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Си Цзиньпин принял решение не уступать Америке. Ответ Китая на американский вызов, - В.Пироженко
19:18 08.11.2018

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 08.11.2018

Разрозненные меры Пекина в ответ на ужесточение тарифной политики США по отношению к китайским товарам к началу ноября сложились в четкую стратегию. Выступая 1 ноября в Пекине на симпозиуме по поддержке частных предприятий, председатель КНР Си Цзиньпин сделал ряд примечательных заявлений, касающихся соотношения государственного и частного секторов китайской экономики, а также места иностранного капитала в стране.

В связи с тем, что в США участились претензии не только к "нечестной" торговой практике Китая, но и к экономическому строю КНР, китайское руководство в последнее время настойчиво разъясняет его принципиальные характеристики. Ситуация становится интереснее в связи с тем, что в телефонном разговоре Дональда Трампа и Си Цзиньпина 30 октября были достигнуты договоренности об их встрече 30 ноября в Буэнос-Айресе в кулуарах заседания G20, причем стороны подтвердили стремление урегулировать торговые трения.

В Китае, однако, есть понимание, что, чем бы ни закончилась встреча в Аргентине, она будет иметь тактическое значение, поскольку стратегический курс США на всестороннее сдерживание Китая является долгосрочным и не зависит от смены администраций. А раз так, Китаю следует ослаблять зависимость от американского рынка и экспортную зависимость вообще, ибо протекционизм США провоцирует протекционистские меры на других важных для КНР внешних рынках.

Встает вопрос, можно ли это сделать в рамках существующей экономической модели КНР. Си Цзиньпин на симпозиуме 1 ноября подтвердил, что "точка зрения партии" на базовую экономическую систему Китая "ясна и последовательна": это сохранение доминирующего положения государственного сектора и развитие других форм собственности, имеющих "решающее значение для улучшения социалистической рыночной экономики".

Для Трампа искажением "честной" конкуренции являются государственные субсидии промышленности, которые представляют важную часть системы государственного регулирования рынка в Китае. Уже на следующий день после телефонного разговора председателя КНР с президентом США Си Цзиньпин жестко высказался об определяющей роли госсектора как экономической основы КНР, что предполагает сохранение государственного субсидирования промышленности. Что в таком случае могут обсуждать два лидера в кулуарах встречи G20 в Буэнос-Айресе?

Похоже, Си Цзиньпин принял решение не уступать. Тот факт, что американская сторона проявила инициативу в телефонном разговоре с Пекином, указывает на неудачу в применении столь привычного для Трампа приема – блефа. Си Цзиньпин заявил на симпозиуме, что государство будет "поощрять, поддерживать и направлять развитие негосударственного сектора". Он пообещал, что частные предприятия получат равный и облегченный доступ к рынкам, административным согласованиям, коммерческим операциям, тендерам и к военно-гражданской интеграции. Последнее означает, что частные компании будут привлекаться к выполнению государственных военных заказов.

На принципах преобладания государственного сектора и определяющей роли государства в управлении рынком при многообразии форм собственности Пекин намерен выстраивать экономику ХХI века. Это и есть "социализм с китайской спецификой" (официальная идеология КНР). В его рамках американское понимание "честной", по выражению Трампа, конкуренции, исключающей государственные субсидии промышленным предприятиям, неприемлемо.

В ближайшее время в КНР готовятся существенное сокращение налогов, в том числе НДС, а также налоговые льготы малым фирмам и технологическим стартапам. Важное значение приобретает модернизация государственных предприятий. Глава комиссии по надзору и управлению государственными активами КНР Сяо Яцин заявил, что госпредприятия расширят свое сотрудничество с лучшими мировыми и китайскими компаниями для работы на рынках третьих стран, особенно тех, которые участвуют в инициативе "Один пояс, один путь".

Для преодоления экспортной зависимости правительство КНР сделало ставку на повышение роли внутреннего рынка. Вице-президент Центральной партийной школы КПК Чжэн Бичжан – один из авторов стратегии "мирного возвышения" Китая – отмечает, что экспортные потери КНР от торгового протекционизма США могут быть в достаточной мере компенсированы за счет стимулирования внутреннего спроса. Китай является одним из крупнейших в мире потребительских рынков, он предлагает множество возможностей для предприятий, продающих товары, – от одежды до высокотехнологичных гаджетов, от продуктов питания до туристического оборудования. Согласно статистике, потребление в Китае обогнало экспорт и капиталовложения, став локомотивом роста; на его долю приходится более 60 % роста ВВП .

Для сохранения темпов экономического роста и замещения американского импорта импортом из других стран в КНР взят курс на дальнейшее открытие экономики для иностранных компаний. Си Цзиньпин подтвердил, что Китай продолжит активно привлекать иностранные капиталовложения, которые за первые девять месяцев этого года выросли на 2,9 % в годовом исчислении в юанях и на 6,4 % в долл. США.

О расширении доступности внутреннего рынка для иностранных компаний говорит и проведение первой китайской Международной выставки импортных товаров, которая открылась 5 ноября в Шанхае. На выставке представлено около 3000 предприятий из 130 стран мира. Более 5000 видов товаров представлены в Китае впервые.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541693880
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