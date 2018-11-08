Уволенный за самодурство узб-вице-премьер Мирзаев стал хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакщины

09:47 09.11.2018

Бывший заместитель премьер-министра Зоир Мирзаев получил должность хокима

Зоир Мирзаев, уволенный с поста заместителя премьер-министра, получил новое назначение. Теперь он стал хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области.



Мирзаев был представлен на должность хокима во времявнеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов, состоявшейся 8 ноября, пишет Kun.uz со ссылкой на собственные источники.



Чиновник лишился прежней должности 29 октября после скандала с фотографией, распространившейся в социальных сетях двумя днями раньше. На снимке, сделанном в Ташкентской области, шестеро мужчин стоят в арыке. По сообщениям прессы, таким методом Мирзаев наказал руководителей и фермеров Аккурганской области, не обеспечивших своевременный полив полей.