Выборы в США, или Манипулируемый спектакль, - Л.Савин

10:39 09.11.2018

ЛЕОНИД САВИН | 09.11.2018



От легализации марихуаны до избрания покойника



На промежуточных выборах ​​​​в Конгресс США и в органы власти штатов (выбирали губернаторов, местных законодателей и судей) жители некоторых штатов смогли высказать свое мнение и по другим вопросам.



Например, в штатах Мичиган, Юта и Миссури теперь будет легализована марихуана (на радость тем врачам, которые за определенную мзду будут выписывать соответствующие рецепты: такие истории уже происходили в других штатах, где соответствующие поправки были приняты раньше). Что такое "рекреация" в данном контексте, понять сложно, но, видимо, американцы имеют основания считать, что каннабис может восстанавливать человеческий организм, хотя до этого десятилетиями он считался легким наркотиком, употребление которого увеличивает риск асоциального поведения. При этом лица старше 21 года смогут теперь не только покупать и употреблять марихуану, но и выращивать ее. С такими темпами в ближайшие десять лет во всех штатах Америки можно будет легально изменять состояние сознания и повышать доходы фармацевтических корпораций.



Возвращаясь к выборам, отметим несколько фактов, связанных с настроениями избирателей и их реакцией на происходящие в США общественные процессы.



Довольно курьезный случай на выборах был связан с Невадой. Там в ассамблею штата избрали покойника – республиканца Денниса Хофа, который скончался за три недели до выборов; его популярность среди жителей штата затмила здравый смысл: покойник был известен как владелец сети борделей и сторонник активного участия проституток в политике. Летом он успел организовать политические дебаты своих девиц, а перед прошлыми президентскими выборами эпатировал демократов, создав движение "Проститутки за Клинтон".



В социальных сетях в США обсуждают победу демократки-цэрэушницы. В восьмом округе штата Мичиган в Конгресс прошла демократка Элисса Слоткин – бывший оперативник ЦРУ, проработавшая 15 лет на разных должностях по линии разведки, включая агентурную деятельность в Ираке. Она также работала в Совете национальной безопасности при Буше и Обаме, а позже перешла на работу в Пентагон, где отвечала за применение боевых беспилотных летательных аппаратов и кибервойну.



Еще одна кандидатура, широко обсуждаемая в американских СМИ, – республиканец Артур Джонс. Он избирался в одном из округов Чикаго, включая пригороды, хотя проиграл демократу Дэну Липински. Казус в том, что Артур Джонс открыто отрицает холокост и заявляет о своих нацистских взглядах (что нисколько не запрещено Конституцией США). Скандал заключается не во взглядах Джонса, а в том, что в его округе за него проголосовали 56 тысяч избирателей! Это тоже своего рода барометр общественных настроений.



Выборы выявили любопытный феномен. Несмотря на то, что демократы делали ставку на иммигрантов и цветных, последние – выходцы из Азии, стран Латинской Америки и Ближнего Востока – поддержали республиканцев! Секрет прост: защита национальной идентичности избирателям ближе и понятнее сомнительных "наднациональных" клише. Сознание мигрантов из стран Третьего мира не развращено "демократическими ценностями", и мигранты предпочитают традиционный образ жизни, а не тот набор практик (аборты, сексуальные извращения, смену пола), который навязывают демократы-глобалисты.



И еще одна выявленная выборами тенденция. В Конгресс прошло 107 женщин, что составляет ровно 20% от общего числа в 535 законодателей. 23 из них будут заседать в Сенате, 84 – в палате представителей. Из женщин-победительниц 78 – представители Демократической партии, а 29 – Республиканской. Самая молодая конгрессвумен – победившая в Нью-Йорке демократическая социалистка Александриа Окасио-Кортес, которой 29 лет.



И немного статистики. В выборах приняло участие около 113 миллионов граждан США. Это наивысший показатель за всю историю американских промежуточных выборов, но это всего 49 % от числа людей, имеющих право голоса. Более половины американских избирателей вообще не участвовало в выборах! Кстати, в 2014 г. на промежуточных выборах голосовало всего 36,4 % избирателей. Особо политизированным население Соединенных Штатов не назовешь. Политизированы корпоративные американские СМИ, зарабатывающие на рекламе либо на дискредитации кандидатов.



А еще никто не пугал на этих американских выборах хакерскими атаками со стороны русских. Впрочем, нельзя исключать, что к мифу о русских хакерах еще вернутся, попытавшись обвинить Москву во вмешательстве задним числом. С таким стилем поведения американских должностных лиц в России хорошо знакомы.