Иран в бушующем американском море, - В.Михин

10:14 09.11.2018 ИРАН В БУШУЮЩЕМ АМЕРИКАНСКОМ МОРЕ

Теперь демократы будут настаивать на возвращении США в СВПД и импичменте Трампа



Отказавшись от ядерной сделки по Ирану, воинствующий президент США Дональд Трамп, претендующий на мировое господство, пытается подорвать иранскую экономику, зависящую от нефти, и вынуждает Тегеран отменить не только свои мирные ядерные амбиции и свою программу баллистических ракет, но и поддержку своих союзников и сторонников в Сирии, Йемене, Ливане и других государствах Ближнего Востока.



Другими словами, американский президент вновь и вновь прибегает к использованию силы, размахиванию военной дубинкой, чтобы задушить Иран и его народ, превратив тем самым и это государство, и все мировое сообщество в поле брани. План Трампа, и он это не скрывает, превратить Иран в некий большой концентрационный лагерь, где надсмотрщиками будут американские исполнители. Таким методами, кстати, пользовался Гитлер, покончивший самоубийством в разгромленном Берлине. Но, видимо, уроки истории довольно долго и редко доходят до находящегося на обочине цивилизации Вашингтона.



Приходится с сожалением констатировать, что в наше время главная проблема связана с тем, что Вашингтон методами экономического шантажа, угроз и запугивания навязывает проведение аналогичной политики не только Ирану, но и другим государствам, которые понимают исключительно важное значение иранской ядерной сделки, но в силу разных причин не могут противостоять американскому шантажу и прессингу. Тот же Трамп, размахивая своей военной дубинкой, как на заре цивилизации, хочет загнать весь мир в одну большую пещеру, где будут одни американские законы, а другими словами элементарное беззаконие, насилие и упадок всех тех норм цивилизации, которые достигло человечество за долгие века своего трудного развития.



В этом плане весьма достойно ведет себя иранское руководство, которое знает, что сейчас не пещерный период и не заря грубого колониализма со стороны Запада, а цивилизационный XXI век и есть такая международная организация, как ООН, мирным путем решающая все споры и претензии одних своих членов к другим. Тем более, что так называемая ядерная сделка была достигнута между рядом государств при посредничестве ООН и МАГАТЭ, и все эти государства, за исключением сумасбродного Трампа, не вышли из сделки, считая ее достижение делом мира и прогресса.



Именно поэтому постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу заявил, что "президент США и его помощник через повторяющиеся и вызывающие насмешку твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям". Он от имени Ирана направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. "Власти США продолжают нарушать все принципы международного права, регулирующие отношения между государствами, - говорится в тексте. - Американская администрация во главе с Дональдом Трампом в последние дни бесстыдно вмешивалась во внутренние дела Ирана, что выразилось в поддержке спорадических акций протеста, приведших к насилию и вандализму".



По словам иранского дипломата, "президент США и его помощник через повторяющиеся и вызывающие насмешку твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям". "Правительство Исламской Республики Иран ожидает от всех стран осуждения этой опасной политики [...> и требует от Соединенных Штатов действовать ответственно на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права", - отмечается в послании.



После объявления США 5 ноября новых санкций Иран направил письмо генсеку организации, указывая, что, введя санкции, Вашингтон нарушил устав ООН и резолюцию Совета Безопасности. Новые ограничения вступив в силу, поставили под удар нефтяной сектор Ирана, а также затронули судоходство и транзакции с центральным банком.



Впрочем, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна продолжит продавать нефть, несмотря ни на что: "Мы должны нарушить эти санкции и сделаем это с Божьей помощью, с помощью людей, с помощью нашего единого общества. Мы должны дать американцам понять, что они не могут разговаривать с иранским народом на языке силы, угрозы, давления и санкций. Американцы должны быть наказаны раз и навсегда".



Между тем в американских санкциях не обошлось без исключений - временных, как подчеркнул верный глашатай американского президента госсекретарь Майк Помпео. Ограничения на экспорт иранской нефти пока не коснутся Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Такие меры вводятся, чтобы не допустить кризиса на топливном рынке и, как следствие, избежать роста цен на сырье. Кроме того, под антииранские санкции США не попадает АЭС "Бушер", в строительстве новых блоков которой участвует "Росатом".



Но сможет ли ООН предпринять решительные действия против зарвавшегося Трампа - это большой вопрос. Ведь не секрет, что, используя своих союзников, клевретов и наймитов в стенах этой международной организации, Соединенные Штаты срывают любые резолюции, любые документы, осуждающие наглость американской политики. Дирижером всех этих справедливых, анти международных акций является постоянный представитель США при ООН Ник Хейли, которой израильские СМИ присвоили звание "Чемпион израильской поддержки".



Искусно дирижируя, например, в Совете Безопасности ООН, своими послушными "доберманами" - Великобританией и Францией, она срывает все инициативы здравомыслящих представителей и вносит в эту организацию политику элементарного хамства, злобы, кухонной склоки. Просто поразительно, как эта женщина - по рождению индуска, для которой высшая вера – это "непротивление злу насилия", пожив в зловонных США, быстро превратилась в злобную истеричку, основным кредо которой является лозунг бандитов "Бей первым, Фреди!"



Да, действительно, на международном уровне, где до сих пор пока хулиганят США со своим колоссальным бюджетом более 700 миллиардов долларов, здравомыслящим странам тяжело добиться чего-нибудь вразумительного, но зато они достигают это на своем государственном уровне. Весьма примечательным примером в этом плане может служить Турция. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко заявил, что его страна не будет поддерживать новые санкции, введенные США против Ирана. Он подчеркнул, что действия США неправильны и направлены на нарушение баланса в мире.



Соответствующее заявление он сделал на следующий день после того, как вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении Тегерана. "Мы не находим правильными эти санкции", - цитирует Эрдогана государственное агентство Anadolu. "Потому что для нас они направлены на то, чтобы нарушить глобальный баланс", - добавил он. "Они выступают против международного права и дипломатии. Мы не хотим жить в имперском мире ". Комментарии Эрдогана пришли после того, как министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предупредил, что изолирование Ирана "опасно".



Как известно, ограничительные меры коснутся более 700 организаций и физических лиц и затронут различные секторы экономики Ирана. В числе прочего США запретят стране торговать нефтью: в отношении ее торговых партнеров будут вводиться так называемые вторичные санкции. Получается, что вскоре весь мир будет ходить под американскими санкциями и американскими законами. Но скорей всего будет изолирована сама Америка и ее кормчий Д.Трамп, посадивший американский корабль на скалы. Вместе с тем, по словам президента США Дональда Трампа, Ирану стоит заключить с Вашингтоном новое соглашение по ядерной программе, в противном случае страну ждет "экономическая катастрофа".



Но именно здесь возникает весьма сложный вопрос: возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов по американскому сценарию? Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что он и его страна будут решительно бороться с американскими санкциями и продолжат продавать нефть.



Иран официально заявил, что его не беспокоит повторение санкций США, которые нацелены не только на нефтегазовый сектор, но и на судоходство, судостроение и банковскую промышленность. "Америка не сможет выполнить какую-либо меру против нашей великой и смелой нации ... У нас есть знания и способность управлять экономическими делами страны", - сказал официальный представитель МИД Бахрам Кассими на национальном телевидении.



"Возможность того, что Америка сможет достичь своих экономических целей с помощью этих санкций, очень далека и, безусловно, нет возможности, чтобы она достигла своих политических целей посредством таких санкций". Новые санкции США будут в основном иметь психологические последствия, отметил иранский дипломат.



Да, действительно, Иран снизил добычу "черного золота" и, как следствие, стал меньше экспортировать: по данным аналитической компании ClipperData, в сентябре экспорт иранской сырой нефти и конденсатов составил всего 1,7 млн баррелей в сутки. В предыдущие месяцы этого года страна ежедневно экспортировала 2,5 млн баррелей. В ближайшее время санкционное давление может опустить иранский экспорт еще ниже.



Но надо сказать, что нефтяные рынки предвидели санкции в течение нескольких месяцев, а крупнейшие мировые производители увеличили объемы производства. Например, совместный выпуск ведущих мировых производителей - России, США и Саудовской Аравии - в октябре вырос более чем на 33 миллиона баррелей в сутки, что на 10 миллионов баррелей в сутки с 2010 года. В свою очередь потребители, особенно в Юго-Восточной Азии, резко увеличили свои закупки иранской нефти перед наложением несправедливых санкций.



Китай и европейские страны заявили о своей готовности продолжать торговлю с Тегераном даже после того, как Соединенные Штаты восстановили свои "самые жесткие санкции" против Исламской Республики. Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунинг сказал, что законное торговое сотрудничество азиатского гиганта с Ираном следует уважать и выражает сожаление в связи с санкциями США в отношении Тегерана.



"Китай выражает сожаление по поводу решения США. Мы также отметили, что международное сообщество широко выступает против односторонних санкций", - сказал он на ежедневном брифинге в Пекине. "Китай последовательно отвергает односторонние санкции и тактику с длинными последствиями. Мы считаем, что Китай и Иран, осуществляющие нормальное сотрудничество в рамках международного права, являются законными и разумными, и [это право] следует уважать и защищать", - добавил он.



Европейский союз также заявил, что он выступает против решения США, в соответствии с которым была введена в действие вторая партия санкций против нефтяных и финансовых секторов Ирана. "Европейский союз не одобряет это", - сказал комиссар по экономическим вопросам ЕС Пьер Московичи через несколько часов после того, как новые санкции были установлены.



Европейский союз, Франция, Германия и Великобритания уже заявили, что сожалеют о решении США и будут стремиться защитить европейские компании, занимающиеся законным бизнесом с Тегераном. Представитель немецкого правительства заявил, что Германия убеждена в том, что она должна обеспечить юридические деловые отношения с Ираном и проверяет, как защитить компании, пострадавшие от санкций, наложенных Вашингтоном. "Мы оцениваем, как мы сможем защитить основы наших деловых контактов", - сказал представитель правительства Штеффен Зайбер.



Стабилизация обстановки на Ближнем Востоке не является целью Дональда Трампа, говорится в статье Süddeutsche Zeitung. Как утверждает автор статьи Мориц Баумштигер, решительность, с которой Трамп вводит санкции против Ирана искусственна - поскольку он не осмеливается сделать то же самое в отношении Саудовской Аравии, замешанной в региональных конфликтах, и повинной в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.



Швейцария заявила, что она ведет переговоры с Соединенными Штатами и Ираном о запуске канала гуманитарной помощи, чтобы обеспечить доставку продуктов питания и лекарств в Исламскую Республику. "Швейцария привержена делу защиты экономических интересов Швейцарии и внимательно следит за развитием ситуации. Власти находятся в непосредственном контакте с компетентными органами Соединенных Штатов, ЕС и Ирана", - говорится в заявлении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). "В частности, в гуманитарной области федеральное правительство привержено обеспечению того, чтобы продукты питания и фармацевтические продукты могли по-прежнему поставляться из Швейцарии", - сказано в сообщении.



Швейцарцы также не участвовали в разработке альтернативных механизмов SWIFT в области безопасных сообщений и платежных операций. Швейцария в августе поощрила швейцарские компании к разумному установлению деловых связей с Ираном и выразила сожаление по поводу ситуации с несправедливыми санкциями.



Ведущая арабская газета "Al-Arabi al-Jadid" подчеркнула, что попытки президента США Дональда Трампа поставить Иран на колени с помощью санкций, потерпят неудачу, добавив, что Тегеран воспользуется хорошим опытом обхода нефтяных эмбарго. "Новые санкции США имеют скрытые пробелы. Администрация США была вынуждена освободить некоторые страны от санкций, особенно в торговле нефтью. Иран имеет многолетний опыт обхода санкций, и поэтому он будет использовать эту возможность для развития своей торговли нефтью", - пишет лондонская "Al-Arabi al-Jadid".



Газета добавила, что решение администрации США предоставить восьми странам разрешение на отказ от санкций для продолжения импорта нефти из Ирана не только свидетельствует о провале этой политики, но также свидетельствует о полном аннулировании решения Вашингтона. В статье также упоминается о нежелании американских союзников поддерживать Вашингтон в целях введения новых санкций, и отмечается, что европейцы даже разработали специальную экономическую систему для продолжения торговых связей с Ираном.



Очередная волна санкций, вводимых Соединенными Штатами направленных в отношении Ирана, в первую очередь нацелена осуществление подрыва предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения имеющейся договоренности. Соответствующее заявление размещено в рамках официального сайта Министерства иностранных дел Российской Федерации.



"Отвергаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более, когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с рестрикциями США против Ирана", – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.



Помимо этого, представители МИД добавили, что подобный шаг Вашингтона "наносит еще один мощный удар" по Договору о нераспространении ядерного оружия и обратились с призывом к властям США о пересмотре политики осуществления санкционного давления в адрес Ирана.



Ранее сообщалось о том, что Белым домом было опубликовано сообщение, в рамках которого Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов заключить с Ираном новое, "более всеобъемлющее" соглашение, однако пока оно не вступит в силу окончательно, "исторические санкции" продолжат свое действие.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские санкции в отношении Ирана "абсолютно нелегитимны", а также нарушают положения Совета безопасности ООН. "Те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования", - добавил дипломат. Он также подчеркнул, что в нашу эпоху "едва ли допустимо" строить политику на базе ультиматумов и односторонних требований. Позиция России по данному вопросу не изменилась - соглашение с Ираном по ядерной программе сохраняет свою силу для всех факторов, резюмировал Лавров.



"Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом восемь стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится".



Россия пообещала помочь Ирану противостоять попыткам США снизить объемы продаж нефти, заявив, что она продолжит торговлю сырой Тегераном. Россия стремится "продолжать развивать" свою торговлю иранской нефтью, которую она продает третьим странам в рамках соглашения о поставках нефти в 2014 году, независимо от санкций, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью Financial Times. "Мы считаем, что мы должны искать механизмы, которые позволили бы нам продолжать развивать сотрудничество с нашими партнерами, с Ираном", - сказал Новак.



Сделка между Россией и Ираном 2014 года позволяет увеличить объемы торгов в настоящее время, и Иран будет искать дополнительных покупателей, если некоторые из его постоянных клиентов отвернутся, когда санкции вступят в силу. Новак отказался комментировать, возможно ли увеличение торговли, но сказал, что Россия проанализирует влияние санкций, прежде чем принимать какое-либо решение об изменении его объемов.



Только что прошедшие частичные выборы в США показали крах внутренней и внешней политики брызжущего злобой Трампа. Палата представителей полностью перешла под контроль демократов, которые, кстати, подписали ядерное соглашение с Ираном. Вполне естественно, что они будут настаивать на возвращение этого важного международного документа, делая все возможное, вплоть до объявления импичмента нынешнему президенту.



Таким образом, совершенно непонятно, чем руководствовался Трамп, выходя из ядерной сделки по Ирану. Все подписанты этого важного международного документа обязались, по крайней мере, сейчас и на словах соблюдать эту ядерную сделку, что еще больше усилит изоляцию Соединенных Штатов на международной арене. Но поймет ли президент самой могущественной и злобной державы свой пагубный курс и сумеет ли он изменить его, превратив мировое сообщество из поля брани в нормальное русло мирных стран и государств.



Виктор Михин

8 ноября 2018 Источник - iarex.ru

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