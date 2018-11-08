Удачные учения. Протараненный норвежско-НАТОвский фрегат догреб до берега и все-таки... утонул

11:24 09.11.2018

На натовских учениях впервые утонул фрегат с системой "Иджис"



У берегов Норвегии затонул фрегат норвежских ВМС "Хельге Ингстад", участвующий в натовских учениях "Трезубец". При заходе в порт Эйгарден военный корабль столкнулся с нефтяным танкером Sola, после чего получил внушительную пробоину и затонул.



Норвежские СМИ дополняют, что пострадали семь военных моряков, всего же с борта фрегата было эвакуировано 137 человек.



Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, комментируя происшествие на своей странице в "Фейсбуке", подчеркнул, что это первый натовский утопленный корабль, оснащенный системой "Иджис".



"Иджис" - американская корабельная информационно-управляющая система, позволяющая принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов соединения и выдавать целеуказания на их пусковые установки.