Что известно о бунте в колонии Таджикистана, где погибли более 25 человек

23:32 08.11.2018

Во время бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде на севере Таджикистана убиты более 20 заключенных.



По различным данным, погибло до 25 заключенных. Среди погибших также оказались два офицера, сотрудник колонии и спецназовец, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области. Еще шесть человек получили ранения.



Согласно "Радио Озоди" (таджикской редакции радио "Свобода"), жертвами бунта стали не менее 22 человек. Издание пишет, что при подавлении бунта ранено несколько заключенных и охранников. Источник издания сообщил, что шесть охранников колонии находятся в городской больнице.



Заключенных убил спецназ во время штурма колонии, рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, бунт начался с того, как один из заключенных, член запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство", смог разоружить охранника.



Он отобрал у него автомат и начал стрелять по надзирателям и охране. Затем заключенные захватили один из корпусов колонии.



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Собеседник агентства не уточнил, убит ли зачинщик бунта. Бунтовщики были вооружены холодным оружием, рассказал источник "Радио Озоди", и некоторым удалось бежать.



Бунт произошел вечером 7 ноября, пишет частное агентство Avesta, работающее в Душанбе. На территории колонии с 22:30 до 23 часов была слышна стрельба, пишут другие местные издания. Данные о стрельбе пока никто не подтверждает, а управление исправительными учреждениями города Худжанда и вовсе опровергает, при этом подтверждая, что был объявлен сигнал тревоги, сообщает "Радио Озоди".



После случившегося на дорогах и трассах в соседние Таджикистаном страны усилили посты.



В главном управлении исполнения уголовных наказаний Таджикистана подтвердили, что в колонии случился бунт, пишет издание "ASIA-Plus". Там отказались рассказать о подробностях произошедшего, а также ничего не сказали о пострадавших или погибших.



8 ноября 2018