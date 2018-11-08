 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.11.2018
23:32  Что известно о бунте в колонии Таджикистана, где погибли более 25 человек
23:30  Норвежский фрегат "Хельге Ингстад" тонет после столкновения с нефтяным танкером
23:25  РосФСБ призывает "что-то делать" с радикализмом молодежи
22:29  100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2017 году
20:50  Выборы, выборы, депутаты пи...ры... Разъединенные Штаты Америки, - В.Прохватилов
19:40  Сплетни или достоверные источники? Чем живут кыргызскоязычные СМИ, - Ж.Масалиева
19:18  Си Цзиньпин принял решение не уступать Америке. Ответ Китая на американский вызов, - В.Пироженко
19:13  Эмбарго на иранскую нефть неожиданно оказалось выгодным для России, - Wall Street Journal
13:41  В Калифорнии бывший морпех застрелил 12 человек в баре
09:27  Горе "Лукойла": сына вице-президента Шамсуарова обвинили в изнасиловании
09:22  Все - впереди. О будущем коммунизма, - С.Кургинян
09:03  Российско-китайское продвижение. Санкции и торговые войны помогли переговорам Москвы и Пекина, - "Къ"
08:46  С-300 лишают Ближний Восток мирного неба. Израиль гундит и жалуется, - И.Субботин
08:45  Пекин внедряет в мире свою модель контроля над Интернетом, - В.Скосырев
07:57  Грязными манипуляциями Македония превращается в..., - Г.Сысоев
07:32  Мы справимся? Ангела Меркель как зеркало европейской эволюции, - Федор Лукьянов
07:19  Американский промежуток-2018. Республиканцы, демократы, геи, мусульмане, мертвые сутенеры... А нам-то какое дело?
01:33  Коллективная глупость. Массовые психозы Америки, - А.Каутлер
01:11  "Туркменнефть" более пяти лет не может расплатиться с кипрским подрядчиком
00:48  Гюльчатай не открыла Трампу личика... В Конгресс США вошла под паранджой Ильхан Омар
00:44  Зигзагообразные отношения России и Узбекистана: куда направлен новый вектор?
00:34  Вышла в свет книга Султана Акимбекова "Казахстан в Российской империи"
00:28  Американский СПГ и интересы России. Ч. 1, - П.Искендеров
00:26  Как и 100 лет назад, продажная "элита" своим поведением возмущает народ на Революцию, - С.Удальцов
00:15  "Ведут себя как хотят", - Елбасы разгневался на безобразничающих монополистов
00:04  Новый расклад после выборов в США. Риски только растут, - СП
Среда, 07.11.2018
20:21  Новую казахстанскую авиа-компанию FlyArystan возглавил гастарбайтер Тим Джордан
19:30  В чем смысл ракетного фортеля Казахстана. Елбасы пересел на американский Falcon, - "СП"
17:15  "Причастен к хищению 215 миллионов тенге". КазГенпрокурор обвинил вице-министра энергетики Шкарупу
14:48  В саудовской тюрьме зверски замучили еще одного журналиста аль-Джассера
12:26  Батька Махно - герой Анархической революции (история), - А.Кречетников
12:19  "QAZAQSTAN": В Казахстане введен обновленный вариант государственного герба
11:45  Председатель парламента Монголии ответил отказом на предложение президента о самороспуске
09:48  Туркменистан рапортует о сборе млн тонн хлопка
09:44  В отелях Узбекистана планируют внедрить стандарт "узбекский завтрак"
09:34  Впервые в истории в Палату представителей Конгресса США избрались 2 мусульманки
09:11  "Мы может гордиться великой историей Кыргызстана", – президент Жээнбеков
09:03  Полит-Хаос в США усилится. Республиканцы и демократы расходятся вничью на выборах
08:53  Убийство Хашогги вбивает клин между суннитами, - Фархад Ибрагимов
08:52  Интернет и его жрецы. Как децентрализация данных меняет духовную иерархию
08:46  РФ засекретила условия передачи КНР уникальных технологий
08:37  Захар Прилепин о революции. 12 пунктов
08:34  Как Xрущев претворял в жизнь идеи Троцкого (история), - М.Новик
07:16  За "торговлю влиянием". В Монако задержан рос-олигарх Рыболовлев. Усманову/Махмудову на заметку
00:50  Станет ли узбекский суд самым гуманным судом в мире?
00:26  Кто и когда может пригласить Азербайджан в ОДКБ?
00:00  В Казахстане напишут первый общенациональный диктант на латинице
Вторник, 06.11.2018
23:46  Билл Гейтс притащил на трибуну бизнес-форума в Шанхае банку с какашками
23:40  В Казахстане химически кастрировали первого неисправимого педофила. Хорошо бы по самые уши...
23:25  Устоит ли в Киеве памятник его освободителю генералу Ватутину? - Ю.Рубцов
20:42  Аркадаг пересел на велосипед и... ждет японских вливаний
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эмбарго на иранскую нефть неожиданно оказалось выгодным для России, - Wall Street Journal
19:13 08.11.2018

8 ноября 2018 г.
Бенуа Фокон | The Wall Street Journal

"У свежего пакета антииранских санкций обнаружился первый бенефициар - Россия", - утверждает журналист The Wall Street Journal Бенуа Фокон.

"В понедельник США начали применять жесткий новый набор экономических ограничений в отношении Ирана, в том числе пригрозили санкциями покупателям иранской нефти. Это заставило нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии, которые в недавнее время были крупными покупателями иранской нефти, искать альтернативные источники поставок. Российские нефтяные компании заполнили вакуум, уводя у Ирана покупателей. Россия и Иран экспортируют нефть схожих марок, так что нефтепереработчикам относительно легко переключиться", - говорится в статье.

Однако, по мнению газеты, Москва одновременно протягивает Тегерану спасательный круг - "заявляет, что планирует не считаться с санкциями США и приобретать нефть, экспортируемую Ираном. Она вызывается расплачиваться исключительно по бартеру, а затем перерабатывать нефть для внутреннего потребления. В результате высвободится российская нефть для экспорта на более выгодные рынки".

"Россия играет по принципу "и нашим, и вашим", - заметила Хелима Крофт (брокерская фирма RBC, Канада).

Россия считает Иран одним из ключевых союзников в Сирии, напоминает издание. "В последние месяцы Москва неоднократно заявляла, что будет покупать не менее 100 тыс. баррелей иранской нефти в день", - пишет газета. По утверждениям российского министерства нефти, она вызывается расплачиваться российским оборудованием и продовольствием. Россия также обещает инвестиции в иранский нефтяной сектор.

По мнению автора, Россия менее уязвима для кар США, чем другие покупатели иранской нефти: "она уже находится под американскими санкциями, а ее экономика и финансовая система в меньшей мере связаны с США, чем у западноевропейских стран".

"По сравнению с прошлым годом Россия увеличила добычу на почти полмиллиона баррелей в день и недавно поставила рекорд добычи за последние 30 лет", - пишет газета. Часть этой нефти приобретается теми, кто опасается покупать иранскую.

"Например, итальянские нефтеперерабатывающие компании Eni SpA и Saras SpA берут больше российской нефти, особенно популярной марки Urals, чтобы возместить утрату иранской нефти, говорят информированные источники", - пишет газета, отмечая, что представители Eni и Saras не ответили на просьбы о комментариях.

"Это уже вылилось в рост доходов топливно-энергетических госкомпаний Москвы", - пишет издание.

Источник: The Wall Street Journal

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541693580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал ряд Соглашений и Протоколов
- Б. Сагинтаев обсудил с гендиректором "Росатома" А. Лихачевым вопросы реализации совместных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2018 года №704
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в ІІІ квартале 2018 года*
- В Астане состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Омбудсмен РК обсудил в Москве вопросы обеспечения прав и свобод человека на евразийском пространстве
- В ближайшие 2 года более 20 видов сельхозпродукции Казахстана начнут экспортироваться в Китай
- Участие Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой в очередном заседании Сети общественной добропорядочности Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященном вопросам предупреждения коррупции в сфере государственных закупок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  