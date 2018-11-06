РосФСБ призывает "что-то делать" с радикализмом молодежи

23:25 08.11.2018

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подготовила для руководства страны предложения по борьбе с радикализмом среди молодежи, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. По его мнению государство упустило "трудных подростков", которые попадают под влияние радикалов, а в итоге это приводит к гибели людей.



"С этим надо что-то делать. Просто времени у нас нет, надо принимать соответствующие меры. Поэтому свои предложения мы руководству страны обязательно доложим",- сказал господин Бортников после прошедшего в Москве XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ. (цитата по ТАСС).



Он отметил, что создаются закрытые молодежные группы, которые "преследуют цели активного противодействия существующей власти, причем методами вооруженной борьбы". Глава ФСБ напомнил про нападение на здание УФСБ в Хабаровске, и ситуацию, которая была совсем недавно в Архангельске, где молодой человек устроил взрыв на входе в здание УФСБ, и некоторые другие случаи.



"Количество людей, втянутых в такие группы значительно, это касается в основном молодежи. Очень много вопросов накопилось за прошедший период времени, когда мы фактически упустили трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды, и левые, и правые, а где-то и вперемешку - сумбур в голове, незнамо что",- считает господин Бортников.



Он добавил, что эту проблему надо решать незамедлительно.