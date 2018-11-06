Норвежский фрегат "Хельге Ингстад" тонет после столкновения с нефтяным танкером

23:30 08.11.2018

Фрегат постепенно заваливается на правый борт и тонет



Фрегат норвежского военно-морского флота "Хельге Ингстад" был эвакуирован после столкновения с мальтийским нефтяным танкером в районе норвежского порта Берген. Сейчас Фрегат медленно уходит под воду.



Столкновение произошло около четырех часов утра по местному времени. Судя по фотографиям, танкер ударил носовой частью по правой стороне фрегата.



Как сообщают информагентства, на правой стороне фрегата образовалась пробоина длиной около десяти метров, в результате его передняя часть начала уходить под воду.



После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат к берегу, пытаясь посадить его на мель и спасти корабль от затопления, сообщают норвежские СМИ. После столкновения корабль отбуксировали на безопасное расстояние и начали эвакуацию экипажа из 127 человек.



О серьезных повреждениях танкера не сообщается, судно вернулось в порт для инспекции. Из-за инцидента прекратил работу находящийся поблизости нефтеналивной терминал и завод по производсту СПГ Kollsnes компании Equinor.









Судя по фотографиям с места происшествия, разлива нефти не произошло. Сообщается, что при столкновении получили травмы восемь человек.



Столкновение во Фьорде



Фрегат возвращался в Норвегию после масштабных учений НАТО и по пути оттачивал навыки навигации фьордов. Танкер выходил из залива, в котором расположен порт Берген, с грузом в 625 тыс. тонн нефти.



Нефтеналивной терминал Стуре, через который проходит около четверти добываемой в Норвегии нефти, на несколько часов прекратил работу, то же самое произошло с несколькими нефтяными платформами и заводом по производсту сжиженного газа.