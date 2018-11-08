Госкомтуризма Узбекистана временно возглавил Абдулазиз Аккулов

09:50 09.11.2018

Временно исполнять обязанности Председателя Госкомтуризма будет его заместитель Абдулазиз Аккулов. Такое решение вынес сегодня Кабинет Министров Узбекистана.



Известно, выпускник Ташкентского государственного университета экономики Абдулазиз Аккулов поступил на работу в комитет в 2006 году. Заместителем председателя он был назначен в мае этого года. До этого возглавлял в ведомстве Управление по координации и развитию индустрии туризма.



Напомним, в конце октября председатель Госкомтуризма Бахтиер Умаров был освобожден от занимаемой должности. До сегодняшнего дня место оставалось вакантным.