Сплетни или достоверные источники? Чем живут кыргызскоязычные СМИ, - Ж.Масалиева

19:40 08.11.2018

7 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Кыргызскоязычная пресса пестрит сплетнями и домыслами, которые неокрепшие умы принимают за правду. Медиаграмотность в стране на низком уровне, перепроверять информацию берутся единицы. Не только старики, но и более молодое поколение свято верит: все, что выходит в печатной и онлайн-прессе, не подлежит оспариванию.



Ответственность за распространение недостоверной информации и слухов целиком лежит на журналистах и редакторах - людях, которые должны защищать своего читателя от вранья и предоставлять ему правдивую картину происходящего.



Чем же руководствуются кыргызскоязычные издания при выборе информационной темы, почему на страницах именно этих СМИ преобладают сплетни? Думают ли авторы при создании материалов о профессиональной этике?



На вопросы 24.kg ответили редакторы кыргызскоязычных изданий.



Чынайым Кутманалиева, член редколлегии газеты "Майдан":



- Это связано с предпочтением читателей. Люди любят и читают именно сплетни. Сейчас информация такого рода со страниц газет перешла на интернет-сайты.



Еще надо учитывать сложности работы СМИ с государственными органами, политиками. В нашей стране очень трудно подтвердить информацию. Как известно, все ушаки (сплетни. - Прим. 24.kg) через какое-то время подтверждаются. Потому что авторы этих ушаков сами политики, чиновники. Они дают информацию журналистам, рассказывают о других, но не хотят, чтобы публиковали от их имени. Даже во время интервью самую вкусную часть они требуют не публиковать, иначе редакция потеряет связь с ними. Поэтому, избегая судебных исков, пишут как "имиш" (по разговорам. - Прим. 24.kg).



Наверное, поэтому в СМИ в почете журналисты, которые тесно общаются, входят в круг доверия политиков. Они как раз могут получить передовую информацию, но все равно это остается на уровне ушаков.



Я думаю, что коллеги, которые не временно и не случайно пришли в эту сферу, знают этику и болеют за будущее нашей профессии. Например, я, чтобы не писать ушаки, делаю интервью, пытаюсь как-то подтвердить информацию из первых уст.

Амантур Мусагул уулу, редактор газеты "Де-факто":



- Я тоже часто слышу такого рода критику в отношении кыргызскоязычной прессы. Но не могу полностью согласиться с ней. Если говорить об информации без указания источника, да, такие материалы есть. Однако неправильно говорить, что кыргызскоязычные журналисты пишут одни сплетни.



Надо отметить, что почти вся информация потом подтверждается. В моей практике был такой случай. В прошлом году лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев подал в суд на нашу газету и на меня. В № 13 от 14 апреля 2017 года мы опубликовали статью "Тɵрɵбаевдин демɵɵрчүсү Бакиевби?" ("Бакиев ли спонсирует Торобаева?". - Прим. 24.kg). У нас тогда не было доказательств, и я как младший по возрасту попросил у него прощения. Он отказался от иска. Но осенью в интернете появилась запись. Я считаю, что в ней Бакыт Торобаев сам подтвердил наши догадки. После я несколько раз написал в газете об этой записи, но он ни слова не сказал.



Про этику могу сказать, что каждый журналист сам отвечает за свою работу. Я пытаюсь соблюдать профессиональные нормы.



Тилек Рыскулов, редактор газеты "Фабула":



- Я не согласен с тем, что кыргызскоязычные газеты печатают одни сплетни. Как говорят, без ветра и трава не колышется, за каждой информацией стоит правда.



У нас, например, во многих сферах есть своя агентура, иногда они представляют информацию с фактами, иногда не дорабатывают до конца. В любом случае мы знаем, что это правда. Иначе были бы бесконечные судебные процессы.



Еще есть сложности с официальным подтверждением. Чиновники и политики на все негативные вопросы отвечают дежурной фразой "Это ложь, на меня клевещут, меня заказали". Даже если информация идет от государственных органов.



Да, бывают материалы, которые выходят за рамки этики и приличия. Я считаю, что именно они наносят урон нашей журналистике.



Гулжан Шерипбаева, редактор сайта Nazarnews:



- Здесь надо учитывать особенности публицистического стиля кыргызского языка. Кыргызскоязычные СМИ пишут, используя сарказм.



Не подтвержденную информацию, ссылаясь на свои источники, пишут и русскоязычные СМИ, и зарубежные.



У нас есть специальная рубрика, где мы пишем информацию от источников. И все наши сплетни подтверждаются. Например, о возбуждении дела на Икрамжана Илмиянова мы писали пять месяцев назад. На официальную просьбу подтвердить нам информацию в ГКНБ ответили, что не могут прокомментировать. Но тем не менее не опровергли.



Также писали о готовившемся аресте Омурбека Текебаева и о деле против Алмамбета Шыкмаматова. Кстати, последний тогда утверждал, что он чист и никаких дел против него не может быть.



Мы понимаем, что, преждевременно опубликовав информацию, нарушаем требования профессии. Тем не менее это не ложь и не сплетни.