Выборы, выборы, депутаты пи...ры... Разъединенные Штаты Америки, - В.Прохватилов

20:50 08.11.2018 О результатах промежуточных выборов в США

Глубоко разделенный электорат вынес на выборах 6 ноября "вердикт о расколе" страны



В США подводят итоги промежуточных выборов, в ходе которых полностью переизбрана палата представителей и треть Сената. По предварительным результатам, Республиканская партия сохранила большинство в Сенате, но потеряла контроль в нижней палате парламента.



Предварительные данные выборов сообщили прореспубликанский телеканал Fox News и телеканал CNN, поддерживающий демократов. По информации Fox News, республиканцы укрепили свои позиции в Сенате, обеспечив себе 52 места из 100. CNN прогнозирует только 51 место для республиканской партии в Сенате, констатируя, что она сохранила там свой контроль.



Дональд Трамп отреагировал на результаты выборов в своем духе: быстро, решительно и оптимистично. В своем "Твиттере" он назвал выборы огромным успехом и поблагодарил избирателей. И сразу принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, на которой сам же и настоял. Завоеванное республиканцами большинство в Сенате позволяет Трампу в случае необходимости беспрепятственно сместить нового генпрокурора и его заместителя Рода Розенштайна, который курирует расследование спецпрокурора Мюллера.



Джефф Сешнс



CNN немедленно отреагировал на это небольшой, но желчной заметкой Trump fires Sessions ("Трамп сжигает Сешнса"), сообщив, что с этой отставкой президент "захватил контроль над российским расследованием". Здесь, как в капле воды, отразилась вся парадоксальность промежуточных выборов, в ходе которой внутрипартийные раздоры и личные комплексы сплошь и рядом брали верх над интересом национальным и, как говорится, общенародным.



То, что Дональд Трамп больше всего боялся, что утрата республиканцами контроля над Сенатом развяжет Джеффу Сешнсу и Роберту Мюллеру руки, позволив им довести расследование мифического вмешательства России во внутренние дела Америки до задуманного "глубинным государством" результата – импичмента президента США и его уголовного преследования, – это вполне понятно. И то, что едва поступили новости о победе республиканцев в Сенате Трамп устранил висевшую над ним нешуточную угрозу, тоже объяснимо. Труднее понять дезорганизованность в рядах республиканцев откровенный саботаж предвыборной кампании рядом ее видных представителей.



Утром 7 ноября симпатизирующая демократам The New York Times не отказала себе в удовольствии констатировать это в статье How the House Fell: Republican Chaos and Democratic Focus ("Как пала палата: хаос республиканцев и сосредоточенность демократов"). Авторы публикации напомнили, что еще в августе лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти предупредил коллег по фракции, что если они не активизируют свои избирательные кампании, то партия в ноябре понесет большие потери. Однако, вместо того чтобы последовать совету, конгрессмены-республиканцы, пишет The New York Times, плелись в хвосте событий и сами создали себе массу новых проблем.



И, в конце концов, отмечает The New York Times, президент Трамп, возможно, нанес своей партии последний удар, когда "отказался от позитивного республиканского месседжа об экономическом процветании в пользу разжигания расовой паники" на тему нелегальной иммиграции, – "с явно расистскими призывами, которые отпугивали умеренных избирателей и еще больше распаляли демократов". Авторы статьи имели в виду резонансный видеоролик, опубликованный 1 ноября Трампом в своем "Твиттере", где говорится, что демократы разрешили дважды высланному из США мексиканцу Луису Бракамонтесу остаться в стране прежде, чем тот в 2014 году убил двух полицейских в Калифорнии. Трамп опубликовал видеоролик, показывающий Бракамонтеса во время судебного процесса, на котором тот смеется и заявляет, что он "скоро убьет еще больше полицейских".



"Нелегальный иммигрант Луис Бракамонтес убил наших соотечественников. Демократы впустили его в нашу страну... Демократы разрешили ему остаться", – говорится в 53-секундном видео. А затем идут кадры, показывающие, как тысячи мексиканцев штурмуют границу между Мексикой и США. "То, что делают демократы с нашей страной, – возмутительно. Голосуйте на этот раз за республиканцев! Президент Дональд Трамп и республиканцы сделают Америку вновь безопасной!" – написал президент США в "Твиттере". После того как этот твит посмотрели около семи миллионов американцев, он был заблокирован.



Между тем колонны незаконных мигрантов, прорывающихся на территорию США, вполне реальны, и то, что среди них немало криминальных персонажей, - также неоспоримый факт. Однако либеральных фундаменталистов Америки это мало волнует.



Провал республиканцев в палате представителей был изначально определен согласием лидеров Республиканской партии с позицией Трампа, опирающегося исключительно на белое население сельской глубинки, а не на более населенные штаты страны, где избиратели придерживаются других взглядов. Это привело к тому, что ряды республиканской партии покинули многие ветераны. Спикер палаты представителей, республиканец Пол Райан, неоднократно критиковавший Дональда Трампа, в апреле заявил, что не будет переизбираться, и устранился от организации финансирования избирательной кампании на промежуточных выборах.



В отличие от республиканцев демократы сплотили ряды и атаковали политических конкурентов, выдвинув лозунги тотальной войны против "токсичного" Трампа, как написала в Los Angeles Times репортер светской хроники Робин Абкариан, ранее ратовавшая за легализацию марихуаны "в рекреативных целях". Поклонница каннабиса со злорадством пишет, что избранный в палату представителей демократ Адам Шифф, у который будет наиболее вероятным кандидатом на пост главы комитета по разведке палаты представителей, сказал своим избирателям, что превратит жизнь Трампа в настоящий ад.



Адам Шифф



В рядах американских политиков, кстати, довольно много не только сторонников легализации наркотиков, но и представителей таких профессий, которые в большинстве цивилизованных стран считаются криминальными. Так, владелец семи борделей в штате Невада Деннис Хоф, член Республиканской партии и убежденный либертарианец, был избран 6 ноября в законодательную палату своего штата несмотря на то, что он умер месяц назад в одном из собственных борделей. Он набрал 68,3% голосов избирателей, хотя на избирательных участках висело уведомление о его смерти. Большой популярностью в штате пользуется его сожительница Хайди Линн Флейс, владелица сети борделей и телезвезда. Деннис Хоф выступал за популяризацию бордельной индустрии, за расширение права на ношение оружия и предельно жесткую иммиграционную политику. Кстати, избиратели штатов Мичиган, Юта и Висконсин 6 ноября поддержали легализацию марихуаны.



Жесткую антииммиграционную риторику Трампа поддержали синие воротнички сельской Америки и отвергли выпускники городских колледжей, пишет The Associated Press. Республиканская партия опиралась на возрастных белых малообразованных мужчин, пишет издание, а демократы больше полагались на женщин, цветных и молодежь, закончившую городские колледжи. Среди конгрессменов-женщин впервые будут две мусульманки.



Глубоко разделенный электорат вынес на выборах 6 ноября "вердикт о расколе" страны, пишет The Hill. Экзитполы показали, что, по мнению трех четвертей избирателей, американцы становятся все более разделенным народом. The Hill делает вывод, что это отражает "растущую пропасть по географическому и идеологическому признаку". С одной стороны, отмечает издание, городские избиратели вынесли суровый упрек непопулярному президенту. С другой стороны, сельские избиратели штурмовали избирательные участки с беспрецедентной активностью, вновь поддержав президента, за которого они голосовали в 2016 году. "Сельская Америка гораздо более республиканская, чем когда-либо прежде, – сказал член палаты представителей республиканец Том Коул из Оклахомы в интервью изданию. – Городская и пригородная Америка является быстро растущей частью страны. С точки зрения упрочения позиций республиканцев, нам нужно выяснить, как вернуть многое из того, что мы потеряли. Это зависит не только от президента, но также и от нас".



И это раскол будет усугубляться, так как демократы планируют начать свою деятельность в обновленной палате представителей с жестких атак на "токсичного" Трампа. "Борьба с трампизмом только начинается", – пишет в The Washington Post колумнист Макс Бут. По его словам, в ходе выборов с ужасом следил, как на сайте знаменитого социолога Нэйта Сильвера FiveThirtyEight час от часу снижались шансы демократов на захват палаты и повышались шансы республиканцев на захват Сената, но заснул сном праведника, когда стало ясно, что в палате представителей демократы победили. Макс Бут гневно клеймит Трампа за расизм, гонения на иммигрантов, за то, что избирателям внушают "подозрения в адрес богатых евреев вроде Сороса и влиятельного афроамериканского политика" – демократа Эндрю Гиллума, мэра города Талахасси, которому не удалось избраться губернатором Флориды 6 ноября. Республиканская партия превратилась из консервативной партии Рейгана-Райана в бело-националистическую партию Трампа, заявляет The Washington Post .



Макс Бут предрекает, что "расширенное сенатское большинство Республиканской партии поможет Трампу избавиться от генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Дж. Розенштейна и заменить их лизоблюдами (lickspittles), стремящимися помешать правосудию, прикрываясь именем президента. Однако демократическое большинство в палате, пишет издание, сделает невозможным для лакеев Трампа похоронить доклад спецпрокурора Роберта С. Мюллера.



Уже известно, что атаку на Трампа демократы начнут с проверки налоговых деклараций президента США. Член палаты представителей, член Комитета по методам и средствам Ричард Нил, который теперь собирается стать председателем этого комитета, заявил, что намерен официально запросить налоговые декларации Дональда Трампа, пишет Washington Examiner. CNN сообщает, что ряд других комитетов палаты представителей, контролируемых демократами, также займутся финансами президента. "Трамп узнает, что он не выше закона", – пригрозил демократ Джерри Надлер.



Чем закончится противостояние демократов и республиканцев, за которым – глубокий раскол американского общества? Сейчас демократы не смогли победить в Сенате по одной лишь причине: малонаселенные сельские местности выдвигают в Сенат столько же представителей, сколько и городские агломерации. То есть избирательная система США перекошена в пользу республиканцев.



Если принять во внимание значительную победу демократов в нижней палате вместе с некоторым поражением в сенате, а также учесть потерю республиканцами нескольких губернаторских постов, то можно говорить о победе демократов в этом избирательном цикле и их уверенной заявке на полную победу в 2020 году.



В чем дело? Ведь, казалось бы, экономика США стремительно растет, биржевые индексы стремятся ввысь, цены на бензин были специально снижены к выборам, во внешней политике Трамп неизменно демонстрирует брутальность и патриотизм. Что же не устраивает городских избирателей?



Победа демократов связана с масштабными тектоническими изменениями американского общества, в котором на первых ролях уже не пилоты дальних бомбардировщиков, как Джордж Буш-старший, а фронтмены паразитического глобализма, наподобие людей из клана Клинтонов, представляющих интересы "глубинного государства". В ближайшие годы "глубинное государство" Америки будет смертельно опасно для тех, кого оно считает своим внутренним и внешним врагом.



В ближайшие месяцы демократы попытаются нанести Трампу решительное поражение. Это будет не так просто. Ведь Дональда Трампа привела в Белый дом могущественная "банда генералов" во главе с нынешним министром обороны США, харизматическим ветераном морской пехоты генералом Джеймсом Мэттисом по прозвищу Бешеный Пес. Финансировали кампанию Трампа боссы американского нефтегаза, чьи интересы он так рьяно отстаивает.



Впереди – жестокая "битва в пути" между двумя группами американского истеблишмента.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 08.11.2018 Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541699400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат ратифицировал ряд Соглашений и Протоколов

- Б. Сагинтаев обсудил с гендиректором "Росатома" А. Лихачевым вопросы реализации совместных проектов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2018 года №704

- Кадровые перестановки

- Заработная плата в ІІІ квартале 2018 года*

- В Астане состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

- Омбудсмен РК обсудил в Москве вопросы обеспечения прав и свобод человека на евразийском пространстве

- В ближайшие 2 года более 20 видов сельхозпродукции Казахстана начнут экспортироваться в Китай

- Участие Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой в очередном заседании Сети общественной добропорядочности Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященном вопросам предупреждения коррупции в сфере государственных закупок