В Калифорнии бывший морпех застрелил 12 человек в баре

13:41 08.11.2018

В результате стрельбы в баре города Таусенд-Оукс к северо-западу от Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере 12 человек, включая одного полицейского, сообщила полиция. Еще 10 человек получили ранения. Нападавшим был отставной морской пехотинец, он покончил с собой.



Как сообщается, стрельба началась в 23:20 по местному времени в баре Borderline Bar and Grill.



Человека, устроившего стрельбу, нашли мертвым внутри бара. Полицейские считают, что он застрелился.



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В баре проходил студенческий вечер музыки кантри. В помещении находились около 200 человек.



"Когда прибыли сотрудники полиции, они услышали выстрелы", - рассказал представитель шерифа округа Вентура Эрик Бушов.



Среди погибших был сержант полиции Рон Хелус, отслуживший 29 лет и собиравшийся на пенсию. Он получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице. Хелус пытался проникнуть в бар с другим полицейским, и по нему открыли стрельбу.



Полиция перекрыла несколько улиц в районе, где произошла стрельба

"Мы все опечалены, хочется плакать. Он умер героем. Он пошел спасти жизни, спасти других людей", - сказал шериф округа Вентура Джефф Дин.



Что известно о нападавшем?

Позднее полиция сообщила, что нападение совершил 28-летний Иэн Дэвид Лонг, служивший в морской пехоте США и уволенный в запас.



Как сообщил журналистам шериф округа Вентура Джефф Дин, полиция уже приезжала домой к Лонгу в апреле этого года: тогда у него наблюдались признаки посттравматического стрессового растройства.



Еще один контакт Лонга с полицией произошел после того, как он стал участником ДТП, добавил Дин.



Шериф округа Вентура сообщил, что у подозреваемого ранее были проблемы с психикой

По предварительным данным, Лонг вошел в бар и открыл беспорядочный огонь из пистолета системы "Глок". Его мотив пока не установлен.



Паника и крики

Как рассказывают посетители бара, в помещении началась паника. Чтобы выбраться наружу, люди разбивали окна стульями. Некоторые прятались в туалетах.



Сообщается, что нападавший был в темной одежде и помимо огнестрельного оружия, возможно, применил дымовые шашки.



Нападавший, как сообщается, сделал несколько десятков выстрелов, после чего покончил с собой.



Один из пострадавших рассказал в интервью телеканалу KTLA, что звуки выстрелов напоминали взрывы хлопушек.



"Мы просто упали на пол, повсюду были слышны крики. Моя подруга работала ди-джеем, поэтому она отключила музыку", - сказал он.



Посетительница клуба Тейлор Уиттлер рассказала: "Я была на танцполе и услышала выстрелы. Я оглянулась, и тут все начали кричать - на пол!"



"Началась сильная паника, все вскочили, на меня наступали люди. Я так и лежала на полу, но какой-то парень схватил меня и вытащил на улицу", - сказал она.



Шериф округа Вентура Джефф Дин сказал, что внутри бара все залито кровью.



Он рассказал, что первые полицейские приехали к месту происшествия через три минуты после вызова.



Нападения в США

Случаи массовой стрельбы в США происходят уже несколько десятков лет, но в последние годы нападения стали особенно кровавыми.



Только за последние две недели произошло два случая - во Флориде стрелок ворвался в студию йоги убил двух человек а в Питтсбурге нападавший застрелил 11 человек в синагоге.



Пока самым кровопролитным нападением в новейшей истории остается стрельба в Лас-Вегасе, когда нападавший открыл огонь по толпе посетителей концерта из автоматического оружия из окна отеля.



По словам одного из переживших стрельбу в баре, некоторые из находившихся там людей были и на концерте в Лас-Вегасе, где им удалось выжить.