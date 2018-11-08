 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.11.2018
14:58  В Таджикистане журналистика как "четвертая власть" утратила свою роль, - IWPR
14:38  Казахстан выпустил 1 млрд. дебютных суверенных еврооблигаций
14:35  Более 1 млрд тонн урановых отходов остаются на территории Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
14:33  Из Казахстана в Россию предложили проложить пеший "Путь Чингизидов"
14:07  Нам, казахам, надо меняться, иначе "ел болмаймыз", - Женис Байхожа
13:42  Ферганские будни. Язъяванский хоким избил фермера и приказал отправить за решетку еще более тридцати дехкан
13:13  Довыеживается. Командир ТаджОМОНа генерал Мухаммадзода пристелил двух жителей памирского Хорога
12:39  Казахстанский госинформхолдинг "Зерде" возглавил г-н Дурмагамбетов
12:36  В АПК Казахстана катастрофически не хватает специалистов. Пахари разбежались
12:31  Китайское информагентство "Синьхуа" первым в мире трудоустроило робота ведущим теле-новостей
11:24  Удачные учения. Протараненный норвежско-НАТОвский фрегат догреб до берега и все-таки... утонул
11:08  Ученые обнаружили "четкие доказательства" того, что излучение мобильных телефонов вызывает у крыс рак, - The Mirror
10:39  Выборы в США, или Манипулируемый спектакль, - Л.Савин
10:35  Бессмертие номенклатуры. Куда "уходят" губернаторы в России, - М.Ростовский
10:28  Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ. Кадровые вопросы с таким накалом страстей на саммитах еще не решали, - "МК"
10:20  Кто в Жогорку Кенеше Киргизии всех богаче? - "ВБ"
10:18  Трамп держит США в заложниках, - И.Кузнецов
10:14  Иран в бушующем американском море, - В.Михин
09:50  Госкомтуризма Узбекистана временно возглавил Абдулазиз Аккулов
09:47  Уволенный за самодурство узб-вице-премьер Мирзаев стал хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакщины
09:19  Аркадаг открыл свои тюрьмы для иностранных журналистов
09:12  Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке будет государственной
09:10  Конец "алмазного короля". В Израиле идут аресты членов бухаро-еврейского клана Леваевых
08:41  Дорогой товарищ генеральный секретарь, - репортаж А.Колесникова с саммита ОДКБ в Астане
08:37  Москва забьет Европу "энергетическим кнутом", - "СП"
08:26  Отразится ли раскол в СДПК на стабильности Кыргызстана?
08:25  Россию и Китай ждут большие экономические проблемы, - М.Сергеев
08:24  Противоракетной обороне ОДКБ не хватает "Триумфов", - В.Мухин
07:06  В кыргызском Чаткале аборигены бьют ОМОНовцев, охраняющих урановое хвостохранилище
Четверг, 08.11.2018
23:32  Что известно о бунте в колонии Таджикистана, где погибли более 25 человек
23:30  Норвежский фрегат "Хельге Ингстад" тонет после столкновения с нефтяным танкером
23:25  РосФСБ призывает "что-то делать" с радикализмом молодежи
22:29  100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2017 году
20:50  Выборы, выборы, депутаты пи...ры... Разъединенные Штаты Америки, - В.Прохватилов
19:40  Сплетни или достоверные источники? Чем живут кыргызскоязычные СМИ, - Ж.Масалиева
19:18  Си Цзиньпин принял решение не уступать Америке. Ответ Китая на американский вызов, - В.Пироженко
19:13  Эмбарго на иранскую нефть неожиданно оказалось выгодным для России, - Wall Street Journal
13:41  В Калифорнии бывший морпех застрелил 12 человек в баре
09:27  Горе "Лукойла": сына вице-президента Шамсуарова обвинили в изнасиловании
09:22  Все - впереди. О будущем коммунизма, - С.Кургинян
09:03  Российско-китайское продвижение. Санкции и торговые войны помогли переговорам Москвы и Пекина, - "Къ"
08:46  С-300 лишают Ближний Восток мирного неба. Израиль гундит и жалуется, - И.Субботин
08:45  Пекин внедряет в мире свою модель контроля над Интернетом, - В.Скосырев
07:57  Грязными манипуляциями Македония превращается в..., - Г.Сысоев
07:32  Мы справимся? Ангела Меркель как зеркало европейской эволюции, - Федор Лукьянов
07:19  Американский промежуток-2018. Республиканцы, демократы, геи, мусульмане, мертвые сутенеры... А нам-то какое дело?
01:33  Коллективная глупость. Массовые психозы Америки, - А.Каутлер
01:11  "Туркменнефть" более пяти лет не может расплатиться с кипрским подрядчиком
00:48  Гюльчатай не открыла Трампу личика... В Конгресс США вошла под паранджой Ильхан Омар
00:44  Зигзагообразные отношения России и Узбекистана: куда направлен новый вектор?
00:34  Вышла в свет книга Султана Акимбекова "Казахстан в Российской империи"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ученые обнаружили "четкие доказательства" того, что излучение мобильных телефонов вызывает у крыс рак, - The Mirror
11:08 09.11.2018

8 ноября 2018 г.
Шивали Бест | The Mirror

"Ученые Национальной программы по токсикологии (США) обнаружили, что сигналы телефонов, где используются технологии 2G и 3G, вызвали у самцов крыс злокачественные опухоли сердца и головного мозга", - сообщает обозреватель The Mirror Шивали Бест.

Руководитель исследования Джон Бюхер сказал: "Мы полагаем, что связь между радиоизлучением и опухолями у самцов крыс реальна".

В то же самое время оказалось: крысы, которые испытывали воздействие излучения, жили дольше. Ученый Майкл Уайд предположил: дело в том, что у них реже наблюдались хронические проблемы с почками.

Издание подчеркивает: "К счастью, как говорят исследователи, все эти результаты необязательно означают, что излучение телефона оказывает тот же эффект на человека".

Источник: The Mirror

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541750880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал ряд Соглашений и Протоколов
- Б. Сагинтаев обсудил с гендиректором "Росатома" А. Лихачевым вопросы реализации совместных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2018 года №704
- Кадровые перестановки
- Заработная плата в ІІІ квартале 2018 года*
- В Астане состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Омбудсмен РК обсудил в Москве вопросы обеспечения прав и свобод человека на евразийском пространстве
- В ближайшие 2 года более 20 видов сельхозпродукции Казахстана начнут экспортироваться в Китай
- Участие Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой в очередном заседании Сети общественной добропорядочности Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященном вопросам предупреждения коррупции в сфере государственных закупок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  