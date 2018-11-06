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|100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2017 году
22:29 08.11.2018
6 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Экс-президент Алмазбек Атамбаев заработал за 2017 год 100 миллионов 118 тысяч сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба со ссылкой на декларацию о доходах бывшего главы государства.
Согласно отчету, за 12 месяцев декларант потратил 77 миллионов сомов. Доходы его близких родственников за год составили 738 тысяч 331 сом. В собственности у Алмазбека Атамбаева земли сельхозназначения и постройки.
Имуществом по декларации в стопроцентном объеме владеет родственник Алмазбека Атамбаева - Сеидбек Атамбаев. На него также оформлены хозяйствующие субъекты с правом распоряжаться уставным капиталом.