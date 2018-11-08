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|Ученые обнаружили "четкие доказательства" того, что излучение мобильных телефонов вызывает у крыс рак, - The Mirror
11:08 09.11.2018
8 ноября 2018 г.
Шивали Бест | The Mirror
"Ученые Национальной программы по токсикологии (США) обнаружили, что сигналы телефонов, где используются технологии 2G и 3G, вызвали у самцов крыс злокачественные опухоли сердца и головного мозга", - сообщает обозреватель The Mirror Шивали Бест.
Руководитель исследования Джон Бюхер сказал: "Мы полагаем, что связь между радиоизлучением и опухолями у самцов крыс реальна".
В то же самое время оказалось: крысы, которые испытывали воздействие излучения, жили дольше. Ученый Майкл Уайд предположил: дело в том, что у них реже наблюдались хронические проблемы с почками.
Издание подчеркивает: "К счастью, как говорят исследователи, все эти результаты необязательно означают, что излучение телефона оказывает тот же эффект на человека".
Источник: The Mirror