Или подвести черту под историческими счетами и начать за некой несовершенной реальностью видеть нечто большее?



К 1917 году расшатано было не только здание российской монархии. Не только здания других монархий: австро-венгерской, османской. Расшатано было здание гуманизма, того буржуазного гуманизма, который сулил устами просвещенческого светского жречества восхождение не к богу, а к Человеку с большой буквы. Верующие были недовольны тем, что было провозглашено не то восхождение. Но их недовольство было сдержано обещанием настоящего восхождения, а также предложением не ссориться по поводу того, куда восходим. Мы - к человеку, вы - к богу.



Но оргия Первой мировой показала, что обещания восходить не выполнены. И тогда надо или жить без какого-либо восхождения, что может продолжаться недолго, либо начать нисходить, что и предложили нацисты.



Все старые формулы восхождения рухнули. Но возникла новая коммунистическая. И она удержала мир от вовлечения в проект тотального нисхождения. И когда идиоты или мерзавцы приравнивают коммунизм к нацизму, то понятно, зачем транслируется подобный бред. Для того чтобы исчезла разница между нисхождением и восхождением.



Просвещенческий гуманизм рухнул еще в Первую мировую. Религиозное восхождение ничего не могло удерживать по причине светскости существенной части человечества. Удерживать в русле восхождения мог только коммунизм, что он и сделал и в чем он окончательно утвердился, победив нацизм.



Да, он ослаб и рухнул, и в этом его историческая вина. Но ведь он спас мир, не так ли? И спас он его именно от нисхождения. Таково прошлое. А каково будущее? Кто теперь будет спасать от нисхождения? Только новый светский культ восходящего человека. То есть новый коммунизм, ибо он один говорил о таком восхождении. Если эта концепция кажется усложненной, то задам чуть более простой, хотя и сходный вопрос.



Пройдет пара десятков лет - и большая часть человечества будет не нужна для производства. В рамках культа производства и потребления, он же культ Золотого тельца, эта часть будет вообще не нужна. А значит, ее надо будет уничтожить так, как уничтожают лишнее поголовье скота. Что является альтернативой такому проекту, неизбежному при нисхождении?



Только раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей каждого человека, но это и есть коммунизм. Не говорите, что он в прошлом, и не поносите недостатков исторического коммунизма. Всмотритесь в то, что сулит нам будущее, и вы убедитесь, что либо новый коммунизм - либо стремительное нисхождение со всеми его ужасающими последствиями. Подумайте об этом и о том, что нисхождение уже началось. Может быть, тогда вы перестанете радостно говорить, что коммунизм уже в прошлом.



Сергей Кургинян

7.11.18