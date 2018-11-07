Горе "Лукойла": сына вице-президента Шамсуарова обвинили в изнасиловании

09:27 08.11.2018 Что нужно знать о представителе "золотой молодежи" Руслане Шамсуарове



Скандально известный по истории с ночными гонками на Geländewagen в 2016-м Руслан Шамсуаров вновь оказался в центре неприятной истории. Осужденного за автохулиганство сына вице-президента "Лукойла" обвинила в сексуальном насилии студентка одного из столичных вузов. Представитель "золотой молодежи", в свою очередь, рассказал следствию, что вероятная жертва - эскортница, а половой акт состоялся по обоюдному согласию. В запутанной истории разбирались "Известия".



В квартире с "мажором"

О том, что на Шамсуарова-младшего написали заявление в полицию об изнасиловании, стало известно во вторник, 6 ноября. Как сообщил РЕН ТВ, в правоохранительные органы обратилась студентка одного из столичных вузов, которая сообщила, что Шамсуаров изнасиловал ее в квартире жилого дома на Площади Победы. Примечательно, что адрес, указанный возможной пострадавшей, совпадает с адресом, где проживает обвиненный ей молодой человек. По данным издания, возможная пострадавшая - 23-летняя Вероника Максимова, прописанная в Ростове-на-Дону, а произошло все 3 ноября.



Обстоятельства, предшествующие конфликтной ситуации, изучаются сотрудниками ОМВД по району Дорогомилово в рамках предварительной проверки.



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Телеканалу вскоре стало известно, что сам Шамсуаров в беседе с полицией не отрицает, что вступал в половую связь с девушкой, написавшей на него заявление.



В качестве подтверждения своих слов Вероника вскоре выложила запись, сделанную ей собственноручно, судя по всему, сразу после того, как она покинула квартиру Шамсуарова. В кадре она демонстрирует синяк в области правой ключицы, на руке. Также в распоряжении журналистов оказались первичные медицинские документы об обращении девушки. Согласно медицинскому заключению из ГКБ им. Боткина, у нее диагностированы ушиб мягких тканей головы, туловища, конечностей. Девушка жаловалась на головные боли, боли в спине, в местах ушибов, кровянистые выделения и тянущие боли в животе.



Эскортница или жертва оговора?

Шамсуаров и его сторонники сразу после обнародования скандальной истории пытаются выставить обратившуюся в полицию студентку в неприглядном свете. В частности, версия, которой придерживается сын вице-президента "Лукойла" - заявление в полицию появилось после того, как Шамсуаров отказался платить деньги за проведенное вместе время.



С его слов, они познакомились с Максимовой минувшим летом, и между ними стали зарождаться любовные отношения. Якобы в тот день он пригласил даму к себе, где они занялись сексом по обоюдному согласию. Он рассказывает, что тогда же обнаружил в телефоне своей подруги некие снимки, которые навели его на мысль, что его девушка оказывает эскорт-услуги. Якобы гостья начала оправдываться и объяснила род своих занятий тяжелым материальным положением. После этого Шамсуаров якобы позвонил матери своей подруги и сообщил о том, чем занимается ее дочь. По другой версии, матери позвонила сама девушка и пожаловалась, что молодой человек насильно удерживает ее в своей квартире, после чего Шамсуаров вырвал трубку у нее и заявил, что девушка может идти, куда хочет.



Мать в этой истории заняла активную позицию в защите интересов своей дочери. Как пишет "360", родительница студентки обратилась за поддержкой к журналисту Виталию Агееву, который подыскал профессионального юриста. Тот уточнил корреспондентам издания, что располагает фото и видео, имеющими отношение к неприятной истории, но дополнительных деталей не сообщил.



Между тем история начала развиваться уже и в медийном поле. В частности, любопытный психологический портрет молодого человека составил психиатр Михаил Барышев по просьбе журналистов.



"Люди росли, начиная с молодых лет, они уверовали, что они являются абсолютно неприкасаемыми и могут делать все, что угодно. Но детская убежденность, что им все позволено, она остается и сейчас", - говорит специалист. По мнению Барышева, Шамсуаров не боится пойти на преступление, так как его родным по силам решить все его проблемы.



"Если там девушка возмутится, то можно заткнуть ей рот пачкой денег. И она будет молчать. "Мне все можно", - такая идеология у этих людей", - считает психиатр.



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Также источник телеканала утверждает, что в новой скандальной истории фигурирует еще один персонаж из прошлого судебного разбирательства Шамсуарова - Мара Багдасарян. Якобы она познакомила Руслана с заявившей на него студенткой.



Знакомые все лица!

Сын топ-менеджера "Лукойла" Руслан Шамсуаров получил свою первую судимость два года назад. 12 октября 2016 года Гагаринский районный суд признал его виновным в оскорблении сотрудников полиции. Так была поставлена точка в громкой истории в деле "о гонках на Geländewagen". 22 мая внедорожник "Мерседес" под управлением Абдувахоба Маджидова, в салоне которого находились Шамсуаров, Багдасарян и Виктор Усов, грубо нарушил правила дорожного движения. Машина проигнорировала требование об остановке сотрудников ДПС, и началась погоня, длившаяся около двух часов. Почти все это время Шамсуаров вел "репортаж" в прямом эфире в соцсети Periscope, грубо оскорбляя сотрудников полиции в кадре. Компания выезжала на пешеходные переходы, разворачивалась через две сплошные, выезжала навстречу - иными словами, создавала угрозу для жизни людей и сотрудников полиции.



Абдувахоб Маджидов, обвиняемый по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen, перед оглашением приговора в Гагаринском суде. 17 октября 2016 года

Абдувахоб Маджидов, обвиняемый по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Geländewagen, перед оглашением приговора в Гагаринском суде. 17 октября 2016 года



История получила широкую огласку, когда видео с "приключениями" золотой молодежи (почти все участники правонарушения - дети богатых родителей) попало в сеть, а полиция начала активное расследование ситуации. Водитель был почти сразу арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Чуть позже такой же срок, но по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, получили Виктор Усов и Шамсуаров, а Багдасарян была арестована на 10 суток. Они препятствовали осмотру автомобиля при задержании.



После того, как об инциденте стало известно бывшему начальнику столичного полицейского главка Анатолию Якунину, силовики добились возбуждения уголовного дела в СКР по статьям об оскорблении представителя власти и об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.



В итоге суд счел Шамсуарова, Багдасарян и Усова виновными в оскорблении сотрудников ДПС.



"Действия подсудимых ошибочно квалифицированы следствием как угроза насилия", - объяснила судья оправдание всех обвиняемых по статье 318 УК РФ. Водитель-лихач Маджидов, хранивший в кадре молчание, был оправдан полностью.



Шамсуаров по приговору суда получил 300 часов обязательных работ в свободное от учебы время (он был студентом Высшей школы бизнеса МГУ). Также по решению инстанции было конфисковано орудие совершения правонарушения - дорогостоящий внедорожник Geländewagen.



Расправа сильного

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Отец Шамсуарова Азат Шамсуаров в разное время занимал руководящие должности в управлении компании "Лукойл", а также является ее совладельцем. В 2008 году он возглавил "Лукойл - Западная Сибирь". На момент совершения сыном преступления он замещал пост старшего вице-президента компании по добыче нефти и газа.



Бренд с историей

Череда неприятных инцидентов с сыном топ-менеджера Шамсуарова - не первый скандал вокруг компании "Лукойл" и ее управленцев. В начале текущего десятилетия широко обсуждалось ДТП на Ленинском проспекте, в котором фигурировал Mercedes S500 бывшего вице-президента топливного гиганта Анатолия Баркова и машина, где находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Обе женщины погибли.



Трагедия произошла 25 февраля 2010 года около восьми утра. Первоначально сотрудники ДПС не выявили вины водителя автомобиля компании "Лукойл". Однако появилось сразу несколько свидетелей, утверждавших, в том числе в радиоэфирах, что Mercedes выезжал на разделительную полосу. Позже по инициативе Федерации автомобилистов России была проведена независимая экспертиза с привлечением нескольких специалистов, которые посчитали, что в момент ДТП машина компании совершала маневр. Однако заключение общественников подвергли критике в ГУ МВД по Москве. По делу долгое время не была обнародована запись с камер видеонаблюдения - та, что все же появилась, не зафиксировала непосредственно момента аварии.



Разбирательство вызвало много споров в обществе, часть автомобилистов даже присоединились к бойкоту автозаправок топливной компании. Кроме того, была версия о том, что за рулем был непосредственно Барков - сторона родственников погибших приводила заключение экспертизы, указывавшей, что на передней панели была кровь Баркова. Позже он это признал, но объяснил это тем, что ударился о торпеду, когда вылетел вперед с заднего сиденья, где находился. В итоге после длительного рассмотрения Гагаринский суд решил, что в ДТП виновата погибшая Александрина - в 2013 году летом был вынесен приговор. Якобы ее машину повело, и она случайно оказалась на встречке, по которой двигался Mercedes. С этим решением согласился Мосгорсуд. Во время разбирательства скончался от кровоизлияния муж погибшей Ольги Александриной, Сергей Сидельников.

Иван Петров

7 ноября 2018, Источник - iz.ru

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